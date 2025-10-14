Cặp vợ chồng có “tướng phu thê” nhất cõi mạng: Face ID cũng khó phân biệt nổi

Có lẽ nhiều người biết cụm từ “tướng phu thê” để nói về những cặp đôi có khuôn mặt hao hao nhau.

Nhưng với một cặp vợ chồng ở Trung Quốc, thì “tướng phu thê” của họ không chỉ là "hao hao" mà có lẽ camera nhận diện khuôn mặt cũng không phân biệt nổi.

Cặp đôi trông như thể bản sao của nhau. Ảnh: Oriental Daily.

Đó là vợ chồng cô Liang, 30 tuổi, và anh He, 31 tuổi, đều quê ở tỉnh Quảng Đông. Mặc dù nhà không xa nhau nhưng từ nhỏ họ chỉ gặp nhau có một lần, rồi đến lớn mới gặp lại do được bạn bè mai mối trong khi cả hai đều đang làm việc ở xa quê.

Gặp gỡ nhau được 6 tháng thì Liang và He kết hôn. Đến tận lúc này, họ vẫn không để ý đến việc ngoại hình của họ rất giống nhau.

Đến lúc đám cưới, Liang và He mới rất “hỏi chấm” khi nhiều người tới dự đều bảo “sao trông như anh em sinh đôi vậy”.

Liang và He kể, họ “không biết nên khóc hay nên cười vì điều này”.

Ông Trời thật khéo se duyên cho He và Liang. Ảnh: Oriental Daily.

Kết hôn xong, Liang và He mở cửa hàng bán nguyên liệu nấu canh bổ dưỡng. Để giới thiệu cửa hàng, họ thường đăng các video lên mạng, trong đó He đội tóc giả và 2 người mặc đồ giống nhau để tận dụng visual độc đáo. Thế là các video nhanh chóng trở nên viral, tất nhiên chính vì ngoại hình giống y như nhau của họ. Nhiều lần, video của Liang và He còn lên top tìm kiếm trên các trang mạng xã hội ở Trung Quốc.

Giờ thì Liang và He được gọi là “cặp đôi giống nhau nhất cõi mạng”.

Họ nhìn vào nhau có lẽ tưởng nhìn vào gương. Ảnh: Oriental Daily.

Trước câu hỏi của nhiều cư dân mạng, Liang khẳng định cô và He tuyệt đối không phải là anh em họ hàng gì cả, chẳng qua là tạo hóa tình cờ copy - paste mà thôi.

Còn cư dân mạng thì rất mong Liang và He có em bé vì tin rằng gia đình họ sẽ có "giao diện" cực kỳ dễ thương.