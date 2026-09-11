Chồng ngoại tình 7 năm, hơn 180 lần vào khách sạn với nữ nhân viên bảo hiểm

Guo, ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, kết hôn với Zhen và có một con gái 2 tuổi, theo Hongxing News.

Năm 2017, Zhen phát hiện tin nhắn tình cảm giữa chồng và Li, nữ nhân viên bảo hiểm kém Guo 8 tuổi. Guo nhiều lần nhắn “anh nhớ em” và chuyển cho Li 520 nhân dân tệ (77 USD). Trong tiếng Trung, 520 được dùng với hàm ý “anh yêu em” do cách phát âm gần giống câu này.

Năm 2024, khi nằm viện, Zhen phát hiện chồng đã mua bảo hiểm y tế cho cô và con gái. Điều này khiến cô nghi ngờ mối quan hệ giữa Guo và Li vẫn tiếp diễn.

Zhen sau đó rà soát tài chính và phát hiện trong 7 năm, Guo đã chuyển cho Li hơn 3 triệu nhân dân tệ (447.000 USD).

Người đàn ông Trung Quốc ngoại tình với nữ nhân viên bảo hiểm trong 7 năm, đồng thời mua các hợp đồng bảo hiểm trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,5 triệu USD) trong thời gian này. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Hồ sơ bảo hiểm cho thấy Guo mua hơn 50 hợp đồng thông qua Li, với tổng phí bảo hiểm trên 10 triệu nhân dân tệ (1,5 triệu USD). Trong thời gian này, Li được thăng chức quản lý tại công ty bảo hiểm.

Zhen khởi kiện chồng, Li và công ty bảo hiểm, yêu cầu hoàn trả số tiền phí bảo hiểm. Cô cho rằng Guo đã dùng tài sản chung của vợ chồng để mua các hợp đồng này và Li đã tác động đến quyết định của anh.

Zhen đồng thời yêu cầu Li hoàn trả 3 triệu nhân dân tệ Guo đã chuyển cho cô. Trong một vụ kiện khác, cô yêu cầu chồng của Li cùng chịu trách nhiệm về khoản tiền này.

Li phủ nhận ngoại tình với Guo, cho rằng việc hai người gặp nhau tại khách sạn để trao đổi công việc không vi phạm pháp luật. Cô nói Guo muốn hủy các hợp đồng vì không đủ khả năng đóng phí và đã cùng vợ tìm cách lấy lại tiền.

Tuy nhiên, báo cáo của cảnh sát cho thấy Guo thừa nhận đã ở khách sạn với Li hơn 180 lần. Guo cũng khai sở hữu hơn chục bất động sản và không gặp khó khăn tài chính.

Tòa án xác định Guo và Li có quan hệ bất chính, buộc Li hoàn trả cho Zhen khoảng 900.000 nhân dân tệ tiền quà tặng, cùng tiền lãi. Yêu cầu xét xử lại của Li sau đó bị bác.

Công ty bảo hiểm cho rằng việc Guo liên tục mua các hợp đồng là những “quyết định hợp lý được xác nhận nhiều lần theo thời gian”, không phải giao dịch do bị ép buộc hoặc bốc đồng.

Guo thừa nhận mối quan hệ với Li có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua nhiều hợp đồng bảo hiểm.

Tranh chấp về các hợp đồng bảo hiểm vẫn đang được xem xét.

Vụ việc thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, với các bài đăng liên quan đạt hơn 100 triệu lượt xem.

Một người dùng mạng bình luận rằng Guo coi việc mua bảo hiểm là “công việc với vợ, tình yêu với nhân viên bảo hiểm và khoản đầu tư cho bản thân”, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một vụ kiện.

Người khác cho rằng tiền tặng cho nhân tình có thể được yêu cầu hoàn trả, nhưng các hợp đồng bảo hiểm là vấn đề khác. Theo người này, việc mua bảo hiểm là giao dịch hợp pháp và không thể đơn giản hủy bỏ.

Một ý kiến khác nhận xét rằng theo lời Li, cô có thể đã xem mối quan hệ với Guo không chỉ là chuyện tình cảm mà còn là một cơ hội kinh doanh.