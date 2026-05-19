Chú rể Ninh Bình bật khóc khi nhận được 4 chỉ vàng của người bố đã mất 26 năm

Kỷ vật được gìn giữ suốt 26 năm

Nguyễn Quang Đạt (SN 1994) sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình. Bố anh qua đời vì bệnh tật vào năm 2000, khi đó anh mới 6 tuổi, còn em gái 4 tuổi. Suốt 26 năm qua, mẹ anh vất vả nuôi hai người con khôn lớn.

Ngày 11/5 vừa qua, Đạt tổ chức đám cưới. Trong phần nhận quà cưới từ người thân, bạn bè, một tình huống xúc động diễn ra khiến Đạt bật khóc.

Khoảnh khắc ông Miêng chia sẻ về kỷ vật của em trai. Ảnh cắt từ clip, nguồn: Vân Anh

Đó là khi bác trai của anh – ông Ngọc Miêng (80 tuổi), lên phát biểu, trao cho anh món quà cưới đặc biệt được giữ gìn suốt 26 năm.

Ông Miêng run run nói: “Hiện nay, tôi vẫn giữ của cháu một món quà đặc biệt – món quà tôi gìn giữ suốt 26 năm, chưa nói với ai...

Tôi giữ kỷ vật của bố cháu và có suy nghĩ thế này, tôi sẽ để khi mẹ con cháu gặp biến cố mà anh em chúng tôi không thể cưu mang được, thì tôi mới bỏ ra... Bây giờ, cháu đã 32 tuổi, có công việc, có xe hơi và lập gia đình. Tôi quyết định trao lại món quà này cho mẹ con cháu”.

Món quà đó là 4 chiếc nhẫn vàng, mỗi chiếc 1 chỉ. Nhận được lời ủy thác của em trai trước khi mất, ông Miêng giữ kỷ vật đó cẩn thận và đến ngày hạnh phúc của Đạt đã trao lại vẹn nguyên.

Đạt nhận món quà của người cha đã mất 26 năm

Khoảnh khắc nhận được món quà của người cha đã khuất, chú rể Ninh Bình không kìm được nước mắt. Quan khách tham dự lễ cưới cũng nghẹn ngào xúc động.

“Suốt bao năm qua, tôi không hề biết đến sự tồn tại của món quà này, những thành viên khác trong gia đình cũng không hay biết. Nhận được món quà của bố, tôi vui và xúc động như thể bố đang dõi theo, chứng kiến ngày hạnh phúc của mình.

Tôi biết ơn bác trai rất nhiều vì đã giúp tôi giữ gìn kỷ vật quý giá ấy”, Đạt chia sẻ.

Trước mặt họ hàng hai bên, ông Miêng trao 4 chiếc nhẫn vàng cho vợ chồng Đạt, hoàn thành tâm nguyện của em trai quá cố.

Chú rể Ninh Bình rơi nước mắt trong ngày cưới

Trong suốt quá trình chuẩn bị cho hôn lễ, Đạt được người thân hỗ trợ rất nhiều. Ông Miêng đứng ra giúp cháu trai thực hiện chu đáo các thủ tục cưới hỏi với nhà gái. Nhờ có bác trai đồng hành, Đạt đã có một đám cưới trọn vẹn.

26 năm được người thân bao bọc

Bố mất sớm, mẹ làm thuê làm mướn, Đạt và em gái có tuổi thơ khốn khó. Năm tháng ấy, may mắn lớn nhất của Đạt là được các bác yêu thương, đùm bọc.

“Ông nội tôi có 8 người con (4 trai, 4 gái), bố tôi là người con thứ 5. Bố mất sớm, thương mẹ con tôi vất vả, 3 bác trai đã hỗ trợ rất nhiều.

Ban đầu, các bác góp gạo gửi cho mẹ con tôi, mỗi tháng khoảng 30kg. Sau này, các bác lại góp tiền để mẹ con tôi trang trải phí sinh hoạt. Các bác còn thường xuyên mua quần áo, quà bánh cho chúng tôi”, Đạt kể.

Ông Miêng đại diện nhà trai, dẫn cháu trai đi hỏi cưới

Nhà ông Miêng ở sát vách nhà Đạt. Năm 15 tuổi, Đạt mải mê chơi điện tử mà xao nhãng học hành. Sợ cháu trai sa ngã, ông Miêng đón cháu về nhà, dành riêng cho cháu một căn phòng trên tầng 2 để quản thúc chặt chẽ.

Sau này, Đạt nghỉ học, bươn chải làm ăn từ Nam ra Bắc. Ông Miêng và những người thân khác vẫn luôn dõi theo, động viên và hỗ trợ anh.

Vợ chồng Đạt chụp ảnh kỷ niệm cùng mẹ (ngoài cùng bên phải) và gia đình em gái

Giờ đây, em gái Đạt đã lập gia đình, Đạt cũng có tổ ấm riêng và một công việc ổn định. Cuộc sống của mẹ con anh khấm khá hơn nhiều. Mỗi khi nghĩ lại tháng ngày được các bác bao bọc, Đạt lại xúc động.

“Tôi biết ơn các bác rất nhiều. Tuy trải qua nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm gia đình, sự yêu thương và đùm bọc của người thân”, Đạt nói.

