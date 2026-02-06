Người đàn ông 'cứng đơ như khúc gỗ' cưới vợ xinh, cả hôn trường bật khóc

Nghị lực phi thường

Chuyện đời của anh Nguyễn Bá Kỳ (SN 1990, phường Vinh Lộc, Nghệ An) được nhiều người ví như cổ tích. Anh trải qua những ngày tháng tăm tối vì bệnh tật, rồi vì thương mẹ, thương thân mà vượt lên chính mình và gặt hái quả ngọt.

Anh Kỳ sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở xã Nghi Phong cũ. Năm 12 tuổi, anh đau nhức khắp người, đi khám thì bị chẩn đoán là viêm đa khớp.

Anh Kỳ và vợ trong căn nhà mới xây của hai vợ chồng

Sau thời gian dài chữa trị nhưng không có tiến triển, anh gần như liệt toàn bộ cơ thể, chỉ còn 3 ngón tay trái có thể cử động, đầu cũng chỉ quay được 1 phía.

“Trong lúc tôi nằm viện, bố lại đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Ngày về thấy di ảnh bố, tôi suy sụp. Kể từ đó, mẹ gồng gánh nuôi 2 chị em tôi”, anh Kỳ kể.

Vì bệnh nặng, anh Kỳ phải bỏ ngang việc học. Cơ thể không thể cử động, anh phải nằm trên chiếc giường nhỏ có bánh xe di chuyển, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào mẹ.

Càng trưởng thành, anh càng bế tắc và tuyệt vọng về cuộc đời mình. Năm 17 tuổi, anh từng nghĩ quẩn nhưng may mắn được cứu kịp thời.

“Ngày đó, mẹ tôi gào khóc, nói: ‘Mẹ sống vì con thì con cũng phải sống vì mẹ'. Thương mẹ, thương thân mình, tôi quyết tâm vực dậy”, anh Kỳ chia sẻ.

Anh cho rằng “đã sống thì phải ra sống chứ không chỉ là tồn tại”. May mắn, thời điểm đó anh được một nhà hảo tâm tặng cho chiếc máy tính để bàn. Chiếc máy tính đã mở ra cho anh một thế giới mới và cả bầu trời hy vọng.

Anh Kỳ miệt mài ngày đêm bên chiếc máy tính, học làm đĩa nhạc, ghép video, thiết kế website... Nhờ chịu khó học hỏi, anh dần thành thạo nghề, nhận được lời mời hợp tác trong công việc và có những khoản thu nhập đầu tiên.

“Cuộc sống của mẹ con tôi dần được cải thiện, tôi càng có động lực để phấn đấu”, anh Kỳ chia sẻ.

Tình yêu cổ tích

Năm 2011, khi đang làm quản lý một diễn đàn dành cho người khuyết tật, anh Kỳ vô tình quen biết chị Phan Thị Nga (SN 1990, Hà Tĩnh) – vợ của anh bây giờ. Từ một người không dám mơ đến tình yêu, hôn nhân, nhờ sự xuất hiện của chị Nga, anh Kỳ đã được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Vợ chồng anh Kỳ kết hôn năm 2012

Năm ấy, chị Nga học đại học ở Hà Nội. Thấy hình ảnh anh Kỳ nằm trên chiếc xe lăn, chị vừa tò mò, vừa thương cảm nên chủ động nhắn tin hỏi thăm.

“Tôi treo số điện thoại trên diễn đàn nên nhiều người nhắn tin, gọi điện, nhưng Nga liên lạc nhiều hơn hẳn”, anh Kỳ kể.

Chị Nga cũng bị khuyết tật bẩm sinh, tay trái bị teo, chân phải yếu nhưng vận động tốt và có cuộc sống bình thường. Nhìn anh Kỳ, chị càng có sự thấu hiểu đặc biệt.

Qua những tin nhắn thăm hỏi thường ngày, họ cảm mến nhau. Vài tháng sau, anh Kỳ chủ động tỏ tình, chị Nga đồng ý. Cuối năm 2011, chị Nga bắt xe khách từ Hà Nội về Nghệ An thăm anh.

“Nga ngồi xe khách 1 đêm để về thăm tôi. Nhìn tôi nằm bất động trên chiếc xe lăn, cô ấy bất ngờ lắm, không nghĩ tôi bị nặng như vậy. Thế nhưng, Nga không hụt hẫng mà càng thương tôi hơn”, anh Kỳ kể lại.

Vợ chồng anh đến với nhau bằng tình yêu thương chân thành

Trong 2 ngày ở nhà anh Kỳ, chị Nga chăm sóc anh tận tình. Những việc như vệ sinh cá nhân, đút cơm cho anh Kỳ trước đây do mẹ anh làm, thì giờ chị Nga sẵn sàng đảm nhận không chút nề hà.

“Mới gặp lần đầu mà Nga đã tận tình như thế, tôi rất bất ngờ. Mẹ tôi mừng lắm vì không tin con trai quen được người tốt như vậy. Hàng xóm biết tôi có bạn gái về thăm cũng kéo nhau sang xem”, anh Kỳ kể.

Sau lần gặp ấy, mối quan hệ của hai người càng thêm gắn bó. Chị Nga thi thoảng lại về Nghệ An thăm anh Kỳ, hỗ trợ anh trong mọi việc. Khi tình cảm khăng khít hơn, họ nghĩ đến chuyện lâu dài. Anh Kỳ nói thẳng với bạn gái: “Hoàn cảnh anh thế này, lấy anh, em sẽ khổ chứ không sướng được”.

Mẹ anh cũng thủ thỉ với chị: “Con phải suy nghĩ kỹ. Làm vợ Kỳ, con sẽ vất vả lắm”. Chị Nga đáp: “Anh và mẹ yên tâm. Con sẽ cố gắng”.

“Trong muôn người, Nga đã lựa chọn tôi. Việt Nam mình có biết bao phụ nữ, nhưng một người chịu thương, chịu khó, chấp nhận hy sinh vì người mình thương như cô ấy chắc là hiếm có”, anh Kỳ tâm sự.

Tổ ấm của anh Kỳ

Chuyện tình cảm của họ bị bố mẹ chị Nga phản đối kịch liệt. Họ nói nặng, nói nhẹ, chỉ mong con gái nghĩ lại để cuộc sống về sau không chịu thiệt thòi. Dẫu vậy, chị Nga vẫn “sống chết” đòi cưới anh Kỳ. Thậm chí, chị còn nghĩ đến chuyện có bầu trước để được gia đình chấp nhận.

“Một thời gian sau, bố Nga và một vài người bác đến tận nhà tôi nói chuyện. Gặp tôi, bố chỉ hỏi một câu: ‘Con có thể sinh con không?’.

Tôi đáp: ‘Con sinh ra lành lặn, năm 12 tuổi mới đổ bệnh. Về chuyện đó, con vẫn bình thường như bao người đàn ông’. Bố nói: ‘Vậy thì bố sẽ gả con gái cho con’. Đến giờ, tôi vẫn vô cùng kính trọng và biết ơn bố”, anh Kỳ chia sẻ.

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức năm 2012. Vì đi lại khó khăn, mọi khâu dạm ngõ, ăn hỏi, đón dâu, anh Kỳ đều nhờ người thân đại diện. Đến khi rước dâu về đến Nghệ An, anh mới ra đầu ngõ đón vợ.

Lần ấy, đông đảo họ hàng nhà gái mới tận mắt nhìn thấy anh Kỳ. Khoảnh khắc thấy chú rể nằm trên chiếc xe lăn ngả giường, ai nấy đều xúc động rơi nước mắt.

“Hôm chúng tôi cưới, mọi người đến dự đông lắm. Cả hôn trường đều khóc vì mừng và thương cho chúng tôi”, anh Kỳ xúc động kể.

Đến nay, anh Kỳ và chị Nga đã có 14 năm nên duyên vợ chồng. Anh chị có 3 người con, con gái lớn 13 tuổi, con gái thứ hai 11 tuổi và con trai út 6 tuổi.

14 năm qua, anh Kỳ không thể tả hết sự tần tảo, chịu thương chịu khó của người vợ hiền. Anh chỉ lo một việc duy nhất là kinh tế, còn chị Nga gánh vác mọi thứ, từ chăm chồng, nuôi con đến vun vén nhà cửa. Dù vất vả, chị chưa từng than vãn một lời.

“Vợ chồng tôi cũng có những lúc xích mích nhưng hiếm khi lớn tiếng với nhau. Hai vợ chồng không hài lòng điều gì thì nói thẳng rồi bỏ qua luôn chứ không giận hờn. Tôi thẳng tính, bộc trực, đổi lại vợ hiền lành, yêu chồng, thương con hết mực nên nhà cửa êm ấm”, anh Kỳ chia sẻ.

Với sự nỗ lực không ngừng, vợ chồng anh Kỳ xây được căn nhà mới khang trang, đầy đủ tiện nghi. Các con được chăm sóc tốt, khôn lớn và giỏi giang hơn mỗi ngày.

“Nhiều khi nhìn lại, tôi thấy hiện tại giống như một giấc mơ. Từ chỗ tuyệt vọng, giờ đây tôi có vợ, có con, có mái ấm đủ đầy.

Nhưng thực ra, đó là thành quả tất yếu cho những năm tháng cố gắng không ngừng của vợ chồng tôi. Tôi cảm ơn nghị lực của chính mình và biết ơn sự hy sinh của vợ”, anh Kỳ bộc bạch.

Ảnh: Nguyễn Bá Kỳ