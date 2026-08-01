'Người khổng lồ' Ghana cao 2,24 m qua đời

Được biết đến với biệt danh Awuche (nghĩa là "Tiến lên" trong tiếng Hausa), Samed rất nổi tiếng tại Ghana và quê nhà Gambaga.

Sau khi Samed qua đời, nhiều người đã đến nhà chia buồn. Người thân nhớ về anh như một người tốt bụng, hào phóng. "Anh ấy nổi tiếng khắp Ghana nhưng luôn tự hào nhận mình đến từ Gambaga. Chính anh ấy đã giúp ngôi làng nhỏ này được nhiều người biết đến", Sulemana Abdul Kudus, họ hàng của Samed, nói.

Theo BBC, Samed mắc hội chứng Marfan - một rối loạn di truyền ảnh hưởng đến mô liên kết, khiến cơ thể phát triển quá mức, tay chân dài bất thường và làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch.

Anh qua đời ở tuổi 33 tại một bệnh viện ở thành phố Tamale, miền bắc Ghana, sau khi nhập viện vì các vết loét ở chân bị nhiễm trùng. Gia đình cho biết những vết thương này không phải do hội chứng Marfan gây ra trực tiếp mà nhiều khả năng là biến chứng của căn bệnh.

Sulemana Abdul Samed trước khi qua đời. Ảnh: African Angle

Hoàn cảnh của anh từng thu hút sự chú ý trên cả nước. Theo truyền thông địa phương, em trai Tổng thống Ghana John Mahama đã hỗ trợ chi trả chi phí điều trị khi Samed gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế.

Năm 2022, chiều cao thực sự của Samed cũng gây nhiều tranh cãi khi có thông tin cho rằng anh có thể cạnh tranh danh hiệu người đàn ông cao nhất thế giới còn sống.

Ban đầu, nhân viên bệnh viện ước tính Samed cao tới 2,9 m do không có thiết bị đủ lớn để đo chính xác người có vóc dáng đặc biệt như anh. Nếu con số này đúng, anh sẽ trở thành người cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Các phóng viên sau đó đã trực tiếp đo chiều cao của Samed tại nhà và xác định anh cao 2,24 m.

Hiện người giữ Kỷ lục Guinness là Sultan Kösen (Thổ Nhĩ Kỳ), cao 2,51 m, trong khi người cao nhất từng được ghi nhận là Robert Wadlow (Mỹ), đạt 2,72 m trước khi qua đời năm 1940.

Samed cho biết cơ thể chỉ bắt đầu phát triển bất thường khi ngoài 20 tuổi, lúc đang làm việc tại một cửa hàng bán thịt ở thủ đô Accra và dành dụm tiền học lái xe.

Samed từng kể một buổi sáng thức dậy với chiếc lưỡi sưng to khiến anh khó thở. Sau đó, anh nhận ra toàn bộ cơ thể vẫn tiếp tục phát triển bất thường. Khi bệnh tiến triển, cột sống Samed ngày càng cong vẹo, buộc anh từ bỏ ước mơ trở thành tài xế và không thể tiếp tục chơi bóng đá vì khả năng vận động suy giảm.