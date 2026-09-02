Con dâu cũ xin quay về sau 21 ngày tái hôn, mẹ chồng Bắc Ninh nói điều xúc động

Dìu nhau vượt qua cú sốc

Nguyễn Thị Thêm (SN 1996, sống tại phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về làm dâu nhà bà Đinh Thị Luân (SN 1957) vào năm 2014.

Sống chung một nhà, mối quan hệ giữa chị và bố mẹ chồng rất thuận hòa. Năm đó, một trong những lý do quan trọng khiến chị đồng ý kết hôn là vì cảm nhận được không khí gia đình ấm cúng và sự tử tế của bậc cha mẹ.

Năm 2015, Thêm sinh con gái đầu lòng. Năm 2018, khi bố chồng mất chưa tròn 100 ngày và con trai thứ hai vừa đầy tháng, chồng chị không may gặp tai nạn qua đời. Cú sốc khiến chị và mẹ chồng suy sụp vì chỉ trong thời gian ngắn, gia đình mất đi 2 người đàn ông trụ cột.

“Nghe tin chồng gặp nạn, tôi không thở nổi. Cả thế giới dường như sụp đổ khi con lớn mới 3 tuổi, con út còn đỏ hỏn...

Tôi vốn là người nhút nhát, trước đây đi đâu, làm gì cũng có chồng bên cạnh. Anh ấy đi rồi, tôi không biết phải sống tiếp thế nào. Có thời điểm, tôi muốn đi theo chồng luôn vì không chịu nổi cú sốc này”, chị Thêm kể.

Chị Thêm là người con dâu hiền thảo của bà Luân

Bà Luân cũng đau lòng khôn xiết trước nỗi mất mát quá lớn. Trước đây bà từng bị tai biến, khi trải qua cú sốc, sức khỏe càng suy giảm. Chứng kiến mẹ già đau ốm, con cái nhỏ dại, chị Thêm quyết tâm vực dậy tinh thần, làm chỗ dựa cho gia đình.

Trước đây, chị làm công nhân, sau này để có thời gian chăm sóc con cái, chị nghỉ việc về nhà làm ruộng và buôn bán nhỏ lẻ. Thương con dâu vất vả, bà Luân dù sức khỏe yếu vẫn cố gắng bao quát việc nhà để con yên chí làm ăn.

“Mẹ con tôi dìu dắt nhau vượt qua nỗi đau quá lớn. Mẹ chồng tôi có 2 người con trai, chồng tôi là con cả, con trai út làm việc ở Hà Nội, thi thoảng mới về nhà.

Mẹ rất thương tôi, luôn ủng hộ mọi việc tôi làm. Có lần, tôi muốn ra Hà Nội học thêm về kinh doanh, trong khi con nhỏ vẫn đang bú sữa, mẹ chồng sẵn sàng giúp trông cháu, quán xuyến việc nhà để tôi được đi học”, chị Thêm kể.

Xin mẹ chồng cũ cho quay về

Năm 2021, cuộc sống vẫn quá khó khăn, hơn bao giờ hết, chị Thêm cần một chỗ dựa. Và chị quyết định tái hôn.

Hay tin, bà Luân bất ngờ, lòng ngổn ngang trăm mối. Bà không muốn xa con dâu, cháu nội nhưng cũng không đành lòng ngăn cản con đi tìm hạnh phúc riêng. Cuối cùng, bà đồng ý với lựa chọn của Thêm nhưng xin phép không nhận lễ, cũng không đến dự đám cưới.

Chị Thêm bên các con của mình

Nào ngờ, mọi chuyện không thuận lợi như chị nghĩ. Chỉ sau ít ngày sống chung, chị đã muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Lúc ấy, trong lòng chị ngổn ngang bao nỗi lo. Mẹ ruột đã lớn tuổi, lại thường xuyên đau ốm, chị không muốn quay về sống cùng để trở thành gánh nặng cho mẹ.

Mẹ chồng thương con, quý cháu nhưng hiện sống một mình. Chị muốn trở về sống cùng mẹ, song lại e ngại bà không đồng ý. Không biết phải làm thế nào, chị đành tâm sự với người em họ, kể về hoàn cảnh của mình.

“Sau đó, cậu ruột của tôi biết chuyện đã sang nhà nói chuyện với mẹ Luân về mong muốn quay về của tôi. Mẹ đồng ý ngay.

Khi ấy, tôi mới nhắn tin cho mẹ hỏi: ‘Mẹ ơi, mẹ cho con quay về với mẹ được không?’. Mẹ gọi lại cho tôi nói: ‘Con có chuyện gì sao? Nếu con thấy cuộc sống không ổn thì cứ về đây với mẹ, mẹ con mình sống nương tựa vào nhau’. Câu nói ấy khiến tôi bật khóc vì xúc động”, chị Thêm chia sẻ.

Bà Luân cho biết thêm, thời điểm con dâu đi bước nữa, bà khóc rất nhiều vì nhớ con, nhớ cháu. Khi con dâu xin quay về, thương con thiệt thòi khi cả hai lần đò đều không trọn vẹn, bà đồng ý ngay.

“Thêm là người con hiền thảo, còn trẻ đã phải chịu nhiều biến cố như vậy, tôi rất thương. Tôi vẫn luôn chào đón con về sống với mình”, bà Luân nói.

Tháng 9/2021, sau 21 ngày tái hôn, chị Thêm đưa 2 con quay về sống với bà Luân. Thời gian đầu, chị buồn tủi, xấu hổ không dám ra khỏi nhà. Tết năm ấy, chị không đến nhà ai chúc Tết, kể cả bên nội lẫn bên ngoại.

Bà Luân ủng hộ con dâu mọi điều trong cuộc sống

Thấy con dâu mặc cảm, bà Luân động viên: “Con không phải xấu hổ. Nhà con ở đây, con cứ đàng hoàng mà sống cuộc đời mình. Mẹ thương con, chào đón con là được, người ngoài nói sao thì kệ họ”.

Thương mẹ chồng, chị Thêm một lần nữa vực dậy tinh thần, chăm chỉ làm lụng lo cho gia đình. Mọi quyết định trong công việc, cuộc sống, chị đều được mẹ chồng ủng hộ.

Có lần, chị xin phép mẹ chồng cho phá 3 hàng cây vải, lấy đất trồng rau hữu cơ để thử nghiệm phân hữu cơ mình làm ra, phần khác để trồng cây giống đem bán. Trong khi nhiều người còn bàn tán, bà Luân đồng ý luôn. Sự tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện của mẹ chồng cho chị thêm động lực phấn đấu.

Bao năm qua, căn nhà nhỏ của mẹ con chị Thêm vẫn ấm cúng như vậy. Chị Thêm chăm chỉ kiếm tiền, bà Luân bao quát việc nhà, chăm sóc cháu. Mỗi người đều vì tổ ấm nhỏ mà hoàn thành tốt công việc của mình.

Với chị Thêm, bà Luân giống như mẹ ruột. Chị có thể tâm sự với bà mọi điều, đôi khi được bà giúp gỡ rối nhiều vấn đề.

“12 năm qua, mẹ con tôi đã cùng nhau vượt qua bao biến cố, đến giờ giữa tôi và mẹ chẳng còn khoảng cách nào.

Tôi muốn các con của mình học được bài học về lòng hiếu thảo, sau này cũng hiếu kính với bề trên như cách tôi yêu thương mẹ chồng của mình”, chị Thêm chia sẻ.

Ảnh: NVCC