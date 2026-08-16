Phim hoạt hình gây bão Trung Quốc, doanh thu tăng 1.000 lần vì quá dở

Trang QQ đưa tin bộ phim hoạt hình Trâu đến (Ngưu lai) bỗng trở thành đề tài gây tranh luận trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Lúc đầu, phim chỉ thu hút khoảng hơn 200 người xem sau 10 ngày với doanh thu 7.000 NDT. Không được quảng bá cũng không có ngôi sao nổi tiếng tham gia, tác phẩm được cho là sớm rút khỏi rạp vì có ngày chỉ bán được 5 vé. Trâu đến cũng trở thành phim hoạt hình có mở màn thấp nhất năm 2026.

Nhưng hai ngày gần nhất, phim thu về gần một triệu NDT (hơn 140.000 USD), thêm vào đó doanh thu vé đặt trước đã gần 100.000 NDT. Mặt khác, số suất chiếu cũng tăng mạnh từ chỉ hơn 10 suất mỗi ngày trên toàn quốc lên hàng trăm suất vào cuối tuần

Phim hoạt hình Trâu đến bỗng nhiên gây hứng thú cho khán giả vì hình ảnh quá xấu.

Theo QQ, bộ phim có cú lội ngược dòng như vậy vì trở thành đề tài gây tranh cãi trên mạng xã hội. Có khán giả đã đăng tải một đoạn video của phim và đặt câu hỏi: "Tại sao một bộ phim như thế này lại được kiểm duyệt", cùng những lời chê về chất lượng phim quá tệ.

Trong đó có câu thoại bị đánh giá là thô tục, ghép với hình ảnh trở thành nội dung nhạy cảm. Khán giả bình luận câu thoại này xuất hiện trong một bộ phim hoạt hình về loài vật và không có xếp hạng độ tuổi là không phù hợp. Nhiều người xem bày tỏ sự khó chịu và cáo buộc câu thoại "làm hư trẻ em", là "trò đùa bẩn thỉu" và "vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội", "phim rác".

Các nhà phê bình cho rằng việc dựa vào sự thô tục và giật gân để thu hút người xem sẽ gây hại cho những nhà làm phim nghiêm túc và có thể khuyến khích nhiều nội dung kém chất lượng tràn lan trên thị trường, gửi tín hiệu tiêu cực đến ngành công nghiệp phim ảnh.

Tuy nhiên, cũng chính vì câu thoại này trở nên nhiều khán giả đã tò mò và bỏ tiền đi xem phim: "Thật ra, tôi muốn mua vé xem một bộ phim trừu tượng như vậy vì tôi rất tò mò", "Tôi có thể sẽ không xem một bộ phim dở tệ, nhưng nếu nó thực sự kinh khủng, tôi nhất định phải xem! Tôi đang cá cược xem liệu khán giả có thấy nó thú vị và lan truyền thông tin đáng xem nào không?", "Cứu tôi, phim này xấu quá, những người xem phim phải có trái tim mạnh mẽ đến mức nào mới chịu được cảnh này. Tôi rất khâm phục họ".

Trâu đến chỉ có hai người thực hiện, đạo diễn và biên kịch còn kiêm thêm công việc lồng tiếng. Nội dung phim kể về hành trình của một chú nghé con. Tuy nhiên, hình ảnh của phim rất thô sơ, đơn giản, nét vẽ không được trau chuốt, không có kỹ xảo.

Một vài hình ảnh cắt ra từ bộ phim khiến khán giả tò mò tới rạp.

Theo QQ, lý do phim Trâu đến vượt qua được kiểm duyệt vì cơ quan kiểm duyệt chỉ kiểm tra nội dung và chất lượng khi chiếu, chứ không đánh giá về chất lượng sản xuất. Nếu phim không có các nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc vi phạm khác, đồng thời về mặt kỹ thuật không có khung hình lỗi, trục trặc thì bộ phận kiểm duyệt sẽ không quan tâm tới việc "phim hay hay dở". Đánh giá chất lượng nội dung phim thuộc về khán giả.

Lúc đầu, phim Trâu đến cũng không được quảng bá rầm rộ, suất chiếu ít, sau đó vì nội dung phim gây tranh cãi và chất lượng hình ảnh quá tệ nên mới trở nên nổi tiếng.