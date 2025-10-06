Chạy đua theo người khác, cha mẹ vô tình đẩy con lạc hướng cuộc đời

Là cha mẹ, có bao giờ bạn từng rơi vào tình cảnh này?

Nghe người ta nói ngành kia kiếm được nhiều tiền, bạn lập tức muốn chuyển hướng ngành học cho con mình.

Thấy đứa trẻ nhà hàng xóm đạt giải lập trình, bạn cũng vội vàng cho con đăng ký học lập trình.

Rồi nhìn thấy các phụ huynh khác ép con học ngày học đêm, bạn cũng cuống cuồng kéo con vào guồng quay đó dù trong lòng thì không hề muốn.

Từ chuyện ăn mặc, đi học đến chuyện chọn trường, chọn nghề, dường như bạn đang sống trong một xã hội "cứ người ta làm gì thì mình cũng làm theo". Bạn quên mất rằng, con cái là một cá thể riêng biệt, có sở thích, khả năng và tốc độ phát triển riêng.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện của chị L. dưới đây là ví dụ điển hình.

Chị bảo nếu con gái thi đủ điểm, sẽ cho học sư phạm. Nghe vậy, mọi người xung quanh liền phản bác: “Nghề nhà giáo giờ vất vả lắm”, “Lương thấp”, “Cạnh tranh cao”...

Nghe xong, chị có chút lo lắng. Khi được hỏi: "Con chị có thích làm giáo viên không?", chị đáp thẳng: “Cháu thích gì không quan trọng, miễn không bị tụt lại phía sau so với bạn bè là được”.

Câu nói khiến mọi người xung quanh lặng đi.

Có một cô gái tốt nghiệp ngành IT của trường đại học top đầu, từng ước mơ học tài chính nhưng bị mẹ sửa nguyện vọng vì “các anh họ đều học IT rồi, con học theo cho chắc”. Dù mọi việc sau đó đều ổn nhưng trong lòng cô luôn thấy chán nản, chẳng chút hứng thú với công việc. Khi làm mẹ, cô tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn đó.

Thấy con trai chơi bóng giỏi, cô liền muốn cho con theo thể thao. Thế nhưng cô cũng sợ con mình thua kém bạn bè nên ép con học thêm, nhồi thêm tiếng Anh, vạch kế hoạch cho con đi du học. Cuối cùng, kế hoạch nào cũng dở dang, còn đứa trẻ thì mất phương hướng, không biết mình thật sự muốn gì.

Con cái thành bại không nằm ở trường chuyên hay lớp chọn, mà ở sự kiên định của cha mẹ.

Giữa mùa tuyển sinh và xét tuyển đại học, những lời khuyên của thầy giáo nổi tiếng Trương Tuyết Phong (Trung Quốc) bỗng được chia sẻ rộng rãi. Trong một buổi livestream, ông kể lại 2 trường hợp phụ huynh khiến người xem phải suy ngẫm.

Trong trường hợp đầu tiên, một học sinh đã đạt đủ điểm để vào một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, gia đình đã quyết định cho em theo học ngành điện, mặc dù phải học tại một trường quốc tế. Quyết định này xuất phát từ định hướng rõ ràng của gia đình: "Con sẽ làm việc trong ngành điện lực, và đây được coi là con đường nhanh nhất để đạt được mục tiêu". Đặc biệt, em học sinh này cũng hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của gia đình.

Trường hợp thứ hai, gia đình chấp nhận chi phí cao, từ chối trường “hot”, chỉ để con học đúng chuyên ngành mình thích. Kết quả? Đứa trẻ thành công vượt mong đợi.

Theo "Định luật Vygotsky" (hay còn gọi là thuyết văn hóa xã hội Vygotsky), sự kiên định, lý trí và định hướng rõ ràng của cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con cái là những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công của trẻ.

Thế giới ngày nay không cần những bản sao giống nhau, mà cần những cá nhân độc đáo, biết phát huy thế mạnh riêng. Đó là lý do mô hình giáo dục dựa trên điểm mạnh đang ngày càng được ủng hộ.

Có một người mẹ ở Trung Quốc chia sẻ câu chuyện cảm động về cô con gái của mình, người có niềm đam mê mãnh liệt với hội họa nhưng lại học hành không mấy nổi trội. Thay vì ép buộc con học thêm, bà đã chọn cách khuyến khích con phát triển tài năng bằng việc đưa con gái đến các triển lãm truyện tranh và tạo cơ hội cho con thực tập tại các studio vào mỗi dịp hè. Nhờ sự hỗ trợ và định hướng đúng đắn từ mẹ, cô bé từng bị gán mác "học kém" giờ đây đã trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, có thu nhập cao và, quan trọng hơn, sống một cuộc đời đầy cảm hứng và tự tin.

Trong vai trò làm cha mẹ, điều quan trọng không phải là chạy đua với người khác, mà là đồng hành cùng con trên con đường đúng đắn, đồng thời giữ vững tâm trí giữa những biến động của cuộc sống.