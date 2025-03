Nữ MC 'Đường lên đỉnh Olympia' quê Nghệ An tuổi trẻ tài cao, 25 tuổi đã có nhà đẹp xe sang

Khánh Vy từng gây sốt với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" (Việt, Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý). Không chỉ thế, cô gái sinh năm 2000 này còn khiến khán giả trầm trồ bởi thành tích học tập ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế (Học viện Ngoại giao). Sau đó cô được mời làm người dẫn chương trình tiếng Anh của đài VTV và cách đây ít năm, cô được chọn là người tiếp bước MC Diệp Chi trong "Đường lên đỉnh Olympia".

MC "Đường lên đỉnh Olympia" từng đại diện Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao Hollywood phimVệ binh dải ngân hà; tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017.

Ở lĩnh vực truyền hình, cô từng là gương mặt quen thuộc của bản tin Thời sự Quốc tế ở VTC1, MC của 3 show VTV7 - Ielts on the go, Follow us, Crack em up… Cô cũng là nữ vlogger, YouTuber có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Nhờ sự nỗ lực trong công việc, nữ MC quê Nghệ An đã có được khối tài sản khổng lồ ở tuổi 25.

Năm 2023, sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, MC Khánh Vy tự thưởng cho mình chiếc xe Mercedes trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Trước đó, trong một video tổng kết 50 điều làm được trong 10 năm, cô từng hé lộ chiếc ô tô đầu tiên được mua vào năm 19 tuổi. Chiếc xe đầu tiên là xe cũ và Khánh Vy phải trả góp nhưng nỗ lực của cô vẫn khiến dân mạng trầm trồ.

MC "Đường lên đỉnh Olympia" cũng được biết đến là người con hiếu thảo với cha mẹ. Cô mua mảnh đất đầu tiên tặng cha mẹ năm 20 tuổi. Cách đây 3 năm, MC Khánh Vy sở hữu một căn nhà rộng 100m2 ở Hà Nội và đón cha mẹ đến ở cùng.

Ngoài mua nhà Hà Nội, để tiện ăn ở khi vào TP.HCM công tác, MC Khánh Vy còn mua thêm nhà ở TP.HCM. Mặc dù chưa hoàn toàn Nam tiến, song Khánh Vy cho biết thích thời tiết ấm áp tại miền Nam và muốn đưa gia đình vào tránh rét mỗi dịp mùa Đông khắc nghiệt.

Nói về nguồn thu nhập của mình, MC Khánh Vy từng cho biết, tiền của cô đến từ việc làm MC cho các chương trình truyền hình, sự kiện, nhãn hàng. Cô cũng nhận quảng cáo cho nhiều thương hiệu, đầu tư thêm về chứng khoán, bất động sản. Ngoài ra, nữ MC quê Nghệ An cũng thực hiện nhiều chương trình với người nổi tiếng, các video sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok...