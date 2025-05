Cụ bà 107 tuổi bỗng mọc "sừng" trên trán, cộng đồng mạng bàn tán đưa ra lời khuyên

Một cụ bà 107 tuổi từng gây xôn xao với chiếc sừng mọc ra từ trán. Cụ bà Chen sống tại Phổ Ninh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trở thành người nổi tiếng ở địa phương vì chiếc sừng kỳ lạ mọc trên trán.

Chiếc sừng 10cm này đã xuất hiện cách đây vài năm, điều đáng nói với vẻ ngoài độc đáo nàu cụ bà được người dân trong vùng gọi là "sừng trường thọ".

Kỳ lạ chiếc sừng 10cm đã xuất hiện trên trán nhiều năm nhưng cụ bà vẫn sống khỏe mạnh và lạc quan.

Cụ Chen cho rằng mình sống lâu và có sức khỏe tốt chính là nhờ đặc điểm kỳ lạ này. Đặc điểm bất thường này không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Hiện bà Chen vẫn khỏe mạnh, ăn ngon miệng và có cái nhìn tích cực về cuộc sống.

Theo VTC News khi cụ bà đi khám bệnh, các bác sĩ chẩn đoán chiếc sừng trên trán bà cụ là một khối u sừng trên da, thường liên quan đến việc tiếp xúc lâu dài với ánh nắng mặt trời. Mặc dù loại u sừng này nhìn chung là lành tính, các chuyên gia vẫn khuyên nên theo dõi vì nguy cơ trở thành tổ chức ác tính vẫn tồn tại.

Với chiếc sừng độc lạ có "1-0-2" này đã khiến cụ trở lên nổi tiếng. Cụ thể, gần đây, chiếc "sừng trường thọ" của bà Chen càng được nhiều người biết đến sau khi một video về bà được đăng trên mạng xã hội Douyin.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên, nhiều người cho rằng bà không nên cắt bỏ nếu nó không gây ảnh hưởng gì: "Bà ấy có thể nộp đơn xin xác nhận Kỷ lục Guinness thế giới"; "Tôi ước mọi người đều sống lâu như vậy"; "Bà tôi có một khối u trên đầu. Bà đã đến bệnh viện để cắt bỏ nó, nhưng đã qua đời hai ngày sau khi bà trở về"...

Bà Chen không phải là người cao tuổi duy nhất "mọc sừng" ở Trung Quốc. Trước đó vào năm 2015, cụ bà Liang Xiuzhen, 87 tuổi, sống tại ngôi làng Guiyan (thuộc thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên) cũng trở nên nổi tiếng, được nhiều người đặt cho cái tên "cụ bà kỳ lân" vì trên mọc một chiếc "sừng" dài 13cm.

Các con lo lắng nên đưa bà Liang Xiuzhen đi khám, tại viện các bác sĩ đã chẩn đoán bà Wang mắc phải chứng da sừng hiếm gặp với một khối u dạng sừng. Loại u này thường xuất hiện với kích thước nhỏ nhưng sau đó dần dần phát triển lớn hơn và có thể trở thành khối u ác tính. Các bác sỹ khuyên cụ bà phẫu thuật để loại bỏ khối u này.

Chiếc sừng dài mọc sau đầu cụ ông.

Trước đây từng có người cắt chiếc sừng độc lạ này và tử vong. Vào năm 2023, cụ ông người Yemen tử vong 3 ngày sau khi bị một người không chuyên cắt bỏ sừng, được cho là một khối u da trên đầu.

Tờ The Sun đưa tin một người đàn ông tại tỉnh Al Jawf ở Yemen bị một hội chứng lạ với khối u giống như cặp sừng trên đầu đã tử vong sau khi bị cắt bỏ bộ phận bất thường này.

Ông Ali, được truyền thông địa phương đưa tin là đã 140 tuổi và là người cao tuổi nhất Yemen, nổi tiếng với cặp sừng và được mọi người đặt cho biệt danh là "người 2 sừng".

Cấu trúc giống sừng phát triển trên 2 bên trán sau khi ông 100 tuổi, với một sừng cong như sừng dê, theo tờ Aden al-Ghad.

Sau khi cụ ông qua đời, mặc dù người nhà cho rằng ông Ali qua đời do suy yếu thể chất và tinh thần do tuổi cao. Tuy nhiên, một người thân lại nói rằng có thể do việc cắt sừng.