Ngủ với chồng cũ sau nhiều năm ly hôn, tôi chết lặng vì 1 câu hỏi của anh

Sau nhiều năm ly hôn, Nhung chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày lên giường với chồng cũ là Đức, càng không ngờ những phút giây tưởng chừng hạnh phúc ấy lại kết thúc bằng nỗi đau khó gọi thành tên. Nhung đã cho Đức cơ hội quay về, nhưng chỉ một câu hỏi của anh về con trai út cũng đủ khiến mọi yêu thương trong cô nguội lạnh.

Hôn nhân đổ vỡ

Ngày Nhung quyết định ly hôn, cô không ngờ cuộc hôn nhân của mình lại kết thúc theo cách ê chề đến vậy. Cô và Đức vẫn sống chung dưới một mái nhà trong thời gian chờ giải quyết mọi chuyện, nhưng giữa hai người chỉ còn sự lạnh nhạt và những ánh mắt đầy thù địch.

Khi bụng Nhung ngày một lớn, Đức càng trở nên khó chịu. Anh cho rằng vợ đã phản bội mình từ trước khi cuộc hôn nhân chính thức chấm dứt.

"Thật không ngờ! Chưa kịp rời khỏi tôi, cô đã có chửa với thằng khác rồi", Đức buông lời mỉa mai.

Nhung nhìn người đàn ông từng đầu ấp tay gối với mình, bình thản đáp: "Anh cứ lo chuyện của anh đi. Anh đâu có dành nhiều thời gian để hiểu hết về tôi".

Câu trả lời ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Đức mất kiểm soát, giơ tay tát Nhung. Cô ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Nỗi đau thể xác chẳng đáng là bao so với cảm giác bị người mình từng yêu thương nhất chà đạp.

Nhung lập tức yêu cầu Đức rời khỏi nhà. Lần đầu tiên, cô hiểu rằng có những người dù đã sống cạnh nhau nhiều năm vẫn chẳng hề biết trân trọng đối phương.

Người phụ nữ sau ly hôn tự mình viết lại cuộc đời

Những tháng ngày sinh con, chăm sóc hai đứa trẻ, Nhung nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ ruột và cả bố mẹ chồng cũ. Đức thỉnh thoảng ghé thăm các con, nhưng anh và Nhung gần như không nói với nhau một lời.

Cô không có thời gian để chìm đắm trong đau khổ. Một mình nuôi hai con, Nhung lao vào công việc, nhận thêm việc ngoài giờ, chắt chiu từng cơ hội để cải thiện cuộc sống.

Đến khi cậu con trai út lên 3 tuổi, Nhung đã có thể tự mua ô tô, thuê người giúp việc và dành thời gian chăm sóc bản thân. Người phụ nữ từng tiều tụy vì hôn nhân giờ trở nên xinh đẹp, tự tin và quyến rũ.

Có không ít đàn ông chủ động theo đuổi Nhung. Cô có ngoại hình, học thức, sự nghiệp và một cuộc sống độc lập. Nhưng sau những gì đã trải qua, cô không còn dễ dàng rung động chỉ vì vài lời ngọt ngào.

Trong khi đó, Đức đã kết hôn với người phụ nữ từng chen chân vào cuộc hôn nhân của họ. Nhung không quan tâm đến cuộc sống mới của chồng cũ, cho đến khi con gái kể rằng dì thường xuyên cáu gắt, khiến bố buồn lòng.

Một thời gian sau, cô bé thông báo bố và dì đã ly hôn. Kể từ đó, Đức xuất hiện ở nhà Nhung thường xuyên hơn. Khi thì anh lấy cớ đưa con đi chơi, lúc lại rủ cô cùng mua sắm đồ dùng cho bọn trẻ, khi khác là một bữa tối chỉ có hai người.

Ban đầu, Nhung giữ khoảng cách, nhưng nhìn Đức kiên trì theo đuổi mình, cô không thể phủ nhận cảm giác hãnh diện âm thầm của một người phụ nữ từng bị bỏ rơi, nay lại được chính người đàn ông ấy tìm cách chinh phục.

Anh có thể ôm cô vào lòng, nói nhớ cô, tìm cách quay lại với cô, nhưng sâu trong lòng vẫn giữ nguyên sự nghi ngờ. Ảnh minh họa

Đêm nồng nhiệt khiến Nhung tin tình yêu có thể bắt đầu lại

Những buổi tối quây quần bên các con dần trở nên ấm áp. Đức không còn là người đàn ông lạnh lùng ngày nào. Anh biết hỏi han, quan tâm, chủ động làm những việc trước đây thường mặc nhiên để Nhung gánh vác.

Có lúc nhìn cả gia đình ngồi bên mâm cơm, Nhung đã nghĩ nếu ngày ấy hai người biết lắng nghe nhau hơn, có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến thế.

Rồi một buổi tối, khi những đứa trẻ đã ngủ, Nhung và Đức lại gần nhau. Những khoảng cách từng được dựng lên bằng giận dữ, tổn thương dường như tan biến.

Họ tìm đến nhau với sự khao khát mãnh liệt sau nhiều năm xa cách. Nhung bất ngờ nhận ra một điều, trước đây, trong đời sống vợ chồng, cô thường chỉ nghĩ đến việc làm sao để chồng hài lòng. Đến lúc này, cô mới hiểu sự thân mật thực sự phải đến từ cả hai phía, từ cảm giác được yêu thương, nâng niu và tôn trọng.

Đức ôm cô, nói rằng anh đã nhớ cô rất nhiều. Nhung không trả lời, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cho phép mình tin rằng người đàn ông này có thể đã thay đổi.

Cô không vội nghĩ đến chuyện tái hôn. Chỉ cần cả hai có thể bắt đầu lại, chậm rãi và chân thành, cô đã cảm thấy đủ. Thế nhưng, niềm tin ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Một câu hỏi của chồng cũ khiến mọi tổn thương sống dậy

Tối hôm ấy, Nhung và Đức gửi các con cho ông bà rồi cùng ra ngoài ăn tối. Không khí vui vẻ khiến cô gần như quên mất những năm tháng đầy nước mắt đã qua. Đức vòng vo kể chuyện công việc, chuyện bạn bè, rồi bất chợt hỏi:

"Anh hỏi em chuyện này nhé… Thằng Khoai là con ai vậy?"

Nhung sững người. Chiếc thìa trên tay cô khựng lại giữa không trung. Cô biết câu trả lời rất đơn giản. Khoai chính là con của Đức. Đứa trẻ mà anh từng nghi ngờ, từng mặc định rằng cô đã phản bội mình, thực chất là máu mủ của anh.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Nhung không thể thốt nên lời. Cô nhìn Đức, cố tìm một chút hối hận trong ánh mắt anh. Thứ cô nhận được lại là sự bất an xen lẫn ghen tuông.

"Anh không biết nên mới hỏi. Anh đã định hỏi em nhiều lần, nhưng sợ không đúng lúc, em lại giận rồi bỏ đi", Đức giải thích. "Anh yêu em thật lòng. Nhưng mỗi lần nhìn Khoai, anh lại nghĩ đến chuyện ngày trước. Anh cứ thấy ghen, cứ nghĩ em đã lừa dối anh".

Nhung bật cười, nhưng nụ cười ấy khiến chính cô cũng thấy lạnh lẽo. Hóa ra, sau tất cả những gì cô đã chịu đựng, sau những năm tháng một mình nuôi con, gây dựng sự nghiệp và học cách đứng vững, Đức vẫn chưa thực sự tin tưởng cô.

Anh có thể ôm cô vào lòng, nói nhớ cô, tìm cách quay lại với cô, nhưng sâu trong lòng vẫn giữ nguyên sự nghi ngờ.

Câu hỏi ấy không chỉ xoáy vào thân phận của một đứa trẻ. Nó còn khiến Nhung nhận ra rằng người đàn ông đang ngồi trước mặt mình có lẽ chưa bao giờ hiểu được cô đã tổn thương đến mức nào.

Ngày ấy, khi mang thai Khoai, cô đã phải chịu những lời buộc tội cay nghiệt và một cái tát không thể quên. Cô đã một mình vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất, trong khi Đức tự cho mình quyền phán xét.

Giờ đây, khi anh quay lại, cô cứ ngỡ mình được yêu thương. Nhưng hóa ra, cô vẫn phải đứng trước một cuộc chất vấn về lòng chung thủy.

Quyết định không đánh đổi lòng tự trọng để quay lại

Sau bữa tối, Nhung trở về nhà trước. Cô không khóc, cũng không trách móc Đức. Cô chỉ cảm thấy một cánh cửa trong lòng mình vừa khép lại.

Những ngày sau đó, Đức liên tục gọi điện, nhắn tin và tìm đến nhà. Nhung không tiếp anh. Cô cần thời gian để bình tâm, để phân biệt điều mình thực sự mong muốn với cảm giác hạnh phúc nhất thời khi được chồng cũ theo đuổi.

Cô sẽ nói cho Đức biết Khoai là con anh. Anh có quyền được biết sự thật, và đứa trẻ cũng có quyền được nhận tình yêu của cha mìn nhưng chuyện tình cảm giữa hai người là một câu chuyện khác.

Nhung từng yêu Đức đến mức sẵn sàng hy sinh nhiều thứ. Cô cũng từng đau khổ đến mức phải tự mình học cách sống lại. Những năm tháng nỗ lực ấy không phải để cô trở nên mạnh mẽ hơn rồi lại quay về vị trí của người phụ nữ phải chứng minh mình xứng đáng được tin tưởng.

Cô không phủ nhận những cảm xúc vẫn còn dành cho Đức. Nhưng tình yêu, nếu chỉ có khao khát mà thiếu niềm tin và sự tôn trọng, sẽ chẳng thể đưa họ đi xa.

Nhung hiểu rằng cô có thể tha thứ cho quá khứ, nhưng không nhất thiết phải trao cho người từng làm mình tổn thương thêm một cơ hội. Lần này, cô muốn lựa chọn người đồng hành bằng sự tỉnh táo, thay vì chỉ nghe theo trái tim.

Bởi sau tất cả, điều Nhung cần không phải là một người đàn ông quay lại vì cô vẫn hấp dẫn, cũng không phải người chỉ biết ghen tuông với những hoài nghi của chính mình. Cô xứng đáng có một tình yêu mà ở đó, lòng tự trọng không phải trả giá để đổi lấy hai chữ đoàn tụ.