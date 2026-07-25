Cuối năm lộc dồn dập: 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, Tết đủ đầy sung túc

Con giáp Dậu: Kiên trì được đền đáp, tài lộc khởi sắc cuối năm

Những tháng cuối năm được xem là giai đoạn vận trình của con giáp Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nổi tiếng với tinh thần trách nhiệm, ý chí bền bỉ và không dễ bỏ cuộc trước khó khăn.

Chính sự kiên trì ấy là nền tảng giúp họ từng bước tạo dựng thành công.

Những tháng cuối năm được xem là giai đoạn vận trình của con giáp Dậu có nhiều chuyển biến tích cực. Công việc thuận lợi hơn, những nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu mang lại thành quả rõ rệt.

Người làm công ăn lương có cơ hội được cấp trên ghi nhận, mở ra triển vọng tăng thu nhập hoặc đảm nhận vị trí mới.

Không chỉ sự nghiệp khởi sắc, tài chính của con giáp Dậu cũng có dấu hiệu cải thiện. Những ai biết cân nhắc kỹ lưỡng khi đầu tư hoặc quản lý tiền bạc có thể thu về khoản lợi nhuận đáng khích lệ.

Nhờ đó, dịp cuối năm trở nên nhẹ nhàng hơn về áp lực chi tiêu và việc chuẩn bị đón Tết cũng thêm phần dư dả.

Con giáp Tý: Nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, tiền bạc liên tiếp tìm đến

Vào giai đoạn cuối năm, vận trình của con giáp Tý được dự báo có nhiều điểm sáng. Ảnh minh họa

Con giáp Tý vốn được đánh giá cao bởi sự linh hoạt, nhạy bén và khả năng thích ứng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đây cũng là lợi thế giúp họ dễ phát hiện cơ hội khi người khác còn đang do dự.

Vào giai đoạn cuối năm, vận trình của con giáp Tý được dự báo có nhiều điểm sáng. Trong công việc, họ dễ tạo được dấu ấn nhờ năng lực chuyên môn và khả năng xử lý tình huống.

Những ai đang kinh doanh hoặc khởi nghiệp cũng có thể gặp được đối tác phù hợp hoặc tìm thấy hướng phát triển mới.

Khả năng phân tích và nắm bắt xu hướng giúp con giáp Tý đưa ra nhiều quyết định tài chính hợp lý.

Nếu biết tận dụng đúng thời điểm và kiểm soát rủi ro, nguồn thu nhập có thể gia tăng đáng kể, mang đến một cái Tết đủ đầy và nhiều niềm vui.

Con giáp Mùi: Bứt phá ngoạn mục, tài vận thăng hoa

Theo tử vi, những tháng cuối năm là thời điểm con giáp Mùi có cơ hội tạo nên bước ngoặt đáng chú ý. Ảnh minh họa

Con giáp Mùi thường có tính cách hiền hòa, sống chân thành và biết giữ các mối quan hệ tốt đẹp. Dù không quá phô trương, họ luôn âm thầm cố gắng để hoàn thành mục tiêu của mình.

Theo tử vi, những tháng cuối năm là thời điểm con giáp Mùi có cơ hội tạo nên bước ngoặt đáng chú ý. Công việc tiến triển thuận lợi, năng lực được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao.

Một số người còn có cơ hội đảm nhận vai trò quan trọng, từ đó mở ra nhiều triển vọng phát triển trong tương lai.

Tài chính cũng là điểm sáng nổi bật của con giáp Mùi trong giai đoạn này. Nguồn thu có xu hướng tăng lên nhờ công việc ổn định hoặc những khoản đầu tư mang lại kết quả khả quan.

Nhờ vậy, người tuổi Mùi có điều kiện chuẩn bị cho dịp Tết với tâm thế thoải mái, tận hưởng thành quả sau một năm nhiều cố gắng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Theo 163