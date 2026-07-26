Tạ Đình Phong khóc trước hàng chục nghìn người

Trang QQ đưa tin tối 25/7, Tạ Đình Phong tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc tại Thanh Hải chỉ sau 5 ngày thông báo tin buồn cha qua đời. Tạ Đình Phong cũng chia sẻ ông Tạ Hiền luôn muốn mọi người nhớ tới mình với hình ảnh hào hoa lịch lãm hài hước, lôi cuốn, yêu đời, luôn tràn đầy sức sống. Ông cũng dặn dò người thân đừng quá đau buồn vì "cuộc sống vẫn còn tiếp diễn".

Do đó, dù phải gấp rút về Hong Kong lo liệu tang sự cho cha, Tạ Đình Phong vẫn không hủy bỏ buổi hòa nhạc diễn ra tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc vào 25-26/7.

Đây là lần đầu nam nghệ sĩ xuất hiện sau biến cố lớn của gia đình. Những bức ảnh tập luyện cho thấy Tạ Đình Phong khá gầy, đôi mắt trũng sâu, tóc đã điểm bạc. Theo QQ, nam diễn viên sụt cân trong quá trình lo liệu tang lễ và trải qua nỗi buồn mất cha. Mặc dù kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, anh vẫn biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, hát và nhảy suốt cả buổi biểu diễn.

Tạ Đình Phong nhanh chóng trở lại với công việc sau khi cha qua đời.

Trong đêm ca nhạc, Tạ Đình Phong thể hiện ca khúc Blue Sky như một lời từ biệt cha mình. Lời bài hát thể hiện tình cảm của một người đã từng yêu thương sâu đậm thì sẽ không sợ sự chia ly: "Giữa muôn trùng mây sâu thẳm, rốt cuộc cũng phải từ biệt, xin vĩnh biệt". Trong giây phút xúc động, Tạ Đình Phong đã không kìm được nước mắt trước hàng chục nghìn khán giả.

Phong thái điềm tĩnh và sự chuyên nghiệp của Tạ Đình Phong đã chạm đến trái tim người hâm mộ. Nhiều người để lại lời nhắn mong anh nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, thông qua người đại diện, Tạ Đình Phong cũng phủ nhận việc phân chia di chúc như trên mạng đang lan truyền. Sau khi nam nghệ sĩ quá cố Tạ Hiền qua đời, có thông tin ông trao lại 90% cho hai cháu trai là Lucas và Quintus, con của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Phần còn lại được chia đều cho hai anh em Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình.

Tạ Hiền được được cho là đã qua đời từ ngày 16/7 vì biến chứng viêm phổi. Trong những ngày cuối đời, ông gắng gượng chờ con trai từ Trung Quốc đại lục trở về.

Tạ Đình Phong thương nhớ cha, không kìm được xúc động.

Tạ Hiền sinh năm 1936, bước chân vào giới giải trí từ thập niên 1950 và là tượng đài lớn của màn ảnh Hong Kong, Trung Quốc. Tạ Hiền ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả quá nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Tuyết sơn phi hồ, Thiên Long Bát Bộ, Anh hùng xạ điêu, Đội bóng Thiếu Lâm, King Of Gambler (Thần bài). Vai diễn thần bài Long Tứ của ông trong bộ phim này đã trở thành kinh điển với phong cách hào hoa và kỹ năng đánh bài thượng thừa.

Năm 2019, Tạ Hiền nhận Giải Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Đến năm 2022, ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong Kim Tượng với bộ phim Time (Phá vỡ hoàng hôn), trở thành Ảnh đế lớn tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng ở tuổi 85, vượt qua cả con trai Tạ Đình Phong cũng là ứng cử viên cùng năm.

Tạ Hiền trải qua hai cuộc hôn nhân, hôn nhân đầu chỉ kéo dài ba năm. Năm 1979, Tạ Hiền cưới Địch Ba Lạp và sinh hai con Tạ Đình Phong, Tạ Đình Đình. Sau khi chia tay diễn viên họ Địch, Tạ Hiền hẹn hò Coco - kém ông 49 tuổi.