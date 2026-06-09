Nữ lao công đầu tiên đỗ thạc sĩ trong 70 năm lịch sử Đại học Công nghệ Thành Đô

Thành tích này giúp cô trở thành lao công đầu tiên, trong lịch sử 70 năm của ngôi trường, được nhận vào bậc đào tạo sau đại học.

"Tôi đã nghe thấy tên mình vang lên từ hệ thống phát thanh của trường lần đầu tiên trong đời", Li xúc động chia sẻ với báo Cover News.

Li Jia, 33 tuổi. Ảnh: Baidu

Con đường của Li không dễ dàng. Trước khi làm lao công toàn thời gian, Li cùng chồng mở nhà hàng gần trường nhưng phải đóng cửa vì kinh doanh khó khăn. Năm 2021, với tấm bằng cao đẳng, cô vào làm lao công tại Đại học Công nghệ Thành Đô, đảm nhận công việc vệ sinh quảng trường và các tuyến đường trước Học viện Truyền thông Khoa học và Nghệ thuật. Cô cho biết chọn công việc này vì ổn định, gần nhà, giờ giấc cố định và thuận tiện chăm sóc hai con.

Mỗi ngày làm việc, Li chứng kiến nhiều thí sinh tranh thủ học dưới ánh đèn đường, có người đã lớn tuổi, tóc bạc vẫn dự thi. Sau những lần đó, Li bắt đầu nghĩ đến việc tiếp tục học. Cô muốn thử sức ở kỳ thi tuyển sinh sau đại học, đồng thời làm gương cho hai con về việc không bỏ cuộc trước hoàn cảnh.

"Các con tôi đang học lớp 4 và lớp 1. Tôi muốn đồng hành cùng các con theo một cách khác, cùng các con trưởng thành", cô nói.

Li học cùng con gái. Ảnh: Baidu

Do tốt nghiệp trường nghề và không có bằng cử nhân, cô phải học bổ sung hai môn theo quy định tuyển sinh. Thời gian từ lúc bắt đầu ôn đến kỳ thi sơ bộ chỉ khoảng 8 tháng. Cùng lúc, khối lượng công việc của cô tăng sau khi được thăng chức quản lý nhờ thành tích tốt.

Li tận dụng mọi khoảng trống trong ngày để học. Cô đến nơi làm việc lúc 6h, nghe bài giảng chính trị và tiếng Anh qua tai nghe khi có thể. Buổi trưa, cô uống cà phê để tỉnh táo làm bài tập. Tối về, khi hai con làm bài, cô cũng ngồi bên cạnh ôn tài liệu.

Trong quá trình chuẩn bị, Li nhận được sự hỗ trợ của chồng và bố mẹ chồng. Gia đình giúp cô làm việc nhà, đưa đón con đi học để cô có thêm thời gian học tập.

Tháng 4, Li nhận thông báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại Đại học Công nghệ Thành Đô. Cô biết việc học sau đại học sẽ nhiều áp lực nhưng tin rằng những năm tháng đi làm, làm mẹ và chăm lo gia đình đã rèn cho cô sự kiên trì.

Nữ lao công dọn dẹp trong khuôn viên trường. Ảnh: Baidu

Li nói biết ơn những sinh viên từng âm thầm truyền cảm hứng cho mình trong thời gian làm việc tại trường. Từ hành trình của bản thân, cô nhắn nhủ những người đang cố gắng thay đổi cuộc sống "không nên quá lo lắng về kết quả nếu tin mình đang đi đúng hướng".

Câu chuyện của Li nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một tài khoản bình luận: "Môi trường định hình tư duy và lựa chọn của con người. Chúc mừng Li, cô ấy đã trở thành tấm gương tốt nhất cho các con".