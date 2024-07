Cô gái trẻ bị tên biến thái theo về tận cửa nhà

Sự việc gây chấn động vừa xảy ra tại một chung cư ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Camera an ninh ghi lại cảnh một cô gái bị biến thái theo dõi khi trở về nhà khoảng 23 giờ đêm, may mắn nhờ sự can thiệp kịp thời của bạn trai, âm mưu của kẻ xấu đã bị ngăn chặn.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một cô gái đang đi một mình trên hành lang, phía sau có một người đàn ông lạ mặt cúi đầu lướt điện thoại và âm thầm bám theo.

Tên biến thái ngang nhiên đi theo cô gái về nhà và chỉ chịu bỏ đi khi thấy bạn trai cơ bắp của cô gái.

Khi đến gần cửa nhà, cô gái quay đầu nhìn thấy kẻ biến thái liên tục theo dõi mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Trong suốt quá trình này, cô gái nhiều lần quay lại quan sát và thậm chí còn ngẩng đầu kiểm tra số phòng, trong khi kẻ biến thái vẫn cố tình áp sát và giả vờ lướt điện thoại.

Bất chấp tình huống nguy hiểm, cô gái vẫn vô cùng bình tĩnh, quyết định mở cửa vào nhà. Ngay lúc đó, kẻ biến thái cố gắng lẻn vào theo cô gái nhưng vừa chớm vào cửa nhà, gã bất ngờ dừng lại và quay người bỏ chạy. Lý do được hé lộ khi camera ghi lại cảnh bạn trai của cô gái đi ra từ căn hộ, để lộ thân hình cao lớn cơ bắp, khiến kẻ xấu hoảng sợ, vội vã quay người bỏ chạy.

Ban đầu, do hành vi bình tĩnh bất thường của cô gái, nhiều người nghi ngờ tính xác thực của video và cho rằng đây có thể là cảnh dàn dựng. Tuy nhiên, nạn nhân đã đăng tải biên bản báo cảnh sát, xác nhận sự việc là có thật. Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm hiện đã bị bắt giữ.

Sự việc này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại về an ninh tại các khu chung cư và sự an toàn của phụ nữ khi ra ngoài một mình vào ban đêm.

Cảnh sát Thâm Quyến cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ, cần nâng cao cảnh giác khi di chuyển vào ban đêm và báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện điều bất thường. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà ở được yêu cầu rà soát lại hệ thống an ninh tại các khu dân cư để đảm bảo an toàn cho cư dân.

