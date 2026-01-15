Chị em song sinh cưới anh em sinh đôi

Đám cưới diễn ra ngày 8/1 tại thị trấn Songji (Tống Tập), thành phố Fuyang (Phụ Dương), tỉnh An Huy) thu hút sự chú ý đặc biệt vì ngoại hình "như hai giọt nước" của các nhân vật chính. Hai cô dâu họ Shan kết hôn cùng hai chú rể họ Song.

Nhưng điều khiến quan viên hai họ bất ngờ nhất là sự trùng hợp về gen di truyền. Khi hai gia đình ngồi trò chuyện trong tiệc cưới, họ phát hiện bố của cô dâu và bố của chú rể đều là con thứ ba trong nhà. Chưa hết, các anh trai phía trên họ đều là những cặp song sinh. Bức ảnh chụp chung đại gia đình ghi nhận tổng cộng 8 người là anh chị em sinh đôi.

"MC đám cưới phải thốt lên là đã 'rơi vào ổ song sinh' vì nhìn đâu cũng thấy người giống nhau", cô Xie, chị của chú rể, chia sẻ.

Hai cặp dâu rể trong ngày cưới. Ảnh: Jiupai News

Gia đình cho biết đang chuẩn bị hồ sơ đăng ký Kỷ lục Guinness Thế giới về "Gia đình có nhiều cặp song sinh nhất".

Hai bên thông gia sống cùng thị trấn, cách nhau khoảng 2 km. Tháng 1/2024, qua mai mối, bốn người trẻ gặp mặt. Theo sự sắp xếp tự nhiên, anh cả ghép đôi với chị cả, em trai tìm hiểu cô em gái.

Ban đầu, chị em Shan định từ chối vì chưa muốn kết hôn sớm. Tuy nhiên, sự kiên trì theo đuổi của hai anh em nhà họ Song đã khiến họ xiêu lòng. "Anh ấy khá kiên trì, chủ động xin WeChat để trò chuyện. Cùng lúc đó, người em trai cũng xin liên hệ của em gái tôi", cô dâu Shan kể. Sau hai năm tìm hiểu, họ quyết định về chung một nhà.

Hai cặp dâu rể và các bác của nhà gái (trái), bác của nhà trai (phải). Ảnh: Jiupai News

Sở hữu ngoại hình giống hệt nhau, cô dâu thừa nhận ngay cả bố mẹ ruột đôi khi cũng bối rối. "Mẹ chồng không phân biệt được đâu là tôi, đâu là em gái. Bố mẹ tôi cũng chịu thua không biết ai là anh, ai là em trong hai chàng rể", cô nói.

Tuy nhiên, người trong cuộc khẳng định họ không bao giờ nhầm lẫn bạn đời. Cô Shan giải thích giữa họ luôn có những khác biệt nhỏ về chiều cao, vóc dáng và thần thái mà chỉ người thân thiết mới nhận ra. Để tránh những tình huống khó xử trong sinh hoạt, hai cặp vợ chồng trẻ quyết định sống tại hai ngôi nhà riêng biệt.

Dưới góc độ khoa học, trường hợp hai cặp song sinh cùng trứng kết hôn với nhau được gọi là 'hôn nhân bộ tứ' (Quaternary marriage). Vì các cặp bố mẹ chia sẻ bộ DNA giống hệt nhau, con cái sinh ra từ hai gia đình này tuy danh nghĩa là anh em họ, nhưng về mặt di truyền lại là anh chị em ruột. Đây là một hiện tượng thú vị và cực kỳ hiếm gặp.

Chuyện hai cặp song sinh kết hôn từng xảy ra ở Việt Nam. Năm 2016, đám cưới của hai anh em song sinh Châu Diễm - Châu Diễm và hai chị em Lê Ngọc Huyền - Lê Ngọc Trân tại Cà Mau từng gây xôn xao dư luận. Do ngoại hình quá giống nhau, thời gian đầu, ngay cả bố mẹ chồng cũng thường xuyên nhầm lẫn, không phân biệt được đâu là dâu lớn, đâu là dâu út.