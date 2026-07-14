Con dâu hành hung mẹ chồng gãy xương sườn vì không chăm cháu

Đài Truyền hình Chiết Giang gần đây đưa tin về mâu thuẫn trong gia đình Jiao, làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về trách nhiệm chăm sóc con cái và nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ.

Sau khi cha qua đời, Jiao và anh trai tiếp tục sống tại quê nhà ở An Huy, trong khi mẹ - bà Shen - chuyển đến Gia Hưng, Chiết Giang, sống cùng chị gái. Vợ chồng Jiao sinh được hai con, nhưng do phải làm việc ở hai thành phố khác nhau nên đã gửi con cho bà Shen chăm sóc.

Mâu thuẫn bùng phát khi con trai cặp vợ chồng báo với mẹ qua camera giám sát trong nhà rằng em bị mệt nhưng bà nội không đo nhiệt độ cho em. Lo con gặp vấn đề sức khỏe, người mẹ ngay lập tức đi tàu cao tốc về nhà bà Shen, mất khoảng một giờ di chuyển.

Bà Shen sau đó nói với con dâu rằng đứa bé hiếu động, khó bảo, ngoài ra bà còn đang bị đau răng. Khi con dâu đề nghị đưa đi bệnh viện, bà Shen từ chối, thay vào đó bày tỏ mong muốn đến nhà bạn trai. Bà thậm chí nói "Tôi thà chết còn hơn phải trông cháu", khiến hai bên to tiếng.

Tranh cãi sau đó leo thang thành xô xát khi người con dâu hành hung bà Shen, khiến bà bị thương ở mặt và gãy 4 xương sườn. Theo truyền thông địa phương, đây không phải lần đầu bà Shen bị con dâu tấn công vì cho rằng bà không làm tròn trách nhiệm chăm sóc các cháu.

Bà Shen bị con dâu hành hung, gãy 4 xương sườn. Ảnh: Sohu

Jiao bênh vực vợ, cho rằng mẹ là người "thiếu đạo đức" và "đáng bị đánh". Anh tin bà Shen quá mải mê với cuộc sống riêng tư mà lơ là việc chăm sóc các cháu. Jiao cũng nói rằng trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mẹ hoặc nên trông cháu hộ, hoặc hỗ trợ một khoản tiền sinh hoạt hằng tháng.

Tuy nhiên, chị gái Jiao phản đối quan điểm này. Cô cho rằng mẹ - một công nhân vệ sinh môi trường có thu nhập thấp và đã trải qua nhiều năm vất vả - xứng đáng có cơ hội tìm được một người bạn đời phù hợp để sẻ chia và nương tựa khi về già.

Người chị cho biết, dù thu nhập không cao, bà Shen vẫn chuyển hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD) cho hai con trai.

Về phần mình, bà Shen khẳng định không muốn đảm nhận việc nuôi dạy các cháu. Bà cũng cho biết vụ hành hung khiến mình không thể tiếp tục làm việc, đồng nghĩa không còn khả năng hỗ trợ tài chính cho Jiao.

Jiao khẳng định mẹ có lỗi trước và đáng bị đánh. Ảnh: Sohu

Luật sư Ma Junzhe, thuộc Công ty Luật Zheqing (Quảng Đông), cho biết vợ Jiao có thể bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Với mức độ thương tích nhẹ, hành vi này có thể bị phạt tù tới ba năm.

Ma nhấn mạnh trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái thuộc về cha mẹ. Do vợ chồng Jiao đều có khả năng lao động, bà Shen không có nghĩa vụ pháp lý phải chăm sóc các cháu thay con.

Vụ việc gây làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Nếu không thể tự nuôi con thì tại sao lại sinh con? Jiao đã thất bại cả trong vai trò làm con lẫn làm bố", một người bình luận. Một người khác viết: "Dù cảm thấy bất bình đến đâu, bạo lực cũng không giải quyết được vấn đề. Ngay khi ra tay đánh người, bạn đã sai về mặt pháp luật".