Con dâu mai mối mẹ ruột cho bố chồng

Câu chuyện của gia đình Chen, sống tại Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, thu hút sự chú ý của truyền thông tuần qua.

Chen cho biết sau khi kết hôn năm 2018, cô nhận thấy bố chồng là người tốt bụng, tính tình hòa nhã. Ông một mình nuôi con hơn 20 năm, kể từ khi vợ qua đời vì tai nạn lúc chồng cô mới 5 tháng tuổi. Mẹ đẻ Chen cũng sống cảnh đơn thân sau ly hôn từ lúc cô mới hơn một tuổi.

Thương cảnh bố mẹ hai bên tuổi già thiếu người bầu bạn, Chen bàn với chồng, chủ động mai mối bố chồng và mẹ ruột.

"Ban đầu, chúng tôi đều từ chối vì sợ người khác dị nghị", bà Zheng, mẹ Chen, nói. Theo bà, chuyện "thông gia trở thành vợ chồng" khiến cả hai ngượng ngùng.

Tuy nhiên, sau nhiều lần được các con thuyết phục, họ thử tìm hiểu và nhận thấy khá hòa hợp. Ông Ma cũng thấy bà Zheng phù hợp với mình. Năm 2021, cả hai đăng ký kết hôn, đến nay đã chung sống gần 5 năm.

Chen (trái) hiện cùng mẹ đẻ, bố chồng, và chồng sống hòa thuận trong một nhà. Ảnh: HK01

Chen cho biết cuộc hôn nhân đặc biệt giúp gia đình không còn mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. "Mẹ ruột trở thành mẹ chồng, bà nội của các con nên tôi muốn nói gì cũng được, mẹ không để bụng", cô nói, và cảm thấy hạnh phúc, yên tâm khi mẹ luôn ở bên.

Sau khi câu chuyện lan truyền, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện. Một số người cho rằng mối quan hệ này "đơn giản, không có mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu", thậm chí "thân càng thêm thân, việc chăm sóc tuổi già cũng thuận tiện". Với họ, chỉ cần hai người hạnh phúc thì hình thức gia đình không quá quan trọng.

Ngược lại, một số người cho rằng mối quan hệ này khó chấp nhận về mặt đạo lý. "Dù không vi phạm pháp luật, tôi thấy khó chấp nhận", một người bình luận. Những ý kiến khác lo ngại cách sắp xếp gia đình đặc biệt có thể khiến thế hệ sau lúng túng trong cách xưng hô.

Theo Điều 1.048 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, những người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc quan hệ họ hàng trong phạm vi ba đời không được kết hôn.

Mẹ Chen và bố chồng cô chỉ có quan hệ thông gia do con cái kết hôn, không có quan hệ huyết thống nên không thuộc diện bị cấm kết hôn. Vì vậy, nếu cả hai đều độc thân, tự nguyện và không vi phạm chế độ một vợ một chồng, họ có thể đăng ký kết hôn hợp pháp.