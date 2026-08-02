Người đàn ông bị trăn dài 7 m siết chết rồi nuốt chửng trên đường về nhà

Hasim Lumbessy rời một quán bar ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Bắc Maluku vào khoảng 3h sáng 27/7 sau một buổi tụ tập uống rượu. Theo cảnh sát, anh đi bộ một mình trên con đường xuyên qua khu rừng để trở về nhà. Giới chức cho biết người thân bắt đầu tìm kiếm khi Hasim không trở về vào chiều cùng ngày. Trên tuyến đường anh đi, họ phát hiện nhiều vết máu cùng balô, túi đeo chéo và đôi dép của nạn nhân.

Cảnh sát trưởng quần đảo Sula, Handres, cho biết nhóm tìm kiếm sau đó lần theo dấu vết cỏ bị đè rạp dẫn vào rừng và phát hiện một con trăn có phần bụng phình to bất thường.

Dân làng đã mổ bụng con trăn dài khoảng 7 m và tìm thấy thi thể Hasim bên trong. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về cho gia đình để tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Bụng con trăn sau khi nuốt chửng nạn nhân. Ảnh: Viral Press

Sau vụ việc, cảnh sát địa phương khuyến cáo người dân không nên đi một mình vào rừng hoặc đến các khu vực canh tác gần nơi có nhiều động vật hoang dã. "Nơi đây vẫn là môi trường sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Chúng tôi đề nghị người dân đi theo nhóm thay vì một mình để giảm nguy cơ xảy ra những vụ việc tương tự", cảnh sát trưởng Handres nói.

Đây là vụ người bị trăn tấn công thứ ba được ghi nhận tại tỉnh Bắc Maluku chỉ trong khoảng một tháng.

Tháng trước, một thanh niên 25 tuổi tên Lifas được cho là bị con trăn dài khoảng 6,7 m tấn công khi dừng xe máy bên đường đất.

Trong một vụ việc khác, cô Elisabet Yamalau, 44 tuổi, thiệt mạng khi đang chăn gia súc. Chồng cô phát hiện nạn nhân đã bị con trăn dài khoảng 7,6 m nuốt một phần cơ thể.

Nạn nhân Hasim Lumbessy lúc sinh thời. Ảnh: Viral Press

Trăn gấm là loài rắn dài nhất thế giới, phân bố rộng khắp Đông Nam Á. Chúng săn mồi bằng cách phục kích, nhanh chóng quấn chặt con mồi đến khi ngạt thở rồi nuốt chửng. Khí hậu nhiệt đới và nguồn thức ăn dồi dào tại Indonesia tạo điều kiện để quần thể loài này phát triển mạnh.

Ron Lilley, thành viên Hiệp hội Lưỡng cư - Bò sát Indonesia, cho biết trăn thường ẩn mình trong bụi rậm ven các lối mòn để chờ con mồi đi qua. Khi tấn công, chúng sẽ cắn, quấn cơ thể quanh nạn nhân và siết chặt cho đến khi người đó không thể hô hấp. Theo ông, trăn không cần làm gãy xương con mồi mà vẫn có thể gây tử vong do ngạt.