Chồng đi làm xa gửi hết tiền cho chị gái giữ hộ, đến khi trở về muốn xây nhà thì "ngã ngửa"

Thứ Ba, ngày 14/09/2021 10:08 AM (GMT+7)

Anh nghĩ rằng gửi tiền cho chị gái sẽ an toàn tuyệt đối, hơn nữa sau này còn được lãi ra do làm ăn có lợi nhuận.

Hiệp rất buồn, tuy nhiên nghĩ kỹ thì anh vẫn còn may mắn. (Ảnh minh họa)

Niềm tin là thứ rất quan trọng trong hôn nhân, nếu không có nó thì tình cảm vợ chồng thật khó mà bền chặt qua thời gian.

Chồng không tin vợ, gửi tiền cho chị gái giữ hộ

Hiệp (33 tuổi) chia sẻ sau 4 năm kết hôn thì anh cùng bạn bè đi làm ăn xa để My và 2 con nhỏ ở nhà. My vẫn đi làm nên khi Hiệp vắng nhà thì cô phải nhờ bà ngoại từ quê lên đỡ đần.

“Chúng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới, vậy là đã có 4 năm bên nhau. Tôi đi làm được mấy tháng thì chị gái gọi điện vào khuyên không nên gửi tiền cho vợ giữ. Đã có nhiều tấm gương chồng đi làm xa, vợ ở nhà mang tiền cho đàn ông. Vợ chồng xa nhau tình cảm thật khó đoán trước, tôi thấy chị nói cũng phải…”, Hiệp chia sẻ.

Sau đó, dù công việc rất tốt, thu nhập liên tục tăng lên nhưng Hiệp luôn nói dối vợ. Anh tính toán áng chừng và chỉ gửi cho My khoảng 60% phí sinh hoạt, còn lại cô phải bù lương của bản thân vào. Vừa đi làm vừa chăm sóc hai con nhỏ, Hiệp biết vợ phải vất vả. Song anh nghĩ như vậy cũng tốt, vì cô sẽ không có thời gian ra ngoài chơi bời, tránh xa cám dỗ.

Số thu nhập còn lại Hiệp đều gửi hết cho chị gái để vợ chồng họ kinh doanh. Anh nghĩ rằng gửi tiền cho chị gái sẽ an toàn tuyệt đối, bởi đó là chị ruột của anh, hơn nữa sau này còn được lãi ra do làm ăn có lợi nhuận.

Hiệp kể: “Vợ tôi thường xuyên gọi vào động viên, an ủi. Cô ấy bảo nếu làm ăn không thuận lợi thì về nhà với vợ con, tiền ít nhưng được gần gia đình, mấy mẹ con cô ấy rất nhớ tôi. Nghe cô ấy nói mà tôi chột dạ áy náy. Nhưng rồi lại nghĩ thời điểm tôi về mà vợ vẫn một lòng chung thủy thì khi đó đền đáp cho vợ cũng chưa muộn”.

Cái kết đắng cho người đàn ông tin lầm người

Sau 3 năm đi làm xa, Hiệp quyết định trở về. Số tiền anh gửi cho chị gái đã lên đến 2 tỷ đồng. Anh dự định dùng 1 tỷ xây căn nhà xinh xắn cho gia đình ở, 1 tỷ còn lại để đầu tư kinh doanh.

“Tôi rất mừng vì trong suốt mấy năm đó vợ luôn chăm sóc các con chu đáo, quán xuyến việc nhà đâu ra đấy, đặc biệt là không có điều tiếng gì về chuyện trai gái. Cô ấy quả thực đã không phụ sự mong đợi của tôi”, Hiệp cho hay.

Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Hiệp đến gặp chị gái đề nghị xin lại tiền đã gửi trước đây. Vừa nghe nhắc đến tiền, chị gái anh liền sụp xuống bật khóc nức nở. Hiệp bàng hoàng biết số tiền anh gửi về đã mất sạch do vợ chồng họ làm ăn thua lỗ.

“Chị không muốn thế nhưng chị bất lực chẳng biết phải làm thế nào…”, nhìn chị gái khóc nấc lên, bao lời trách móc Hiệp đành nuốt lại vào trong. Làm ăn thua lỗ là điều không ai mong, tiền cũng đã mất rồi, dù vô cùng đau xót và uất ức nhưng Hiệp đành phải chấp nhận. Dẫu sao anh rể và chị gái Hiệp đã đứng ra đảm bảo sẽ cố gắng trả lại anh số tiền đó.

Hiệp cho hay: “Cứ nghĩ sẽ bù đắp được cho vợ con nhưng tất cả đã tan thành mây khói. Về nhà, tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, cũng thấy có tội với các con rất nhiều”.

Sau đó ít lâu, Hiệp sang chơi nhà chị gái, ý định đòi tạm chút tiền về trang trải chi phí trong nhà vì hiện tại anh chưa tìm được công việc phù hợp. Đứng ngoài cánh cửa, Hiệp chết đứng khi nghe cuộc nói chuyện của vợ chồng chị gái.

“Kệ mặc nó, cùng lắm trả cho mấy đồng trấn an thôi. Em không phải lo, mình có xây nhà mua xe rình rang đâu, mua đất thì nó làm sao biết được…”, là tiếng của anh rể Hiệp.

Ngày hôm đó Hiệp làm loạn ở nhà chị gái, quyết đòi lại số tiền mồ hôi xương máu mấy năm trời mới kiếm được. Cũng may vợ chồng họ mua đất chứ không phải làm ăn thua lỗ, Hiệp làm mạnh tay thì đã đòi được.

Hiệp vui mừng trở về báo tin với vợ song đáp lại anh chỉ là sự lạnh lùng của My. Cô tuyên bố không đưa con ra khỏi nhà vì nghĩ cho hai đứa trẻ nhưng vợ chồng sẽ ly thân.

Hiệp rất buồn, tuy nhiên nghĩ kỹ thì anh vẫn còn may mắn. Mấy năm anh đi xa, My đã chịu đủ mọi thiệt thòi vì không có chồng bên cạnh, chẳng những thế anh còn thiếu tin tưởng vợ, gửi tiền cho người khác giữ tới nỗi suýt mất tất cả. My không ly hôn đã là nhân nhượng với anh lắm rồi. Thiết nghĩ đây là bài học “để đời” cho anh, để biết ai mới là người quan trọng và người nào xứng đáng để anh đặt niềm tin.

