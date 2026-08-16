Từ vụ Huấn Hoa Hồng bị khởi tố: "Giang hồ mạng đầu độc, làm méo mó nhận thức của giới trẻ về thành công"

Huấn Hoa Hồng bị khởi tố là kết quả đã "được dự báo trước"

Ngày 15/8, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, các quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, gồm: Bùi Xuân Huấn, Hoàng Ngọc Cường (Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất và thương mại Chara), Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Tam Đại Mộc), Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh) và Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường).

Bị can Bùi Xuân Huấn (đứng giữa) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trong đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mở rộng điều tra, ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc cơ quan điều tra khởi tố với Bùi Xuân Huấn và 1 số đồng phạm là kết quả đã được dự đoán từ trước và thể hiện sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc quét sạch “giang hồ mạng”.

Theo luật sư Cường, vụ án này không chỉ xử lý trách nhiệm hình sự đối với một cá nhân cụ thể mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình lập lại trật tự trên không gian mạng, xử lý các hiện tượng “giang hồ mạng” tồn tại nhiều năm qua, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp. Ảnh: Gia Khiêm

“Trong gần một thập kỷ qua, Huấn Hoa Hồng được xem là một trong những giang hồ mạng nổi tiếng nhất Việt Nam. Đối tượng này không được biết đến bởi năng lực chuyên môn, thành tựu lao động hay giá trị sáng tạo mà chủ yếu gây chú ý bằng các phát ngôn gây sốc, lối sống phô trương, khoe tiền bạc, xe sang, biệt thự và nhiều nội dung thể hiện sự lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Đáng lo ngại hơn, một bộ phận giới trẻ đã coi những nhân vật như vậy là hình mẫu thành công, từ đó học theo cách ứng xử thiếu chuẩn mực, tư tưởng thực dụng, đề cao vật chất, coi nhẹ các giá trị đạo đức và pháp luật. Đây là hệ lụy rất lớn mà hiện tượng giang hồ mạng đã gây ra đối với xã hội trong thời gian qua”, luật sư Cường đánh giá.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Cường cho hay, theo quy định của pháp luật, việc khởi tố vụ án hình sự chỉ được thực hiện khi cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm. Đối với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cơ quan điều tra phải làm rõ hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm làm cho người bị hại tin tưởng và giao tài sản để rồi bị chiếm đoạt. Nếu số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thuộc các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì người phạm tội sẽ bị xử lý theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) thời gian qua luôn khoe lối sống phô trương, khoe tiền bạc, xe sang, biệt thự và nhiều nội dung thể hiện sự lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.Ảnh: FBNV

Đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự, hành vi phạm tội có thể bao gồm việc giả mạo chứng từ kế toán, khai man số liệu, để ngoài sổ sách kế toán tài sản hoặc doanh thu, hủy tài liệu kế toán trái quy định hoặc thực hiện các thủ đoạn khác nhằm che giấu dòng tiền, doanh thu và nghĩa vụ tài chính. Trường hợp gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội có thể phải đối mặt với mức hình phạt lên tới 20 năm tù theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

“Việc cả Bùi Xuân Huấn và vợ cùng bị khởi tố cho thấy cơ quan điều tra bước đầu xác định có dấu hiệu đồng phạm. Theo Điều 17 Bộ luật Hình sự, đồng phạm là trường hợp có từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ vai trò của từng người để xác định ai là người tổ chức, chủ mưu, thực hành hoặc giúp sức nhằm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”, luật sư Cường nói.

"Giang hồ mạng" phát ngôn tục tĩu, lợi dụng sự nổi tiếng nhằm kinh doanh, quảng cáo..."

Từ góc độ xã hội, luật sư Cường cho rằng, tác hại của “giang hồ mạng” không chỉ nằm ở các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế mà còn ở việc đầu độc nhận thức cộng đồng. Nhiều đối tượng sử dụng hình ảnh giang hồ, các phát ngôn tục tĩu, hành vi coi thường pháp luật, khoe tài sản bất thường để thu hút người theo dõi, sau đó lợi dụng sự nổi tiếng nhằm kinh doanh, quảng cáo hoặc thực hiện các hoạt động trục lợi.

Bùi Xuân Huấn từng khoe dàn siêu xe cực khủng. Ảnh: FBNV

“Điều này tạo ra những giá trị ảo, làm méo mó nhận thức của giới trẻ về thành công, làm suy giảm niềm tin vào các giá trị lao động chân chính và gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa trên không gian mạng”, luật sư Cường nói.

Bên cạnh đó, luật sư cho hay, việc khởi tố vụ án đối với Huấn Hoa Hồng cho thấy quyết tâm rất rõ ràng của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc làm trong sạch không gian mạng, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để trục lợi, lừa đảo hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đây có thể chỉ là bước khởi đầu của quá trình rà soát, mở rộng điều tra đối với các đối tượng giang hồ mạng khác có liên quan hoặc có dấu hiệu vi phạm tương tự.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và xây dựng xã hội số, không thể để tình trạng giang hồ mạng lộng hành như giai đoạn trước đây. Cần áp dụng đồng bộ các giải pháp pháp lý, bao gồm ngăn chặn và khóa tài khoản mạng xã hội vi phạm, xử phạt hành chính, truy thu nghĩa vụ tài chính, tịch thu tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp, xử lý hình sự đối với các hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Đồng thời cần nghiên cứu các biện pháp quản lý người nổi tiếng trên không gian mạng theo hướng tương tự mô hình “phong sát” của nước ngoài đối với những cá nhân có ảnh hưởng xã hội nhưng liên tục vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức”, luật sư Cường nhấn mạnh.

Luật sư Cường cũng cho biết thêm, từ vụ Huấn Hoa Hồng bị bắt là lời khẳng định rằng mạng xã hội không phải là vùng đất ngoài pháp luật. Mọi sự nổi tiếng nếu được xây dựng trên hành vi gian dối, vi phạm pháp luật hoặc những giá trị lệch chuẩn thì sớm hay muộn cũng sẽ bị bóc tách và phải trả giá trước công lý. Đây là bài học đắt giá không chỉ đối với các bị can trong vụ án mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những “giang hồ mạng” khác đang lợi dụng không gian mạng để trục lợi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.