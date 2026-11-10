Phó hiệu trưởng gây sốt với cơ bắp cuồn cuộn, hài hước xin lỗi vì mặc áo quá chật

Keric Lee - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học SKH Yuen Chen Maun Chen Jubilee ở Tai Po, được mời thuyết trình tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) hồi tháng 10 vừa qua.

Khi nhà trường chia sẻ hình ảnh về sự kiện lên mạng xã hội, bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt thích.

Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không phải là nội dung bài thuyết trình của anh.

Thay vào đó, nhiều người dường như quan tâm hơn đến thân hình cơ bắp của vị phó hiệu trưởng, vốn khó có thể che giấu dưới chiếc áo sơ mi ôm sát cơ thể.

Một số người thậm chí còn đặt cho anh biệt danh "Phó hiệu trưởng cơ bắp" hay "Park Bo-gum phiên bản vạm vỡ", liên tưởng đến nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc.

Thực tế, Keric Lee đến HKUST để chia sẻ về cách nhà trường ứng dụng các phương pháp giảng dạy đổi mới và trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập.

Phó hiệu trưởng trường tiểu học bất ngờ nổi tiếng vì cơ bắp.

Trong khi cư dân mạng chú ý nhiều hơn đến cơ bắp của anh, Keric Lee cũng sở hữu nền tảng học vấn đáng chú ý.

Theo hồ sơ LinkedIn, anh có bằng Cử nhân Giáo dục chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và bằng Thạc sĩ Giáo dục chuyên ngành Chương trình và Phương pháp giảng dạy của Đại học Hong Kong.

Trên Instagram với tài khoản @gymgpt1, Keric Lee cũng thường xuyên chia sẻ niềm đam mê tập luyện thể hình bên cạnh công việc trong ngành giáo dục.

Có thể thấy, anh dành nhiều tâm huyết cho cả việc rèn luyện thể chất lẫn công việc giảng dạy.

Không nằm ngoài dự đoán, ngoại hình của vị phó hiệu trưởng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

"Mấy năm gần đây, phó hiệu trưởng các trường tiểu học đều điển trai và có thân hình săn chắc như vậy sao?" - một người bình luận.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị phân tâm bởi ngoại hình của vị phó hiệu trưởng.

"Tôi từng có dịp tham dự một buổi thuyết trình của anh ấy. Anh ấy thực sự rất chuyên nghiệp" - một người nhận xét.

Trước sự chú ý dành cho vóc dáng của mình, Keric Lee cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nói về chiếc áo sơ mi của tôi, đúng là nó hơi chật. Xin lỗi mọi người, tôi thực sự rất chăm chỉ tập gym! Cùng lắm thì đợi đến kỳ nhận lương tiếp theo, tôi sẽ mua một chiếc áo rộng hơn" - anh hài hước chia sẻ.

Keric Lee thường xuyên chia sẻ niềm đam mê tập luyện thể hình.

Keric Lee cũng bày tỏ mong muốn mọi người chuyển sự chú ý khỏi cơ bắp của mình để quan tâm nhiều hơn đến những nỗ lực mà nhà trường và học sinh đang thực hiện.