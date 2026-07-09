Vợ 7 năm kiên trì cắn ngón chân và xoa bóp, giúp chồng sống thực vật tỉnh lại

Năm 2019, Zhao Jinqian, thợ chống thấm ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, trèo lên mái một nhà kho để cứu bé trai 3 tuổi mắc kẹt. Khi đang bế đứa trẻ, mái nhà bất ngờ sập khiến cả hai rơi từ độ cao khoảng 6 m. Đứa trẻ may mắn không bị thương, nhưng Zhao bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và rơi vào trạng thái sống thực vật. Theo truyền thông Trung Quốc, các bác sĩ khi đó cho biết cơ hội để anh tỉnh lại gần như bằng không. Ngay cả khi hồi tỉnh, anh cũng có nguy cơ bị liệt suốt đời.

Đối diện với tiên lượng ấy, vợ anh, Song Mei, quyết định nghỉ việc dạy mỹ thuật để ở nhà, dành toàn bộ thời gian chăm sóc chồng và hai con. Suốt nhiều năm, Song đều đặn vệ sinh cơ thể, xoa bóp, trò chuyện và thực hiện các bài tập phục hồi chức năng cho chồng.

Theo lời khuyên của bác sĩ, việc kích thích các đầu ngón tay và ngón chân có thể góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi thần kinh. Trong một lần vô tình cắn ngón chân chồng, cô nhận thấy anh có phản ứng rất nhẹ. Từ đó, Song bọc chân anh bằng túi đựng thực phẩm rồi kiên trì cắn ngón chân mỗi ngày, kết hợp trò chuyện, xoa bóp và kích thích xúc giác, thính giác cũng như các giác quan khác với hy vọng chồng dần tỉnh lại.

Song kiên trì xoa bóp, cắn các đầu ngón chân chồng mỗi ngày. Ảnh: ST Headline

Một đêm vào năm 2024, khi ngủ cạnh giường bệnh, Song bất ngờ thấy như có người kéo chăn đắp cho mình. Khi mở mắt, cô thấy chồng đang khó nhọc dùng tay kéo chăn và hé mở đôi mắt sau nhiều năm hôn mê. Đó là khoảnh khắc Song tin rằng phép màu đã bắt đầu xuất hiện.

Đến nay sau 7 năm, Zhao đã có thể hiểu lời người khác nói, giơ tay đáp lại, tham gia tập phục hồi chức năng và đi được vài bước với sự hỗ trợ.

Mới đây, khi đang nằm viện, Zhao đã khó nhọc, ngập ngừng nói với vợ 3 tiếng giản dị nhưng chất chứa nhiều tình cảm: "Anh yêu em". Đây cũng là câu nói đầu tiên của Zhao sau nhiều năm nằm bất động. Với Song, đó là khoảnh khắc cô đã chờ đợi suốt 7 năm.

Theo Song, việc cắn ngón chân chỉ là một trong nhiều phương pháp chị áp dụng theo hướng dẫn của bác sĩ để kích thích thần kinh. Cô tin điều quan trọng nhất là không từ bỏ hy vọng và kiên trì đồng hành cùng chồng trong suốt hành trình điều trị.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc tuần qua đã thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều người gọi đây là "phép màu của tình yêu", bày tỏ sự cảm phục trước lòng kiên trì của Song Mei và tinh thần dũng cảm của Zhao Jinqian, người đã chấp nhận mạo hiểm tính mạng để cứu một đứa trẻ xa lạ.