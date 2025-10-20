Gái xinh “tưng tửng” khuấy đảo sân khấu hẹn hò khiến bạn trai toát mồ hôi

Tập 1.152 của chương trình “Bạn muốn hẹn hò” do MC Quyền Linh - Ngọc Lan dẫn dắt đã mang đến những tràng cười không ngớt giữa cặp đôi là Châu Ngọc Hoài Linh (34 tuổi, quê Cà Mau, làm trong ngành diệt côn trùng) và Quách Thị Hồng Gấm (32 tuổi, ở TP.HCM, kinh doanh trà và bánh tráng trộn).

Ngay từ phần giới thiệu, Hoài Linh gây thiện cảm với vẻ hiền lành, chân thật. Anh chia sẻ bản thân siêng năng, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nhưng cũng thừa nhận có nhược điểm là hút thuốc và thỉnh thoảng nhậu.

Suốt 6 năm qua, anh không yêu ai sau khi mối tình cũ tan vỡ vì bạn gái đi lấy chồng. Mong muốn của anh khá giản dị – chỉ cần người phụ nữ biết quan tâm, chăm sóc gia đình.

Trái lại, Hồng Gấm xuất hiện với phong cách đối lập: tưng tửng, hoạt bát và siêu thẳng thắn. Cô tự tin nhận mình “10 điểm” vì “tốt tính, dễ thương, thông minh, lanh lợi nhưng hơi cộc và lười nấu ăn”.

Khi được hỏi về tình trường, cô hài hước tiết lộ: “Em có 3 mối tình chính thức và 30 mối không chính thức. Cái dài nhất 5 năm rưỡi, chia tay vì không hợp. Người ta nhịn nhưng em thôi. Lỗi của người ta chứ em không có lỗi, mình 10 điểm mà!”.

Đến phần chia sẻ tiêu chuẩn chọn bạn trai, Hồng Gấm khiến cả trường quay bật cười khi “đặt hàng” rất cụ thể: “Không để râu, không để móng tay, đừng nhai nhóp nhép, không lớn tiếng và đừng khó chịu với bạn gái”. Cô cũng không quên cảnh báo rằng mình “sẽ làm nóc nhà và làm biếng” nếu lấy chồng.

Trước sự “nhây” có phần quá đà của cô gái, Quyền Linh phải hỏi thẳng: “Giờ muốn lấy chồng chưa?”. Không ngần ngại, Hồng Gấm đáp: “Chưa! Chương trình này là Bạn muốn hẹn hò chứ đâu phải Bạn muốn lấy chồng”. Câu trả lời “xoáy” này khiến cả hai MC phải bật cười, còn Quyền Linh thốt lên: “Bà này xéo xắt lắm!”.

Mở rào gặp gỡ, hai bên trao nhau quà và bắt đầu trò chuyện. Nhưng chỉ ít phút sau, Hồng Gấm đã “chiếm sóng” hoàn toàn. Thấy bạn trai để móng tay dài, cô liền “chê” ngay: “Anh cắt móng tay chưa? Về chắc em kẹp nách luôn đó!”. Lời nói “bắt bài” khiến Hoài Linh bối rối đến mức toát mồ hôi.

Trong phần trò chuyện, cô liên tục đặt câu hỏi dồn dập khiến anh chàng lúng túng trả lời từng câu, không dám bỏ sót. Tuy vậy, Hoài Linh vẫn giữ được bình tĩnh và dành lời khen: “Em xinh xắn, dễ thương và lanh lợi quá, anh hơi choáng luôn”.

Khi bàn về tương lai, Hoài Linh bày tỏ mong muốn được về quê sinh sống để gần gia đình, còn Hồng Gấm lại do dự vì đã quen cuộc sống sôi động ở TP.HCM. Dù vậy, trước sự “đẩy thuyền” nhiệt tình của hai MC, cả hai vẫn nắm tay nhau trao cảm xúc.

Cao trào của buổi hẹn đến khi Hồng Gấm hỏi: “Tính em nóng lắm, anh chịu được không?”. Hoài Linh đáp nhẹ nhàng: “Anh chịu được, mình có quy luật bù trừ mà”. Ngay lập tức, cô đáp trả: “Em bù trừ cho anh gì? Sự nghèo khó hả?”. Câu nói khiến cả trường quay “vỡ trận”, còn hai MC phải thốt lên: “Trời đất quỷ thần ơi!”.

Trước khi bấm nút hẹn hò, Hoài Linh hỏi: “Nếu anh cưới em làm vợ, em cần điều gì?”. Hồng Gấm nghiêm túc: “Em cần sự rõ ràng, tin tưởng cả về vật chất lẫn tình cảm. Em thấy anh hiền quá, tội nghiệp quá”.

Kết thúc chương trình, chỉ có Hoài Linh bấm nút, còn Hồng Gấm từ chối vì muốn tìm người đàn ông bản lĩnh hơn. Dù không thành đôi, nhưng sự duyên dáng, hóm hỉnh của cô gái cá tính đã khiến khán giả có một tràng cười sảng khoái.