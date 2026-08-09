Chuyện tình 14 năm của mẹ đơn thân Việt ở Đài Loan

Năm 2005, bà Bé Mười quê xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long gửi con gái cho cha mẹ, sang Đài Loan làm công nhân. Mất chồng ở tuổi 31 khi con gái mới hai tuổi trong khi đồng lương eo hẹp, bà quyết định xuất ngoại mong đổi đời.

Gần một năm đầu ở thành phố Đào Viên, bà vẫn chưa quen với công việc, ngôn ngữ mới và chưa vơi nỗi nhớ con. Một ngày cuối tuần năm 2006, khi đi dạo ở quận Trung Lịch, thấy một người đàn ông bế bé gái trạc tuổi con mình, bà chạnh lòng đứng khóc.

Người đàn ông tiến đến hỏi thăm. Bằng chút vốn tiếng Đài ít ỏi và ra dấu bằng tay, bà giải thích lý do. "Thứ 7 tuần sau cô quay lại đây, tôi sẽ dẫn đứa trẻ ra chơi cho đỡ buồn", ông nói.

Ở lần gặp thứ hai, ông giới thiệu tên Gan Liang Yu, chủ thầu xây dựng ở Đào Viên, đã ly hôn, còn bé gái là cháu ngoại. Biết hoàn cảnh của người phụ nữ Việt, ông ngỏ ý giúp đỡ hai mẹ con.

Vài tháng sau, ông đến công ty xin bảo lãnh cho bà ở lại làm việc dài hạn. Mỗi lần bà gọi về Việt Nam, ông Gan đều tìm cách trò chuyện cùng đứa trẻ.

"Lúc đó tôi chỉ muốn có chỗ dựa nơi xứ người, chưa nghĩ đến đường dài", bà Bé Mười kể. Trong khi đó, ông Gan, hiện 68 tuổi, cho biết ban đầu ông giúp đỡ người phụ nữ ngoại quốc chủ yếu vì thương đứa trẻ mồ côi cha chịu cảnh xa mẹ.

Vợ chồng ông Gan và bà Bé Mười khi từ sân bay Tân Sơn Nhất về Vĩnh Long, năm 2026. Ảnh gia đình cung cấp

Ba năm sau, mẹ bà Bé Mười ở quê phải mổ tim cấp cứu với chi phí hơn 50 triệu đồng. Biết tin, ông Gan lập tức liên hệ bệnh viện bảo lãnh và rút hơn 100 triệu đồng gửi về Việt Nam chi trả. "Anh ấy vì gia đình tôi mà rút một khoản tiền lớn không chút suy tính khiến tôi thật sự xúc động", bà Bé Mười, hiện 53 tuổi, nói.

Khoảnh khắc đó, bà tự hứa sẽ đồng hành cùng ông cả đời để trả ơn nghĩa. Năm 2012, khi ông ngỏ lời về chung một nhà, bà đồng ý.

Bên nhau hơn một năm, ông Gan bị tai nạn lao động, gãy xương sườn và tổn thương phổi. Khi ông hôn mê, người vợ túc trực bên cạnh nói: "Dù anh có thế nào em cũng sẽ ở bên anh".

Giai đoạn này, bà Bé Mười vừa thay chồng lo việc công ty, vừa chăm sóc ông ở bệnh viện. Bác sĩ dự đoán ông cần ba năm mới có thể đi lại, nhưng chỉ sau một năm, ông đã hồi phục và đi làm bình thường. Lúc này, ông mới kể lại đã nghe thấy hết những lời bà nói trong phòng bệnh. Tình thương ban đầu dần chuyển hóa thành tình yêu.

Dù ông bà đã về chung nhà nhưng ban đầu hai con gái của ông Gan vẫn giữ khoảng cách vì nhiều nghi ngại. Nhưng chứng kiến cảnh bà Bé Mười chăm sóc khi ông tai nạn đã làm họ thay đổi suy nghĩ.

Người mẹ kế cũng thể hiện sự quan tâm bằng hành động. Mỗi lần các con sang chơi, dặn trước sẽ mua sẵn đồ ăn, bà vẫn vào bếp chuẩn bị nhiều món ngon. Bà bày trái cây trên bàn, thấy con cháu khen quả nào ngon, lần sau đến chơi nhà, bà lại mua tặng.

Ở Đài Loan, yêu mến ai đó, mọi người sẽ tặng đồ ăn và quần áo. Khi con gái nhỏ của chồng mua bánh đến dịp sinh nhật mình, con gái lớn tặng chiếc áo, bà Bé Mười biết mình đã được đón nhận.

Vợ chồng bà Bé Mười thắp hương cho gia tiên trước sự chứng kiến của gia đình hai bên. Ảnh gia đình cung cấp

Năm 2020, ông bà dự định đón Mỹ Huyền (con gái riêng của bà Bé Mười) sang Đài Loan du học, nhưng phải hoãn do dịch Covid-19. Dù ở xa, Mỹ Huyền cho biết vẫn nhận được sự quan tâm thường xuyên từ bố dượng qua các cuộc gọi hàng ngày. Trong những dấu mốc quan trọng của cô như tốt nghiệp cấp 3, Đại học, ông bà đều có mặt.

Trải qua nhiều thử thách, càng về già ông bà càng quấn quýt. Họ tự tay chăm sóc, động viên nhau lúc ốm đau. Mỹ Huyền kể: "Đến giờ cơm, nếu ba hay mẹ đi đâu, người còn lại luôn đợi về ăn cùng".

Đầu năm nay, sau 14 năm bên nhau, ông Gan đề nghị về Việt Nam tổ chức lễ cưới và hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. "Tôi vừa ngượng vừa vui", bà nói.

Ngày 28/7, đám cưới do Mỹ Huyền chuẩn bị đã diễn ra với sự tham dự của đầy đủ con cháu từ Đài Loan và Việt Nam, cùng hơn 70 khách mời.

Muốn tôn trọng văn hóa nhà gái, người chồng 68 tuổi tự tay chuẩn bị 6 tráp mâm quả theo đúng phong tục miền Tây. Lễ cưới diễn ra đầy đủ thủ tục từ xin dâu, bái gia tiên đến nhận lời chúc phúc.

Trong lễ trao nhẫn, ông Gan gửi lời cảm ơn vợ vì sự hy sinh bà dành cho mình. "Cảm ơn em đã cho anh thêm một người con gái", ông nói.