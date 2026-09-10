Chuyện tình 8 năm của thủ khoa và top 3 bác sĩ nội trú Y học cổ truyền

Khi biết kết quả kỳ thi bác sĩ nội trú, Đức Thành và Phương Thảo đều "vui đến mức không biết nói gì với nhau". Thành là thủ khoa, còn Thảo vào top 3 kỳ thi bác sĩ nội trú Y học cổ truyền. Tối hôm đó, cả hai vẫn không ngủ được vì chưa hết bất ngờ với kết quả.

"Tôi vui vì thành tích cá nhân thì một, mà vui vì Thảo cũng đã đạt được ước nguyện thì mười", Thành nói.

Đức Thành và Phương Thảo lần lượt là thủ khoa và top 3 bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học cổ truyền. Ảnh: Lê Tuấn Tâm

Thành và Thảo quen nhau từ lớp 11. Suốt năm lớp 10, cả hai học ở hai lớp sát vách nhưng gần như không trò chuyện. Đến khi học chung lớp học thêm, họ cùng chơi trong một nhóm rồi dần thân thiết.

Tình cảm tuổi học trò đến khá tự nhiên, từ những buổi học thêm và những lần đi chơi cùng nhóm. Khi ấy, cả hai chỉ thấy hợp nhau, muốn ở cạnh nhau, chưa từng nghĩ mối quan hệ sẽ kéo dài đến tận hôm nay.

Thảo bắt đầu để ý Thành bởi thành tích học tập và sự chu đáo. Những ngày đầu quen nhau, dù nhà không cùng đường, Thành vẫn thường đạp xe qua đón bạn gái đi học.

"Trộm vía đến giờ vẫn vậy", Thảo nói.

Từ những buổi học thêm, hai người cùng nhau ôn thi đại học rồi cùng đỗ ngành Y học cổ truyền, Đại học Y Hà Nội.

Với Thành, lựa chọn này được xác định từ những năm cấp ba, khi bố anh mắc các bệnh mạn tính liên quan đến cơ xương khớp, lưng, cổ vai gáy và được điều trị hiệu quả tại Đại học Y Hà Nội. Anh muốn theo chuyên ngành để có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ.

Thảo đến với Y học cổ truyền vì yêu thích. Càng học, tiếp xúc với người bệnh và công việc lâm sàng, cô càng muốn gắn bó với nghề.

Cùng học một chuyên ngành, Thành và Thảo có thêm nhiều năm đồng hành. Họ chia sẻ tài liệu, trao đổi những vấn đề chuyên môn và nhắc nhau hoàn thành phần việc còn dang dở.

Có những lúc Thành ngồi hàng giờ trước tài liệu, tra cứu các nghiên cứu, đọc báo cáo y khoa và phân tích những vấn đề lâm sàng đến mức quá tải. Thảo thường là người nhận ra trước, nhắc bạn trai dừng lại, rủ đi ăn hoặc ra ngoài một lúc rồi mới quay lại học.

Khi Thảo mệt mỏi, Thành cũng tìm cách để bạn gái có thời gian nghỉ thay vì thúc cô phải cố thêm. Hai người cùng xem lại lịch ôn tập, điều chỉnh những việc cần làm khi một người cảm thấy chững lại.

Không phải lúc nào việc học và tình cảm cũng diễn ra suôn sẻ. Những khi cả hai cùng căng thẳng, họ thường không cố giải quyết mọi chuyện ngay mà cho nhau thời gian bình tĩnh rồi mới nói chuyện.

Thành và Thảo ở lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Cùng thi một chuyên ngành, Thành và Thảo tự nhủ thành tích của người này không nên trở thành áp lực để người kia phải vượt qua. Trước kỳ thi, mỗi người tập trung hoàn thành tốt phần việc của mình, đồng thời động viên đối phương giữ vững mục tiêu.

Vì vậy, khi kết quả được công bố, niềm vui của người này cũng trở thành niềm vui của người kia. Sau gần tám năm yêu nhau, họ lại cùng đứng trong nhóm dẫn đầu một kỳ thi, trước khi bước vào chặng đường chuyên môn mới.

Thành cho rằng việc cùng theo đuổi một ngành nghề giúp hai người dễ chia sẻ với nhau hơn. Cả hai hiểu những ngày học kéo dài, những kỳ thi liên tiếp hay cảm giác áp lực trước một mục tiêu quan trọng.

"Không có thời gian cho những buổi đi chơi xa, nhưng việc được ngồi cạnh nhau cùng ôn thi cũng là một cách hẹn hò trọn vẹn", anh nói.

Với Thành, sau tám năm, điều anh trân trọng nhất ở bạn gái là nguồn năng lượng tích cực và cảm giác bình yên cô mang lại. Những lúc công việc và chuyện học hành căng thẳng, chỉ cần được ở cạnh Thảo, nghe cô kể những chuyện nhỏ trong ngày, anh cảm thấy áp lực nhẹ đi.

Nhìn lại chặng đường từ lớp 11 đến nay, Thảo vẫn nhớ nhất những buổi học thêm đầu tiên ngồi sau yên xe đạp của Thành.

"Tôi tin chỉ cần mình đủ gắn bó, đủ thấu hiểu, chỉ cần luôn nắm chắc tay nhau thì dù có chuyện gì cũng sẽ vượt qua", Thảo nói.

Trước mắt, Thành và Thảo sẽ bắt đầu chương trình bác sĩ nội trú, tiếp tục trau dồi chuyên môn và kỹ năng lâm sàng. Sau kỳ thi được xem là thử thách lớn của những năm tháng sinh viên Y, cả hai muốn tập trung trở thành những bác sĩ vững chuyên môn trước khi tính đến chuyện tương lai.

"Đó sẽ là thời điểm chín muồi nhất để chúng tôi tính đến chuyện lập gia đình", Thành nói.