Cô gái trẻ kiện bố của bạn trai ra tòa

Xiao Ling đã đòi được quyền lợi cho mình. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Đài Loan, nạn nhân tên Xiao Ling bắt đầu hẹn hò và sống chung với bạn trai là anh Liu vào năm 2021. Tuy nhiên, vào năm 2022, anh Liu phải đi làm tại Trung Quốc nên nhờ bố chăm sóc bạn gái giúp mình. Kể từ đó, Xiao Ling chuyển sang sống cùng bố của bạn trai.

Sau nửa năm, bố của anh Liu đã có hành vi xâm hại Xiao Ling. Ông lén lút vào phòng cô khi cô đang ngủ say và thực hiện hành vi cưỡng bức. Trong quá trình thực hiện hành vi, ông ta còn nói những câu gây sốc khiến Xiao Ling ghê tởm.

Khi cô khóc lóc, phản kháng mạnh mẽ, bố của bạn trai mới dừng lại, trên môi còn nở một nụ cười và tuyên bố, "đó chỉ là một trò đùa".

Trong phán quyết của tòa án mới đây, mặc dù Xiao Ling làm đơn tố cáo sau hơn 1 năm kể từ khi sự việc xảy ra nhưng lời khai của cô được đánh giá là nhất quán và có nhiều bằng chứng hỗ trợ.

Xiao Ling đã cung cấp những bức ảnh vẽ tay mô tả căn phòng nơi xảy ra hành vi không đứng đắn của bố bạn trai cô. Cô cũng đã đưa ra bằng chứng cho thấy mình từng phàn nàn với bạn trai và bạn bè về sự việc này.

Sau khi xảy ra sự việc, Xiao Ling quyết định chuyển ra khỏi nhà bạn trai và tạm trú tại một khách sạn. Tòa án xác nhận rằng, những lời khai của cô là đáng tin cậy, có cơ sở thực tế.

Trong phiên tòa, lời bào chữa của bố anh Liu gây nhiều tranh cãi. Ông bắt đầu bằng việc cho rằng, Xiao Ling đã quyến rũ mình do thói quen ngủ khỏa thân. Tuy nhiên, sau đó, ông lại thay đổi lời khai, cho biết ông vào phòng vì thấy Xiao Ling không mặc quần áo mà không thể giải thích lý do vì sao ông biết điều này.

Đáng chú ý, sau vụ việc, ông đã gửi tin nhắn cho Xiao Ling với nội dung: “Đừng giận nữa, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa, chú đảm bảo”, “Trả lời tin nhắn của chú nhé. Chú độc thân, cháu cũng độc thân, có thể chú đã yêu cháu, chỉ là chú lớn tuổi nên không thể tới với cháu được, khoảng cách tuổi tác này sẽ bị mọi người chê". Những lời nhắn này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về động cơ và thái độ của bố anh Liu đối với Xiao Ling.

Tuy nhiên, từ phản hồi của Xiao Ling với bố anh Liu, có thể thấy cô đã cáo buộc bị xâm hại tình dục: “Xin đừng hợp lý hóa hành vi của mình, chuyện này rất nghiêm trọng, và không ai có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra”. Điều này càng củng cố độ tin cậy trong lời khai của Xiao Ling. Tòa án đã tuyên bố anh Liu phạm tội hiếp dâm, kết án 3 năm 9 tháng tù giam.

Sau đó, bố anh Liu đã kháng cáo nhưng thẩm phán cho rằng, ông ta vì dục vọng cá nhân mà để bạn gái của con trai mình phải chịu tổn thương về thể chất và tâm lý. Ông còn nhắn tin cho Xiao Ling giả vờ rằng, giữa họ có tình cảm, nhằm làm giảm nhẹ hành vi xấu của mình, cũng không hề xin lỗi cô. Đều này thể hiện rõ ràng, ông không có ý thức hối cải. Do đó, tòa án bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án ban đầu.