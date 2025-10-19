Trận thi đặc biệt Đường lên đỉnh Olympia 25

Trận thi Quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 là trận đấu đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử của sân chơi kiến thức này. Năm thí sinh tranh tài và cả năm thí sinh đều là học sinh trường chuyên; 4 trong 5 thí sinh đến từ Hà Nội.

Cụ thể, 5 thí sinh tranh tài là Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp), Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội) và Phạm Lê Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Bảo Khánh tạo được ưu thế với 65 điểm, Lê Minh 45 điểm, Bách Hiệp 40 điểm, Vĩnh Trọng 35 điểm, Đức Minh 20 điểm.

Phần thi vượt chướng ngại vật quý IV.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 5 chữ cái. Các dữ kiện hàng ngang và hình ảnh gợi ý lần lượt được lật mở là “Xuân”, “Bắc Ninh”.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn với câu hỏi: Di tích quốc gia đặc biệt đình Trà Cổ thuộc tỉnh nào hiện nay? xuất hiện, Bảo Khánh liền nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật.

Nam sinh Hà Nội – Amsterdam đã đưa ra đáp án chính xác là “Yên Tử”, củng cố vị trí dẫn đầu đoàn đua với 115 điểm. Tiếp đến, Lê Minh 65 điểm, Bách Hiệp 60 điểm, Vĩnh Trọng 55 điểm, Đức Minh 30 điểm.

Điểm số 5 thí sinh sau hai phần thi.

Phần thi Tăng tốc diễn ra gay cấn, các thí sinh nỗ lực thể hiện sự chính xác và nhanh nhạy. Sau bốn cơ hội bứt phá, Bảo Khánh tiếp tục dẫn đầu với 190 điểm, Bách Hiệp 165 điểm, Đức Minh 150, Lê Minh 135 điểm, Vĩnh Trọng 95 điểm.

Phần thi Về đích, Bảo Khánh lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm. Bảo Khánh để Bách Hiệp giành được cơ hội trả lời ở câu đầu và câu cuối, nhưng chỉ một lần thành công. Bảo Khánh ghi điểm ở câu thứ hai, về vị trí với 200 điểm.

Bách Hiệp với 175 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Bách Hiệp lần lượt đánh mất điểm vào tay Lê Minh, Bảo Khánh ở hai câu đầu. Cậu ghi điểm ở câu cuối để về vị trí với 175 điểm.

Bảo Khánh tiếp tục gia tăng điểm số từ lượt thi về đích của những người cùng chơi.

Lê Minh với 155 điểm lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 30 – 20 – 30 điểm. Lê Minh đã trả lời chính xác cả ba câu để vươn lên vị trí dẫn đầu với 225 điểm.

Đức Minh với 150 điểm lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 30 – 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối, nhưng không thành công. Cậu để Bảo Khánh ghi điểm ở câu cuối. Đức Minh về vị trí với 130 điểm.

Vĩnh Trọng với 95 điểm lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu để Bách Hiệp ghi điểm ở câu đầu, Bảo Khánh ghi điểm ở câu thứ hai. Vĩnh Trọng ghi điểm ở câu cuối, về vị trí với 95 điểm.

Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) giành vòng nguyệt quế trận quý IV.

Kết quả chung cuộc trận thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia 25, Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 270 điểm và mang cầu truyền hình chung kết năm về trường Hà Nội – Amsterdam.

Phạm Lê Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) về nhì với 225 điểm.

Cùng về vị trí thứ ba, Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội) 205 điểm; Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội) 130 điểm; Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp) 95 điểm.