Cô gái gây sốc với tuyên bố có người trốn dưới giường khách sạn ở Nhật

Câu chuyện ly kỳ xảy ra với Natali – một cô gái người Ukraine hiện đang sinh sống tại Thái Lan đang khiến cộng đồng mạng Nhật Bản và quốc tế tranh cãi dữ dội. Trong video đăng tải ngày 25/4 trên Instagram, Natali tuyên bố mình phát hiện có một người đàn ông châu Á trốn dưới gầm giường trong phòng khách sạn ở Tokyo, Nhật Bản.

Theo lời kể, khi Natali quay về khách sạn APA Hotel chi nhánh gần ga Ryogoku, cô phát hiện có chuyển động kỳ lạ dưới giường. Cô sốc nặng khi nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt chui ra rồi bỏ chạy khỏi phòng, để lại cô trong trạng thái hoảng loạn. Natali lập tức báo cảnh sát và khách sạn nhưng qua kiểm tra camera an ninh, không ghi nhận được hình ảnh kẻ đột nhập, điều này càng khiến câu chuyện trở nên bí ẩn.

Câu chuyện của cô gây sốc.

Natali sau đó chuyển khách sạn và yêu cầu bồi thường tinh thần lên tới 1.600 USD (khoảng 41 triệu đồng) nhưng chỉ được hoàn lại 3 đêm tiền phòng trị giá khoảng 600 USD (khoảng 15 triệu đồng). Khách sạn từ chối yêu cầu đền bù và tuyên bố “không có quy định chi trả như vậy”.

Natalie đã đăng một video khác để xác nhận rằng, khung giường của khách sạn tương đối cao và thực sự có người có thể trốn bên dưới.

Bức ảnh cô đăng.

Sự việc đã được nhiều tờ báo Nhật và cả truyền thông Đài Loan đăng tải, khiến cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng khách sạn cần nâng cấp an ninh, một bên lại nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện, cho rằng cô gái chỉ đang cố tình dựng chuyện để thu hút sự chú ý và kiếm tiền.

Nhiều bình luận trên Yahoo! Japan thể hiện thái độ hoài nghi: "Khách sạn ở Nhật có camera khắp nơi, làm gì có chuyện không ghi lại được gì”. Có người còn châm biếm: “Người nước ngoài đến Nhật để săn chuyện giật gân làm nội dung câu view”.

Trước làn sóng hoài nghi, Natali tiếp tục lên tiếng vào ngày 1/5, cảm ơn những người đã ủng hộ cô và nhắn nhủ đến người không tin: “Hãy thử tưởng tượng nếu điều đó xảy ra với bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào?”.

Hiện tại, khách sạn APA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào mới liên quan đến vụ việc.