Chị em sinh đôi ở Thái Nguyên lấy chồng vẫn sống cùng nhà, góp tiền mua chung cư

Hai cặp đôi sống chung hòa thuận

Vũ Thị Thanh và em gái song sinh Vũ Thị Hiếu (SN 1992, quê Thái Nguyên) từ nhỏ đã đồng hành bên nhau, luôn thấu hiểu và san sẻ với nhau trong mọi chuyện.

Hai chị em học cùng trường, cùng lớp từ mẫu giáo, cấp 1 đến cấp 3. Lên đại học, họ học khác ngành, khác trường nhưng đều ở Thái Nguyên nên vẫn thường xuyên tâm sự, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Năm 2016, Hiếu lập gia đình, hai bên nội – ngoại chỉ cách nhau vài km. Lập nghiệp và lấy chồng cùng quê, cuộc sống của Hiếu không có nhiều xáo trộn.

Thanh (bên phải) và Hiếu là chị em song sinh

Bốn năm sau, Thanh cũng kết hôn. Chồng của chị quê Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), tuy nhiên, hai vợ chồng quyết định sống và lập nghiệp ở Hà Nội. Thời điểm đó, vợ chồng Thanh thuê một căn nhà 3 tầng để mở phòng khám và sinh hoạt.

Cuối năm 2022, vợ chồng Hiếu quyết định bỏ việc ở quê, xuống Hà Nội tìm cơ hội công việc mới. Thời gian đầu, họ chuyển đến ở tạm với vợ chồng Thanh cho đỡ bỡ ngỡ.

Vợ chồng Hiếu sinh hoạt ở tầng 2, còn nhà Thanh sinh hoạt ở tầng 3. Hai gia đình làm công việc riêng nhưng thường quây quần ăn chung bữa cơm tối.

“Được ở gần em gái, tôi hạnh phúc lắm. Sau thời gian dài xa cách vì bận rộn với cuộc sống riêng, chị em tôi lại được ở bên giúp đỡ nhau”, Thanh chia sẻ.

Năm 2023, Thanh chuẩn bị sinh em bé, rất cần có người thân ở cạnh chăm sóc, trong khi bố mẹ hai bên đã lớn tuổi, không thể hỗ trợ thường xuyên.

Thấy vậy, Hiếu quyết định sống chung lâu dài với gia đình chị gái để tiện bề giúp đỡ.

Khi sinh con đầu lòng, Thanh được em gái hỗ trợ rất nhiều, từ việc trông nom, chăm sóc con cho đến chuyện cơm nước, nhà cửa.

Có lần, con ốm phải đi viện, vợ chồng Thanh túc trực ngày đêm chăm sóc con. Vợ chồng Hiếu mỗi ngày đều nấu cơm đem vào viện cho anh chị. Có vợ chồng em gái quán xuyến nhà cửa, Thanh rất an tâm. Những lúc như vậy, chị càng thấy may mắn khi có người thân bên cạnh.

Góp tiền mua nhà, tiếp tục sống chung

Chị em Thanh và Hiếu luôn mong có một mái nhà để “an cư lập nghiệp”. Tuy nhiên, giá nhà Hà Nội quá cao, mỗi gia đình chưa có đủ điều kiện để mua riêng một căn nhà.

Gia đình Thanh (bên phải) và gia đình Hiếu chung sống hòa thuận dưới một mái nhà

Thấy vậy, hai chị em nảy ra ý tưởng góp tiền mua chung một căn hộ rồi cùng chuyển vào đó để ổn định cuộc sống.

Đem ý tưởng ra bàn bạc với hai người chồng, chị em Thanh đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao. Cả hai chàng rể đều thoải mái với việc góp tiền mua chung căn hộ, sống chung một nhà.

“Tuy nhiên, bố đẻ tôi phản đối. Ông nhiều lần khuyên nhủ, chị em dù thân nhau đến mấy thì khi có gia đình rồi cũng không nên sống chung. Bố tôi sợ về lâu về dài sẽ có nhiều cái bất tiện.

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn quyết định làm theo kế hoạch. Dần dần, bố thấy các con chung sống hòa thuận cũng an tâm”, Thanh chia sẻ.

Tháng 9/2024, hai cặp đôi chính thức mua và chuyển vào căn hộ chung cư 2 phòng ngủ ở Hà Nội. Chị Thanh chia sẻ, cuộc sống của họ không có gì bất tiện, ngược lại đôi bên có thể hỗ trợ nhau rất nhiều.

Cặp chị em song sinh vốn yêu thương, đùm bọc nhau từ nhỏ, khi sống chung càng trở nên thân thiết, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi chuyện. Hai chàng rể có tính cách thoải mái, luôn tôn trọng không gian riêng của nhau nên cuộc sống chung không có gì phức tạp.

“Hai anh chồng đi làm cả ngày, tối mới về nhà. Buổi tối, chúng tôi cùng nhau nấu nướng, ăn cơm, dọn dẹp. Sau đó, hai gia đình ngồi lại trò chuyện một chút rồi nhà ai về phòng nhà nấy, tận hưởng không gian riêng”, Thanh chia sẻ.

Tổ ấm nhỏ của Thanh

Con gái của Thanh gần 3 tuổi, con trai của Hiếu gần 7 tháng tuổi. Buổi tối, nếu gia đình nào bận việc riêng thì gia đình còn lại sẽ hỗ trợ việc trông con.

Việc nhà cũng được phân công linh hoạt, người đi chợ nấu cơm, người rửa bát, giặt đồ... Cả gia đình thống nhất quy tắc chung “cùng làm, cùng nghỉ”.

“Về chi phí sinh hoạt, chúng tôi lập một quỹ chung rồi ai cần chi tiêu việc gì cho gia đình thì lấy ở đó. Khi nào hết, chúng tôi lại đóng tiếp.

Đều là anh chị em trong nhà, không ai tính toán chi li nên rất dễ sống”, chị Thanh nói.

Chuyển về sống chung trong căn hộ chung cư, chị Thanh thấy cuộc sống thuận tiện và gắn kết hơn nhiều. Hai gia đình nhỏ thường rủ nhau đi ăn uống, du lịch. Mỗi dịp về quê ngoại, hai gia đình cũng đi chung.

Trong tương lai, cặp chị em song sinh vẫn muốn được sống chung nhà. Thanh hy vọng, nếu có gì thay đổi, họ vẫn được ở gần để có thể quây quần, giúp đỡ lẫn nhau.

Ảnh: NVCC