Tỉnh dậy sau hôn mê, cô gái vạch mặt bạn trai 'tận tụy'

Theo Liaoshen Evening News, Lin quen Liu Fenghe qua mạng năm 2013. Cả hai nhanh chóng yêu nhau và cùng mở một tiệm bánh nhỏ. Lin đảm nhiệm phần làm bánh, còn Liu phụ trách quản lý cửa hàng. Trong mắt hàng xóm, họ là một cặp hạnh phúc.

Nhưng chỉ một năm sau, bi kịch xảy ra. Đầu năm 2014, Liu gọi điện cho cha của Lin, nói cô "vô tình ngã ở cửa hàng và bị đập đầu". Khi được đưa đến bệnh viện, Lin rơi vào trạng thái hôn mê sâu, được chẩn đoán chấn thương sọ não nghiêm trọng. Các bác sĩ cảnh báo khả năng tỉnh lại rất thấp.

Lin Yingying (trái) gặp Liu Fenghe qua mạng vào năm 2013. Ảnh: Handout

Suốt hai tháng Lin nằm viện, Liu ngày ngày túc trực bên giường bệnh: thay tã, xoay người, mát-xa để tránh loét da. Anh còn vay nợ gần 200.000 NDT (tương đương 28.000 USD) để chi trả viện phí. Trong khi bác sĩ nhận định cơ hội sống sót của Lin gần như bằng không, Liu vẫn khẳng định: "Tôi sẽ ở bên cô ấy đến hết đời".

Hình ảnh người đàn ông trẻ kiên trì chăm sóc người yêu được lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc thời điểm đó. Báo chí gọi anh là "bạn trai tận tụy", hàng nghìn bình luận ca ngợi tình yêu vượt lên bi kịch.

Hình ảnh Liu tận tụy chăm sóc bạn gái khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Handout

Khi Lin hồi tỉnh sau nửa năm, cô được đưa trở về căn hộ nơi hai người từng sống chung. Theo lời kể của người thân, Liu tiếp tục chăm sóc cô, song dần tỏ ra kiểm soát quá mức, không cho cha mẹ Lin đến thăm. Một thời gian sau, cô được đưa về sống với cha. Liu cắt liên lạc, nói rằng anh "phải đi làm để trả nợ".

Tháng 4/2015, Lin bắt đầu nói được và trong một lần tâm sự với bà, cô bật khóc kể rằng người gây ra thương tích cho mình chính là Liu. Cô nhớ lại hôm đó, khi làm cháy bốn khay bánh mì, Liu nổi giận, cầm cây cán bột đánh liên tiếp vào đầu cô. "Tôi chỉ kịp cảm thấy tai chảy máu rồi ngất đi", Lin nói.

Trước đó, cô cho biết từng nhiều lần bị bạo hành. Liu kiểm soát điện thoại, cấm cô liên lạc với bạn bè, từng đập nát điện thoại trong một lần cãi nhau vì trò chơi điện tử, thậm chí đấm vào ngực khiến cô đau tức nhiều ngày. Có lần, anh đánh đến mức mặt cô bầm tím, buộc cô phải ở khách sạn vài hôm để cha mẹ không phát hiện.

Vì sợ hãi và xấu hổ, Lin im lặng chịu đựng, giấu tất cả để "giữ thể diện" và không làm cha mẹ lo lắng. Sau khi tỉnh dậy, cô tiếp tục bị Liu đe dọa sẽ "giết cả gia đình" nếu dám tiết lộ sự thật.

Một năm sau, vào tháng 4/2016, cảnh sát bắt giữ Liu tại một thị trấn hẻo lánh. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta không bày tỏ hối hận, chỉ nói đã "cố gắng chuộc lỗi bằng cách chăm sóc cô". Tòa án tuyên phạt Liu ba năm tù, cho hưởng án treo 5 năm về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường 250.000 NDT (khoảng 1,2 tỷ đồng) cho gia đình Lin. Hiện Lin đã hồi phục tốt, có thể tự chăm sóc bản thân và bắt đầu một cuộc sống mới bên gia đình.

Đầu tháng 10, tòa án tỉnh Liêu Ninh công bố lại vụ việc nhằm nâng cao nhận thức về nạn bạo hành gia đình, khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng trước câu chuyện tình giả dối từng được ca ngợi khắp truyền thông. Một người bình luận:"Phụ nữ không nên chịu đựng, hãy lên tiếng và dùng luật pháp để bảo vệ mình". Người khác để lại lời chúc: "Mong Lin tìm lại hạnh phúc và niềm tin sau tất cả. Cô ấy thực sự dũng cảm".

Theo báo cáo của Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc, năm 2024, 35,7% phụ nữ nước này từng chịu bạo lực trong gia đình, chủ yếu từ chồng hoặc bạn trai.