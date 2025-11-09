Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cô bé 16 tuổi vẫn phải đút cơm, tiêu 170 triệu đồng/ngày, sẵn sàng đi 500km để cắt tóc

Cô bé 16 tuổi vẫn để bảo mẫu đút cơm, sẵn sàng đi 500km để cắt tóc

Lưu Tử Kỳ có cuộc sống được nuông chiều quá mức. Ảnh: QQ

Nhiều năm trước, cô gái sinh năm 2001 Lưu Tử Kỳ từng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc bởi cuộc sống được nuông chiều quá mức.

Theo trang QQ, Tử Kỳ sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố mẹ bận rộn làm ăn nên không có nhiều thời gian dành cho con gái. Tuy nhiên, họ không để cho cô thiếu thốn thứ gì. Thậm chí bố mẹ Tử Kỳ còn thuê bảo mẫu, chăm sóc cô từng ly từng tý. Tiền bạc chi cho con gái không có giới hạn.

Bởi được sống trong nhung lụa và sự nuông chiều quá mức của bố mẹ nên Tử Kỳ tiêu tiền không biết tiếc. Cô thuê cả vệ sĩ riêng bảo vệ mình đi mua sắm. Một ngày cô tiêu đến 50.000 nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng). Để cắt được mái tóc đẹp, cô bắt tài xế chở đi gần 500km. Thậm chí năm 16 tuổi, Tử Kỳ vẫn để bảo mẫu đút cơm cho mình, móng chân cũng không tự cắt.

Lo lắng về tình trạng của con gái, bố mẹ Tử Kỳ quyết định phải thay đổi nhận thức của con. Họ đăng kí cho con tham gia chương trình "Biến đổi", một chương trình thực tế ở Trung Quốc, giúp những đứa trẻ con nhà giàu trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn. Ban đầu Tử Kỳ không chịu nhưng được mẹ thuyết phục, cuối cùng cô cũng đồng ý tham gia.

Tại chương trình, Tử Kỳ được trải nghiệm cuộc sống ở vùng nông thôn Quý Châu trong vòng 1 tháng. Đến vùng nông thôn, Tử Kỳ không có ai giúp đỡ, không được mang theo tiền bạc, điện thoại, cũng không ai cho cô ăn. Cô phải làm việc chăm chỉ một mình để kiếm tiền. Lúc đầu, Tử Kỳ rất hoảng sợ, hoang mang.

Tư Kỳ ăn tiêu không biết tiếc tiền. Ảnh: QQ

Cô thậm chí còn vứt đồ đạc, mất bình tĩnh với nhân viên ghi hình. Có lúc Tử Kỳ cảm thấy tuyệt vọng và dùng cách tuyệt thực để từ bỏ chương trình. Nhưng mọi người vẫn phớt lờ thái độ của cô. Cuối cùng, Tử Kỳ phải gắp những món ăn mà cô từng thề không bao giờ động đến. Không ngờ, vừa ăn Tử Kỳ vừa nói, đó là bữa ăn ngon nhất mình từng ăn.

Nhiều ngày trôi qua, Tử Kỳ cũng dần quen với cuộc sống ở vùng nông thôn. Tính cách của cô dần thay đổi. Cô cũng bắt đầu hiểu được cuộc sống khó khăn của những người nông dân.

Ở nông thôn, những bữa ăn đơn giản cũng khó khăn. Việc làm ra tiền đối với những người nông thôn không hề đơn giản. Tử Kỳ cũng nhận ra những đứa trẻ ở vùng nông thôn rất khó đến trường bởi bố mẹ chúng không dễ dàng lo được học phí.

Cô bé phải tự làm việc kiếm tiền khi tham gia show thực tế

Sau này, Tử Kỳ không còn thấy lạc lõng và kiêu ngạo như trước nữa. Cô nhận ra mình đã sống quá may mắn từ trước đến giờ. Cô bắt đầu hiểu và biết trân trọng tiền bạc hơn.

Sau khi tham gia chương trình, nhận thức của Tử Kỳ thay đổi khiến bố mẹ cô rất vui mừng. Tử Kỳ nhận ra vấn đề của bản thân. Cô không còn tiêu xài hoang phí và cũng không cần người khác phải đút cơm cho mình như trước.

Cuộc sống hiện tại của Lưu Tử Kỳ

Lưu Tử Kỳ trở thành nhà thiết kế

Kể từ khi rời chương trình, Lưu Tử Kỳ đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Cô đã tự vạch ra kế hoạch cho bản thân, không còn phụ thuộc vào tiền bạc hay sự sắp đặt của bố mẹ. Cô quyết định đi du học, sang Pháp để trau dồi kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thời trang. Kết quả của sự nỗ lực và tự lập đáng tự hào là sau nhiều năm học tập, Lưu Tử Kỳ đã tự thành lập một studio thiết kế của riêng mình và trở thành một nhà thiết kế.

Câu chuyện của Lưu Tử Kỳ không chỉ là minh chứng cho sự thay đổi nhận thức của một người trẻ mà còn là một bài học đắt giá về giáo dục cho mọi bậc phụ huynh. Một nghiên cứu nổi tiếng của Harvard đã chỉ ra rằng, sự nuông chiều mù quáng của cha mẹ, chứ không phải các yếu tố tiêu cực như điện thoại hay trò chơi điện tử, mới là nguyên nhân chính hủy hoại cuộc đời con trẻ. Việc cha mẹ sẵn sàng làm mọi thứ cho con cái sẽ khiến chúng quen nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện mà không biết tự học hỏi, trau dồi. Về lâu dài, chúng sẽ mất đi khả năng tự lập và khó khăn khi bước vào đời.

Vì vậy, cách giáo dục đúng đắn phải bắt đầu từ việc để trẻ tự làm những công việc trong khả năng của mình ngay từ khi còn nhỏ như gấp quần áo, tự vệ sinh cá nhân, quét nhà. Đây là chìa khóa để nuôi dưỡng một người trưởng thành thành công và độc lập.