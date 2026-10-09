Chồng chê tôi ứng xử kém vì nhờ anh trông con trước mặt người ngoài

Tôi 30 tuổi, kết hôn gần ba năm, con trai đầu lòng hiện 8 tháng tuổi. Từ khi sinh con, phần lớn việc chăm bé do tôi đảm nhận vì chồng đi làm cả ngày. Anh vẫn phụ ở nhà nhưng mỗi khi có bạn bè, họ hàng, gần như mặc định tôi sẽ trông con để anh thoải mái giao lưu. Bình thường tôi không quá để ý, cho đến buổi tiệc sinh nhật của một người anh họ bên chồng cuối tuần trước. Hôm đó tôi đã khá mệt vì con quấy từ sáng nhưng vẫn đi cùng vì chồng nói lâu rồi hai vợ chồng không dự họp mặt gia đình.

Đến nơi, tôi vừa ngồi xuống thì một người bạn của chủ nhà nhìn tôi rồi đùa rằng sau sinh tôi "có da có thịt hơn trước", còn quay sang bảo chồng phải chăm vợ kỹ lắm. Tôi hiểu người ta chê mình béo, tôi không thích nhưng chỉ cười cho qua. Trong bữa ăn, chồng nhanh chóng nhập cuộc với mọi người, uống bia, nói chuyện, còn tôi vừa ăn vừa bế con. Khi bé bắt đầu cáu ngủ, tôi nhờ chồng bế khoảng 15 phút để mình ăn cho xong. Anh vừa nhận con thì có người rủ nâng ly, lập tức ra hiệu bảo tôi bế lại. Tôi nói mình còn chưa ăn xong nhưng anh vẫn đặt con vào tay tôi rồi quay lại bàn. Sau đó bé quấy liên tục, tôi phải đưa ra ngoài hành lang dỗ gần nửa tiếng.

Khoảng 21h30, thấy con dụi mắt và khó chịu, tôi nhắn chồng xin về trước. Anh miễn cưỡng đồng ý nhưng trên đường về lại trách tôi làm anh "mất vui", đi đâu cũng chỉ chăm chăm về sớm.

Tôi nói điều khiến mình bực không phải buổi tiệc, mà là anh coi việc trông con hoàn toàn là trách nhiệm của vợ mỗi khi có người ngoài. Chồng đáp anh đang tiếp khách, còn tôi "không biết nhìn hoàn cảnh", đã đi cùng thì nên để anh giao lưu cho trọn. Khi tôi nhắc lại chuyện mình chưa kịp ăn và phải bế con cả buổi, anh càng khó chịu, nói thẳng: "Em ứng xử như thế là kém, lần sau tốt nhất ở nhà, đỡ làm mọi người mất vui".

Nghe câu nói của anh tôi tủi thân vô cùng, tôi cảm thấy như mình đã chọn sai người. Anh đề cao việc giao lưu họ hàng, bạn bè và thể diện hơn là chăm lo cho vợ con. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra hôm đó là tôi lại khóc, tôi cảm thấy hối hận vì cuộc hôn nhân này. Theo mọi người, giờ tôi phải làm sao để tiếp tục gạt bỏ những suy nghĩ không hay và tích cực nuôi con. Liệu đây có phải dấu hiệu rằng tôi và chồng khó hòa hợp sau này?