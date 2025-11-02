Gia đình tan vỡ, 'hoa khôi Hà Nội' mắc trầm cảm, được mẹ kế hơn 8 tuổi vực dậy

Biến cố cuộc đời

Vũ Thu Trà My (SN 1994, Hà Nội) từng đạt danh hiệu “Hoa khôi Hà Nội 2022” và “Hoa khôi ảnh Hà Nội 2019”. Những năm qua, người đẹp tích cực hoạt động nghệ thuật, gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể.

Thế nhưng ít ai biết, phía sau cô gái luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, phong thái tự tin ấy lại có những “nốt trầm” trong đời khi bố mẹ ly hôn, bản thân chật vật với căn bệnh trầm cảm.

Trà My từng trải qua thời gian khó khăn vì khủng hoảng tâm lý

Sau cùng, nhờ sự xuất hiện của người phụ nữ đặc biệt - người giờ đây trở thành mẹ kế - và nhờ lòng bao dung, tình yêu thương chân thành của các thành viên trong gia đình, chị đã được “chữa lành”.

Trà My sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, tuổi thơ có cuộc sống đủ đầy bên bố mẹ và 2 chị em gái. Năm My 11 tuổi, cuộc hôn nhân của bố mẹ nhen nhóm nhiều vấn đề và khúc mắc cứ thế lớn dần lên.

Dù mới chỉ là cô bé học cấp 2, Trà My đã hiểu thế nào là "hạnh phúc giả tạo". Gia đình không còn tiếng cười, thay vào đó là sự căng thẳng, ngột ngạt.

“Đứa trẻ bên trong tôi buộc phải trưởng thành bởi những tổn thương mỗi lúc một nhiều hơn. Ngày ấy, tôi chỉ mong bố mẹ giải thoát cho nhau”, My tâm sự.

Và ngày đó cũng đến, năm My học lớp 12, việc kinh doanh của gia đình gặp biến cố, bố mẹ My chính thức ly hôn. Khác với tâm lý bình thường của những đứa trẻ tan vỡ tổ ấm, My lại thở phào nhẹ nhõm. Mẹ sang Mỹ sống cùng con gái lớn sau ly hôn, còn My chuyển ra ngoài sống tự lập.

My và mẹ kế - người phụ nữ chị hết lòng trân trọng

Dẫu vậy, việc một mình bươn chải giữa sóng gió cuộc đời chẳng hề dễ dàng với cô gái 18 tuổi. My vừa học vừa làm, những căng thẳng trong công việc và áp lực cuộc sống khiến chị gục ngã. My mất kết nối với bố, mẹ lại ở xa chẳng thể làm chỗ dựa, có những lúc, chị thấy mình chới với giữa dòng đời.

Năm tháng đó, sự xuất hiện của người phụ nữ đặc biệt đã giúp My vực dậy. Người đó là bà Hoàng Thị Thoa (SN 1986) mẹ kế của My.

Vực dậy nhờ tình yêu thương của mẹ kế

Mẹ kế xuất hiện trong cuộc đời My theo cách đặc biệt. My nhớ, sau vài năm bố mẹ chia tay, chị nghe người thân kể rằng bố đang tìm hiểu một ai đó. Chị tò mò nhưng không hỏi sâu hơn.

My bên mẹ kế (áo đen) và bố mẹ ruột

Một ngày bố chị gặp tai nạn nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu. Khi đang chăm bố trong viện, chị thấy một người phụ nữ tìm đến với dáng vẻ hớt hải, nỗi lo lắng hiển hiện trên gương mặt. Chị lập tức nhận ra người phụ nữ này là ai và trong lần chạm mặt đầu tiên ấy, chị thấy lòng đầy thiện cảm.

“Suốt thời gian bố tôi nằm viện, dì chăm sóc ngày đêm. Không vội vàng giới thiệu bản thân, cũng chẳng cố gắng lấy lòng, dì khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp bằng tình cảm chân thành”, My kể.

Sau biến cố đó, người phụ nữ ấy đã trở thành mẹ kế của My.

“Ngày tôi theo bố về quê đón dì. Tôi trao tặng dì bộ trang sức mình kỳ công đặt làm từ trước đó, như một lời khẳng định với xóm làng rằng, dì là người phụ nữ bố con tôi trân trọng”, My chia sẻ.

Bố và mẹ kế của My chính thức kết hôn được 5 năm nhưng thời gian gắn bó thì nhiều hơn thế. Dù không sống chung nhà nhưng mẹ kế vẫn dành cho My tình yêu thương bao la như một người mẹ đích thực. Tình cảm ấy không hẳn là sự quấn quýt sau hành trình chăm bẵm, nuôi nấng mà là sự thấu hiểu, sẻ chia, giúp chị vực dậy sau chuỗi ngày đấu tranh với căn bệnh trầm cảm.

“Thời gian khủng hoảng nhất, tôi phải chuyển sang ở cùng bố và dì vài tuần. Dì yêu thương, chăm sóc tôi tận tình. Sự chăm sóc ấy không chỉ thể hiện ở những bữa cơm mà còn ở cách dì kiên nhẫn lắng nghe, cho tôi một điểm tựa vững vàng để vực dậy”, My tâm sự.

Khoảnh khắc sum vầy bên gia đình giúp My chữa lành tâm hồn

Mẹ đẻ ở xa, những lúc ốm nặng, My thường gọi cho mẹ kế. Và chỉ cần một cuộc gọi như thế, chị sẽ được mẹ chăm sóc chu đáo. Có lần mắc COVID-19, My mệt mỏi và cô đơn trong căn nhà nhỏ. Mẹ kế không sợ lây bệnh, dọn sang ở hẳn với chị một thời gian để tiện bề chăm sóc. Sự ấm áp của mẹ khiến My xúc động.

Một điều khác khiến My hết mực trân trọng ở mẹ kế là tình cảm bà dành cho mẹ ruột của chị. Khác với lẽ thường, mẹ kế và mẹ ruột của My rất quý mến và tôn trọng nhau.

Nhiều năm qua, đôi bên giống như 2 người bạn thân thiết, có thể ngồi hàng giờ tâm sự với nhau, cùng nấu bữa cơm ngon thiết đãi gia đình và sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.

“Năm 2023, mẹ ruột tôi về Việt Nam chữa bệnh. Những ngày bà nằm viện, dì thường xuyên nấu đồ ăn đem vào, thay tôi chăm sóc bà chu đáo.

Hồi mẹ tôi chuyển nhà, dì cũng sang giúp một tay. Thi thoảng dì lại nấu món ngon, mời mẹ sang nhà ăn uống. Tình yêu thương vô điều kiện dì dành cho bố và gia đình của tôi khiến tôi biết ơn vô cùng”, My chia sẻ.

My báo đáp lại phần tình cảm ấy bằng cách quan tâm, hỏi han mẹ kế thường xuyên, yêu thương nhà ngoại và con riêng của mẹ kế như người thân ruột thịt. Vào dịp sinh nhật, My đưa bà đi du lịch như một lời cảm ơn sự hy sinh của bà suốt năm tháng qua.

“Với sự xuất hiện của dì, gia đình tôi dần tìm lại tiếng cười. Khoảnh khắc cả nhà sum vầy, mọi người quan tâm đến nhau từng chút một khiến tôi thấy được chữa lành.

Dì luôn nói, dì may mắn khi cưới được bố và trở thành thành viên trong gia đình tôi. Thế nhưng, tôi thấy mình mới là người may mắn. Tôi đang được sống trong một đại gia đình hạnh phúc – nơi tình yêu thương chân thành, sự tử tế, bao dung luôn hiển hiện, giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng tâm lý”, Trà My chia sẻ.

Ảnh: NVCC