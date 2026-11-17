Kelso, 32 tuổi, đã có 5 năm làm việc trong ngành cứu hỏa trước khi được trao danh hiệu vào đầu năm 2026, theo Tổ chức Kỷ lục Guinness. Cô cho biết chưa bao giờ nghĩ đến việc xác lập kỷ lục này cho đến khi các đồng nghiệp thường xuyên trêu đùa về chiều cao của cô tại trạm cứu hỏa.

"Một hôm, một đồng nghiệp thử tìm kiếm thông tin và phát hiện tôi thực sự có thể đăng ký danh hiệu này", Kelso kể. "Chúng tôi làm theo các bước hướng dẫn, trải qua quy trình đo chiều cao khá kỹ lưỡng và cuối cùng đã được công nhận".

Kelso xem đây là một sự tình cờ thú vị và cho biết danh hiệu là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất.

Kelso với chiều cao cách biệt khi đứng cạnh đồng nghiệp. Ảnh: Fireground 24 Photography

Con đường đến với nghề cứu hỏa của Kelso cũng bắt đầu theo cách không ngờ tới. Kelso kể cô từng dành phần lớn những năm tuổi 20 làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Tuy nhiên, cô sớm nhận ra công việc văn phòng không phải con đường mình muốn theo đuổi lâu dài. Được những người bạn làm lính cứu hỏa khích lệ, cô quyết định chuyển hướng nghề nghiệp.

Sau 5 năm gắn bó với công việc, Kelso cho biết niềm vui lớn nhất cô nhận được không nằm ở việc dập lửa hay vận hành các thiết bị hạng nặng.

"Điều ý nghĩa nhất trong công việc của tôi là được đóng góp cho cộng đồng", Kelso nói với Guinness World Records. "Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi xuất hiện đúng lúc một người đang trải qua ngày tồi tệ nhất cuộc đời và có thể giúp họ phần nào vượt qua khó khăn".

Kelso với kỷ lục được Guinness công nhận. Ảnh: Fireground 24 Photography

Vóc dáng nhỏ bé đôi khi cũng gây bất tiện, chẳng hạn Kelso không thể với tới ngăn kệ trên cùng. Tuy nhiên, chiều cao khiêm tốn cũng mang lại cho cô một số lợi thế trong công việc.

"Mỗi khi cần chui qua cửa sổ hoặc lên gác mái, các đồng nghiệp nam thường cử tôi đi đầu vì đó là những không gian rất chật hẹp", cô kể. "Tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng nghiệp gọi đùa tôi là 'khỉ nhện' vì tôi có thể trèo lên bất cứ thứ gì cần thiết".

Kelso hy vọng câu chuyện sẽ truyền cảm hứng, giúp nhiều người mạnh dạn theo đuổi ước mơ làm việc trong lĩnh vực ứng phó khẩn cấp. "Hãy dám thử sức, đừng để người khác quyết định giới hạn của bạn", cô nói.

Theo Kelso, nghề cứu hỏa là công việc khó khăn với bất kỳ ai, cả về thể chất lẫn tinh thần, dù cao 1,47 m hay 1,9 m. "Sẽ có những ngày bạn cảm thấy thất vọng, thậm chí nản lòng, nhưng điều quan trọng là vẫn tiếp tục có mặt, kiên trì với công việc. Nỗ lực không bỏ cuộc của bạn chắc chắn sẽ được ghi nhận", cô nói.

Trả lời phỏng vấn The Independent, Kelso cho hay thỉnh thoảng mọi người tỏ ra nghi ngờ năng lực của cô khi thấy một nữ lính cứu hỏa có vóc dáng nhỏ bé xuất hiện tại hiện trường. Tuy nhiên, thái độ của họ thường nhanh chóng thay đổi sau khi chứng kiến cô làm việc.