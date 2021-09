Đau lòng khi chồng ở bên vợ nhưng thích ngắm nhìn phụ nữ khác

Thứ Hai, ngày 27/09/2021 15:05 PM (GMT+7)

Đàn ông rất dễ sa ngã, bị cám dỗ bởi người phụ nữ khác, và chỉ một lần đàn ông phản bội cũng đủ giết chết trái tim đàn bà, dù chỉ là "bóc bánh trả tiền".

Chồng mải ngắm nhìn phụ nữ khác khiến vợ lo lắng, thậm chí tổn thương. (Ảnh minh họa).

"Vợ chồng em cưới nhau đã 10 năm. Một hôm đưa con đi chơi ở công viên, em thấy anh chăm chú nhìn một phụ nữ cũng đang đưa con đi chơi gần đó. Em ngạc nhiên hỏi thì anh bảo đó là cô bạn đồng nghiệp, và cao giọng gọi cô ấy để giới thiệu với em. Đó là lần đầu tiên em biết cô ấy.

Gần đây anh hay kể về cô bạn đồng nghiệp đó, nói bạn ấy giúp anh nhiều trong công việc, hai người họ cũng thường hẹn nhau ra ngoài để bàn công việc nhóm. Anh khen ngợi cô bạn đồng nghiệp hiểu biết, đối nhân xử thế giỏi, tiếp cận thị trường nhanh, đúng kiểu phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà...

Em biết mình không hỗ trợ nhiều cho anh về công việc vì cả hai làm trái ngành nhau. Nhưng rồi chồng em hay xem điện thoại rồi cười một mình. Nhiều đêm thức giấc em thấy anh đang mở từng tấm ảnh trong điện thoại ngắm nhìn các đồng nghiệp, trong đó có cô đồng nghiệp ấy.

Tự dưng em thấy tủi thân vì bên vợ mà chồng luôn hướng tới mối quan hệ khác, tới người không phải vợ mình. Em biết chồng đã ngoại tình trong tư tưởng, muốn tìm người sẻ chia, quan tâm... và việc này nguy hiểm bởi nó sẽ dẫn tới việc ngoại tình, sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của em".

Tâm sự của người phụ nữ trên cũng là sự ấm ức của nhiều phụ nữ khi cả hai đang bên nhau, vợ đang tự tin và thoải mái trong mối quan hệ vợ chồng, bỗng phát hiện chồng hướng ánh mắt ngắm nhìn người phụ nữ khác, và như người chồng trên đã hướng cả tâm trí về người phụ nữ khác.

Ngoại tình tư tưởng là khi trong cuộc sống hôn nhân người chồng chú ý ngắm nhìn người phụ nữ khác, hoặc tấm tắc khen, hay so sánh vợ mình với những phụ nữ khác đi trên đường, hay vợ bạn, nữ đồng nghiệp...

Dù rằng chồng bảo "hoa đẹp thì phải ngắm" (hoặc giả vờ nhìn ngắm để trêu vợ) thì cũng khiến người vợ có cảm giác lo lắng là mình không hoàn hảo, xuống giá, hết hấp dẫn với chồng... Có khi chồng còn đi quá đà làm vợ bất an, bị tổn thương, nghi ngờ chồng không chung thủy... và không tin tưởng chồng được nữa.

Khi nghe chồng so sánh mình với ai đó, khen một ai đó khác... dù là vô tình, nhưng cũng có thể làm người vợ rất buồn, tủi thân, tự đầy ải tâm hồn "thua kém" người khác... Dần dà người vợ sẽ nghi kị, giận dỗi vô cớ. Chồng thì khó chịu vì sự thay đổi, kiểm soát của vợ. Rồi cả hai cứ thế lục đục nếu không kịp thời giải tỏa nguyên nhân.

Vì vậy những người chồng trước khi so sánh người phụ nữ nào với vợ của mình thì hãy nhớ rằng: "Nỗi đau về tinh thần đôi khi còn đau đớn hơn nhiều so với nỗi đau thể xác".

Còn người vợ khi thấy chồng có biểu hiện ngoại tình tư tưởng thì trước tiên hãy giữ cho mình một thái độ thật bình tĩnh, đừng nóng vội mà đi tra hỏi và gắt gỏng lên với chồng mình chỉ vì những suy diễn của bản thân mà không hề có bằng chứng xác thực.

Đàn ông rất dễ sa ngã, bị cám dỗ bởi người phụ nữ khác... (Ảnh minh họa).

Nếu chồng lỡ để vợ phát hiện đang ngắm nhìn phụ nữ khác, bị vợ quy "tội" ngoại tình tư tưởng thì đừng để vợ rơi vào trạng thái không an toàn, thắc mắc, chất vấn...trong một thời gian dài, bởi rất dễ đó là khởi đầu nguy hiểm trong hôn nhân. Hãy lập tức lấy lại sự cân bằng, tin tưởng, an toàn cho vợ bằng cách nói chuyện - để vợ thấy sự gần gũi gắn kết, cảm nhận được tình yêu chung thủy của chồng. Đừng tiếc lời khen những đức tính tốt đẹp của vợ, và cô ấy là người bạn yêu nhất... Đó cũng là cách trấn an làm dịu tâm trí rối bời của vợ tốt nhất.

Phụ nữ khi đã gắn kết với một người đàn ông là họ có nhu cầu được cảm thấy an toàn trong mối quan hệ đó. Nhưng đàn ông lại rất dễ sa ngã, bị cám dỗ bởi người phụ nữ khác. Và chỉ một lần đàn ông phản bội cũng đủ giết chết trái tim đàn bà, dù chỉ là bóc bánh trả tiền.

Trường hợp của người phụ nữ trên như một lời cảnh tỉnh để cả hai vợ chồng nhìn nhận lại cuộc sống hôn nhân của mình xem đã thật sự thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ nhau chưa? Nếu chưa thì hãy bắt đầu lại bằng việc quan tâm, chăm sóc nhiều hơn đến vợ mình, nói ra những cảm xúc chân thật nhất của mình. Đừng tìm cớ bao biện, che giấu cho qua chuyện mình ngắm nhìn người phụ nữ khác, và cũng đừng quên nói lời yêu thương mỗi ngày với vợ bạn.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/gia-dinh/dau-long-khi-chong-o-ben-vo-nhung-thich-ngam-nhin-phu-nu-khac-20...Nguồn: https://giadinh.net.vn/gia-dinh/dau-long-khi-chong-o-ben-vo-nhung-thich-ngam-nhin-phu-nu-khac-20210923190019575.htm