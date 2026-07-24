Gặp lại mối tình đầu sau 9 năm, người phụ nữ tái hợp rồi xây tổ ấm 7 người

Theo Nanchang Evening News, chị Weng sống tại thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, và mối tình đầu quen nhau từ thời trẻ, gắn bó bốn năm trước khi chia tay. Sau đó, hai người mất liên lạc suốt 9 năm. Trong thời gian này, cả hai đều kết hôn, có con rồi ly hôn.

Chị Weng và mối tình đầu thời trẻ. Ảnh: Nanchang Evening News

Vài năm trước, trong chuyến công tác đến tỉnh Hà Nam, chị Weng bất ngờ đặt trúng chiếc xe do người yêu cũ cầm lái.

Trên đường đi, hai người trò chuyện và nhận ra nhau, khi đó họ đều một mình nuôi hai con sau đổ vỡ hôn nhân. Những trải nghiệm tương đồng sau nhiều biến cố cuộc sống khiến cả hai dần tìm lại cảm xúc khi còn yêu nhau.

Sau cuộc hội ngộ, họ không vội tái hợp mà dành thời gian chia sẻ về cuộc sống hiện tại, trách nhiệm với con cái và dự định tương lai. Qua nhiều lần gặp gỡ, cả hai quyết định cho nhau thêm cơ hội.

Người đàn ông sau đó đưa hai con từ Hà Nam đến Phủ Châu để bắt đầu cuộc sống mới cùng chị Weng và hai con riêng của chị.

Theo chị Weng, việc gắn kết hai gia đình đơn thân không hề dễ dàng. Vợ chồng chị luôn ưu tiên giúp các con thích nghi với môi trường mới, đối xử công bằng với cả bốn đứa trẻ và cùng nhau giải quyết những khác biệt trong quá trình chung sống.

Năm 2024, họ chào đón con trai chung đầu tiên. Từ hai gia đình đơn thân, họ trở thành gia đình bảy thành viên gồm hai vợ chồng, bốn con riêng và một con chung. Bé út hiện hơn hai tuổi.

"Bốn đứa trẻ lớn cùng một em bé khiến ngôi nhà lúc nào cũng rộn ràng", chị Weng chia sẻ với Nanchang Evening News.

Gia đình chị Weng và mối tình đầu trước khi có bé út. Ảnh: Ifeng

Câu chuyện được chị kể với truyền thông địa phương vào giữa tháng 7 năm nay và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người gọi đây là "cuộc hội ngộ định mệnh", trong khi không ít ý kiến cho rằng điều đáng quý nhất không phải việc nối lại tình xưa mà là cách cả hai cùng vun vén một gia đình với năm người con.

Bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều bình luận cũng cho rằng việc xây dựng gia đình tái hôn có nhiều con riêng luôn đi kèm không ít thách thức, từ chăm sóc con cái, cân bằng các mối quan hệ đến áp lực kinh tế. Tuy vậy, không ít người nhận xét sự thấu hiểu sau những đổ vỡ trong quá khứ đã giúp họ xây dựng cuộc sống gia đình ổn định.