Mẹ qua đời đột ngột, con trai giữ lại 14 ngày cuối đời bằng video xúc động

Gao, người Khu tự trị Nội Mông, cho biết mẹ anh đến thành phố nơi anh sống để điều trị sau khi bị sốt và ho dai dẳng.

Ngày 29/8, anh ghi lại hình ảnh mẹ tại ga tàu. Mặc chiếc áo khoác đỏ yêu thích, bà vẫn khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, bước đi nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy phổi của bà bị viêm. Tuy nhiên, thời điểm đó, bà vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, làm những công việc thường ngày như dọn dẹp, giặt quần áo.

Sau khi được chuyển khỏi phòng cấp cứu, mẹ Gao nói rằng bà không còn điều gì hối tiếc về cuộc đời. Bà dặn gia đình muốn được hỏa táng sau khi qua đời, đồng thời gọi điện cho mẹ vợ của Gao để cảm ơn gia đình vì đã luôn hỗ trợ bà.

Gao và bức ảnh bên mẹ những ngày cuối đời. Ảnh: QQ.com

Tôn trọng nguyện vọng của mẹ, gia đình quyết định dừng điều trị và đưa bà về nhà. Được các con và chồng ở bên, bà ngồi thẳng trên giường, cẩn thận chọn bộ quần áo mình muốn mặc sau khi qua đời.

Ngày 11/9, mẹ Gao qua đời ở tuổi 63 do suy đa tạng vì bệnh bạch cầu cấp tính. Những video anh ghi lại trở thành kỷ vật quý giá, lưu giữ hình ảnh những ngày cuối đời của mẹ.

Gao cho biết bệnh tình của mẹ diễn tiến quá nhanh, khiến gia đình không có nhiều thời gian chuẩn bị. Anh nhận ra cả nhà đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của bệnh và đưa bà đi khám quá muộn, dù vẫn biết ơn những nỗ lực điều trị của bệnh viện.

Trước đó, mẹ Gao vốn khỏe mạnh nhưng đã trì hoãn việc đi khám khi bị ho từ tháng 2. Bệnh bạch cầu chỉ được nghi ngờ sau khi bà phải vào phòng chăm sóc đặc biệt và được xác nhận sau khi qua đời.

Điều khiến Gao xúc động nhất là sự bình thản của mẹ trước cái chết.

"Nếu cuộc đời không chỉ được đo bằng độ dài, thì cuộc đời của mẹ tôi vẫn trọn vẹn và ý nghĩa. Tôi ghi lại những video này để sau khi mẹ ra đi, tôi vẫn có thể nhớ về những dấu vết mẹ để lại", Gao nói.

Anh cũng nhắc mọi người không nên xem nhẹ những vấn đề sức khỏe tưởng chừng nhỏ, bởi việc trì hoãn điều trị có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Video nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn một triệu lượt thích.

Một người dùng mạng bình luận: "Cuộc đời con người thực sự mong manh. Mẹ của Gao là một người phụ nữ mạnh mẽ và dũng cảm, còn các con của bà đã dành cho mẹ tình yêu và sự tận tâm lớn lao".