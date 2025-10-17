Chuyện tình sóng gió của chàng trai kém vợ 17 tuổi

"Ngày quyết định theo đuổi Thu Loan, tôi đã lường trước nhiều sóng gió và trở ngại nhưng không nghĩ mọi thứ dữ dội như thế", Khê, 24 tuổi, ở Củ Chi, TP HCM kể.

Biết tin con trai mình yêu người phụ nữ hơn 17 tuổi, đã một lần đổ vỡ hôn nhân, mẹ Khê sốc đến nhập viện, rơi vào trầm cảm. Bố liên tục nhắn tin khuyên răn. Họ hàng bàn tán anh bị "bỏ bùa", còn bạn bè tin rằng mối tình này sẽ chẳng kéo dài. "Đó là khoảng thời gian tôi sụp đổ, nhưng tình yêu đã giữ mọi thứ ở lại", Sơn Khê nói.

Anh và Thu Loan quen nhau giữa năm 2023. Khi thực tập tại một công ty mỹ phẩm, cậu sinh viên năm cuối ngành truyền thông gặp Thu Loan, quê Bình Thuận, nhân viên phụ trách livestream.

Một lần sau khi kết thúc sự kiện, mọi người ra về hết, Khê đang thu dọn thì thấy Loan ngồi ở góc sảnh gục đầu khóc. "Sao hôm nay chị lại buồn vậy?", Khê tiến lại bắt chuyện.

Loan giải thích khoảnh khắc tủi thân ập đến khi chị đang đi làm thì nhận ra con gái nhỏ đang ở nhà một mình. Lần đầu tiên, Khê thấy một góc khác sau vẻ ngoài mạnh mẽ, năng nổ của cô.

Sơn Khê và Thu Loan dịp sinh nhật cô ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng, tháng 5/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Ban đầu tôi xem đó là chuyện thoáng qua, nhưng về nhà lại tò mò tìm Facebook, rồi hình ảnh chị cứ hiện lên trong đầu", Khê kể.

Còn với Loan, buổi trò chuyện hôm đó khiến cô cảm động bởi rất lâu rồi mới có người ngồi nghe cô tâm sự. Vài ngày sau, Khê chủ động rủ Loan đi cà phê, rồi cùng ăn tối.

Trong Khê dần xuất hiện cảm giác khác lạ. Khoảng cách 17 tuổi giữa hai người như mờ đi. Anh nhận ra Loan mạnh mẽ, hiểu chuyện, khác hẳn những bạn gái cùng trang lứa. Cô quán xuyến mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, dạy con học đến đóng đinh, lắp kệ.

Càng gặp gỡ, họ càng nhận ra hợp tính nhau. Sau ba tuần, Khê nhắn tin cho Loan: "Em thích chị". Nhưng Loan từ chối lập tức.

"Tôi nhận ra mình cũng có tình cảm, nhưng sợ càng tiến xa càng sai", cô nói. Khi đó, Loan 40 tuổi, không muốn mạo hiểm với mối quan hệ cùng chàng sinh viên còn rất trẻ. Cô khuyên Khê nên tập trung cho sự nghiệp và sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn mình.

Nhưng Khê bỏ ngoài tai. Hàng ngày anh tự tạo cơ hội để hiện diện trong cuộc sống của Loan. Trời mưa anh mang đồ ăn đến, khi cô ốm anh lặng lẽ đưa đón. Khê làm bạn với con trai lớn của Loan. Với cô con gái nhỏ, anh dạy học, rủ chơi thể thao. Sự quan tâm bền bỉ ấy khiến hai đứa con của cô dần dần chấp nhận Khê là "người đàn ông của mẹ". Tình cảm trong Loan cũng lớn dần.

Cuối năm 2023, Loan chủ động nhắn tin cho ba của Khê nói hết về mối quan hệ giữa hai người. Là người từng trải, cô hiểu gia đình anh sẽ là rào cản lớn nhất. Ba Khê sốc, hẹn cả hai đến gặp ông.

Ông khuyên Loan đã từng qua đổ vỡ, nếu bước tiếp phải cân nhắc kỹ bởi tính cách Khê còn trẻ con. Còn lại, ông nhắc con trai nghĩ xa hơn, rằng 20, 30 năm nữa, liệu tình cảm này có còn nguyên vẹn.

Kết thúc cuộc gặp, bố tuyên bố không phản đối nhưng cũng không ủng hộ, chỉ mong con trai đủ chín chắn để tự chịu trách nhiệm.

Thu Loan và Sơn Khê trong nhà riêng ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tháng 10/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đêm Noel 2023, sau buổi lễ ở nhà thờ, họ chính thức công khai mối quan hệ. Hôm đó, Loan vừa khóc vừa cười, đầy cảm xúc.

Nhưng đó chỉ là màn mở đầu cho những sóng gió.

Gia đình Khê trở nên ngột ngạt, họ hàng bàn ra tán vào, nói Loan là "bỏ bùa, dụ dỗ". Mẹ anh bị sang chấn tâm lý, không muốn nói chuyện.

Đỉnh điểm là khi ông ngoại Khê qua đời. Lúc Khê chở Loan về thắp nhang cho ông, không ai đồng ý cho cô vào nhà. Dù xấu hổ, Loan vẫn khuyên bạn trai vào lễ ông còn mình lặng lẽ quay về bởi cô hiểu nỗi lòng của những người làm cha mẹ.

Sau lần đó, Khê xin phép ra ngoài sống riêng. Bố mẹ cắt hết chu cấp. Anh chưa xin được việc nên đi rửa xe thuê và làm những đủ việc tay chân khác. Cùng lúc, công ty mỹ phẩm gặp khó khăn, Loan nghỉ việc và cũng phải vật lộn để trang trải sinh hoạt. Nhiều hôm, cả hai ôm nhau khóc bởi quá áp lực.

"Nhưng tôi không nghĩ đến việc buông tay", Khê nói.

Cuộc sống dễ thở hơn khi họ chuyển về Bình Thuận, quê Loan. Bố mẹ cô cùng 5 anh chị trong nhà đón nhận Khê. Ở đây, Khê bắt đầu theo đuổi đam mê làm mô hình và bán sản phẩm, dần ổn định kinh tế.

Đầu 2024, họ chuyển lên Đà Lạt để thuận lợi hơn cho công việc kinh doanh. Tháng 1/2025, con trai chung của hai người chào đời. Suốt những tháng đầu, Khê hoàn toàn đảm nhận việc chăm con. Anh thức đêm cho con uống sữa, thay tã, dỗ con ngủ, đặt lịch tiêm phòng. "Nhìn khoảnh khắc đó, tự dưng tôi trào nước mắt", Loan nói.

Đầu tháng 10, họ tổ chức hôn lễ nhỏ tại nhà thờ. Hai tuần sau, Loan phát hiện mình mang thai lần nữa.

"Trước đây, nhiều người nói rằng khi tôi già hay xấu đi, anh cũng sẽ bỏ. Nhưng tôi nghĩ lại, hạnh phúc một ngày bên nhau cũng đã là đủ", Loan nói.