Công chúa kế vị Tây Ban Nha hút ánh nhìn khi đi ăn tối cùng gia đình

Cùng gia đình tới nhà hàng ở Palma, thuộc đảo Mallorca, dùng bữa hôm 7/8, Leonor diện váy maxi cổ yếm dáng bay, nổi bật với họa tiết xanh dương, xanh ngọc và hồng. Cô phối cùng giày đế xuồng xanh navy, túi cầm tay hồng và vòng tay bạc bản lớn. Người đẹp 20 tuổi để tóc nâu xõa tự nhiên, uốn sóng nhẹ.

Leonor rạng rỡ khi đi ăn tối cùng gia đình tối 7/8. Ảnh: Abaca Press

Em gái cô, Công chúa Infanta Sofía, 19 tuổi, cũng có mặt với váy maxi trắng trễ vai, điểm họa tiết hoa xanh cobalt, kết hợp giày sandal trắng và trang sức tối giản.

Hoàng hậu Letizia được nhìn thấy tới nhà hàng cùng bạn thân Jean Henri Fruchaud. Bà chọn váy midi trắng không tay, thêu họa tiết tinh tế, phối túi cói, khuyên tai vàng và giày bệt màu trung tính. Mái tóc nâu xõa lệch qua vai, bà mỉm cười và vẫy chào người hâm mộ khi bước vào bên trong.

Các thành viên hoàng gia Tây Ban Nha khi ra ngoài ăn tối ở Mallorca. Ảnh: Gtres

Vài ngày trước, Leonor và Sofía cũng thu hút sự chú ý tại tiệc chiêu đãi mùa hè của Hoàng gia Tây Ban Nha ở Cung điện Marivent với phong cách trẻ trung, nổi bật. Kỳ nghỉ hè thường niên ở Mallorca là một trong những truyền thống được gia đình hoàng gia duy trì qua nhiều năm, tạo cơ hội để hai chị em dành thời gian bên nhau trước khi trở lại lịch trình chính thức.

Hai công chúa Tây Ban Nha nổi bật trong tiệc hè hoàng gia hôm 4/8. Ảnh: Carlos Alvarez

Sinh năm 2005, Leonor là con cả của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia, đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Tây Ban Nha. Bên cạnh việc tham gia ngày càng nhiều hoạt động hoàng gia, công chúa còn trải qua quá trình huấn luyện quân sự để chuẩn bị cho vai trò nữ hoàng tương lai.

Đầu tháng 7/2026, Leonor tốt nghiệp Học viện Không quân và Vũ trụ, khép lại chương trình đào tạo quân sự kéo dài ba năm tại cả ba quân chủng của Tây Ban Nha. Trong lễ tốt nghiệp tại Căn cứ Không quân San Javier ở Murcia, Vua Felipe trao cho con gái Huân chương Thập tự Không quân Công trạng hạng Nhất với phù hiệu trắng, một trong những phần thưởng cao quý của quân đội nước này.