Thu nhập gần 40 triệu đồng/tháng, nhiều lao động trẻ vẫn không dám mua nhà

Thu nhập cao, nhưng không dám mua nhà, sinh con

Sau 2 năm sống chung với người yêu, anh Nguyễn Trung Hiếu (tên nhân vật đã được thay đổi) quê Thanh Hóa và người yêu quyết định tổ chức đám cưới. Cưới vợ đã được 1 năm nhưng vợ chồng anh vẫn chưa thể mua nhà.

Vốn tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, đầu quân cho doanh nghiệp tư trong lĩnh vực công nghệ một thời gian, nhưng lương thấp chỉ hơn 10 triệu đồng tháng nên đi làm được 5 tháng anh bỏ việc rồi rẽ ngang sang làm truyền thông cho một công ty may và nhận thêm mấy công việc tương tự để làm.

Hiện nay, anh Hiếu là trưởng nhóm truyền thông, quảng cáo cho 2 công ty. Ngoài tiền lương anh Hiếu còn nhận thêm hoa hồng từ doanh thu nếu bán tốt.

"Thông thường lương cứng tại công ty chính của tôi là 20 triệu đồng, công ty phụ cũng được 15 triệu đồng chưa kể hoa hồng. Ngoài ra, thi thoảng tôi cũng nhận thêm vài công việc khác. Tháng nào công việc thuận lợi, thu nhập cũng được khoảng 40-50 triệu đồng, thậm chí năm ngoái có tháng nhiều công việc tôi thu được cả trăm triệu", anh Hiếu kể.

Vợ anh Hiếu cũng là nhân viên kinh doanh cùng công ty, thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng. Tiền lương cao nhưng theo anh Hiếu công việc của vợ chồng anh cũng khá bấp bênh phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty.

Thu nhập của vợ chồng anh Hiếu có vẻ cao hơn bình quân tiền chung của nhiều gia đình, tuy nhiên thực tế thì gia đình anh chi tiêu rất tốn kém và gần như không có tích lũy.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ tại Hà Nội có thu nhập cao nhưng không dám mua nhà vì giá nhà vẫn rất cao. Ảnh: TT

Anh Hiếu kể: "Bình thường một tháng gia đình tôi chi tiêu hết gần 40 triệu đồng. Tiền thuê nhà hết 10 triệu đồng/tháng, tiền ăn uống, sinh hoạt điện nước khoảng 15 triệu đồng nữa. Ngoài ra, mỗi tháng vợ chồng anh cũng mất thêm khoản 7-10 triệu đồng để đi lại, thăm hỏi 2 bên nội ngoại mỗi lần về quê...”.

Theo nhẩm tính của vợ chồng anh thì hai vợ chồng tiêu hết 2/3 khoản thu nhập, có tháng cũng gần hết, tích lũy không nhiều, tháng được chục triệu cũng chẳng đủ làm việc lớn.

"Mới đây, 2 vợ chồng tôi tính mua nhà nhưng do tiền tích lũy không có nhiều chỉ được hơn 1 tỷ đồng (cả tiền tiết kiệm và vàng của 2 bên nội ngoại cho lúc cưới), trong khi căn chung cư 65m ở Hà Đông, Hà Nội đã có giá hơn 4,8 tỷ đồng. Tính ra vợ chồng tôi phải vay hơn 3 tỷ đồng. Vay ngân hàng lãi suất cao, vay anh em thì không đủ", anh Hiếu tâm sự.

Cũng định vay ngân hàng nhưng anh Hiếu cho biết, điều sợ nhất là thu nhập vợ chồng anh tuy cao nhưng không ổn định, nên nếu đi vay khoản tiền lớn thì mỗi tháng trả cả lãi lẫn gốc số tiền lên đến hàng chục triệu đồng, sẽ rất áp lực. Chưa kể sắp tới vợ chồng anh có con thì các khoản chi phí sẽ tăng hơn nhiều. Chính bởi vậy, dù hai bên gia đình giục sinh con nhưng vợ chồng anh đành gác lại, đợi mua nhà xong rồi tính.

Cũng giống như anh Hiếu, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai, 27 tuổi và chồng anh Lê Quang Tiến, 25 tuổi quê Nghệ An cũng đang rất lăn tăn, phân vân trước quyết định mua nhà. Vợ chồng chị Mai quyết định thuê nhà (mỗi tháng mất 8,5 triệu thuê nhà) thay vì mua nhà dù rằng đã có con nhỏ.

“Chúng tôi dự tính mua một căn hộ nhỏ tầm 50-60m, nhưng kinh phí chúng tôi mới có khoảng 2/3, số còn lại phải đi vay. Tuy nhiên hiện tại lãi suất rất cao, giá nhà dù có giảm nhưng cũng chưa nhiều vì thế chúng tôi quyết định thuê nhà chờ cơ hội lúc nào nhà giảm giá sâu thì mới mua”, chị Mai kể.

Tuy nhiên, theo chị Mai, khoản tiền tối thiểu để mua được căn hộ 2 ngủ tại khu nhà anh chị đang thuê trọ (Tây Mỗ, Hà Nội) cũng phải lên tới gần 4 tỷ. Nếu phải đi vay hơn 1 tỷ thì đó cũng là khoản tiền khá lớn với anh chị.

“Chúng tôi tính toán nếu phải đi vay khoảng 1,5 tỷ đồng để mua nhà có thể với thu nhập của vợ chồng tôi hiện tại phải mất từ 10-15 năm chúng tôi mới trả hết được”, chị Mai nói thêm.

Thu nhập cao nhưng ít... tích lũy

Theo các chuyên gia, tiền lương thấp chưa chắc đã là nguyên nhân khiến nhiều lao động trẻ quay lưng với việc lập gia đình, sinh con. Nguyên nhân đến từ việc họ cảm thấy không chắc chắn về tính ổn định của công việc, thu nhập và không có khả năng mua nhà tại các đô thị lớn.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Chuyên gia Lao động việc làm cho rằng: Tiền lương cao vẫn là yếu tố quyết định tới việc lao động có gắn bó với công việc lâu dài không. Hiện nay, mức lương trung bình của khu vực làm công ăn lương (khu vực tư) chỉ khoảng hơn 9 triệu đồng/người, nhưng thực tế rất nhiều công việc, ngành nghề đang trả lương cho lao động cao hơn. Lao động có thể tận dụng công nghệ, tận dụng trí tuệ nhân tạo, dù làm cả công việc tự do nhưng thu nhập vẫn gấp 3-4 lần tiền lương của công chức, viên chức. Tuy vậy, tính chất công việc không chắc chắn, thiếu ổn định.

“Thị trường lao động trong bối cảnh mới có xu hướng chuyển dịch nhanh hơn, lao động cũng đưa ra quyết định nhanh hơn về việc làm. Họ không còn bị ràng buộc bởi tâm lý cũ là thích ổn định nên dù môi trường làm việc không tốt, tiền lương có thấp… vẫn ở lại. Lao động trẻ giờ thích cảm giác được chinh phục, thích lương cao và cả môi trường tốt. Nếu không đáp ứng được các yếu tố này họ sẵn sàng làm tự do nếu có cơ hội”, bà Hương phân tích.

Tuy vậy, theo bà Hương dù một bộ phận lao động trẻ có thu nhập tốt nhưng do công việc thiếu ổn định, khả năng quản lý chi tiêu và lối sống “thích là chi” nên thường nhóm này ít tích lũy. Chính bởi vậy, để mua được tài sản lớn như nhà xe là rất khó nếu không có sự trợ giúp từ phía gia đình xã hội.

Nhìn nhận ở góc xã hội đại biểu Lê Hoàng Anh (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) cảm thấy quan ngại khi mà giá nhà tại Hà Nội và TPHCM hiện ở mức rất cao. Phát biểu tại Quốc hội trước đó, ông Anh cho biết nhà ở ở 2 đô thị lớn này cao, lao động muốn mua nhà phải có mức thu nhập gấp 25 - 30 lần thu nhập quân năm, trong khi thông lệ quốc tế là 4 - 6 lần.

“Người trẻ lao động cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà bằng người thừa kế một mảnh đất. Điều này có thể làm lung lay niềm tin vào sự công bằng, trở thành vấn đề chính trị - xã hội dài hạn”, ông Anh nói.

Trong bối cảnh đó, theo ông Anh Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ lao động trẻ tiếp cận nhà ở xã hội, tiếp cận các dịch vụ an sinh bền vững trong bối cảnh chuyển dịch lao động nhanh và nhiều hơn.