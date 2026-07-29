Chị em sinh đôi đoàn tụ nhờ một bức ảnh trên Facebook

Năm 2006, Olivia và Emaline lần lượt được đưa vào cùng một trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc, chỉ cách nhau vài ngày. Do giấy tờ ghi ngày sinh khác nhau, không ai biết họ là chị em sinh đôi. Khi mới 7 tháng tuổi, cả hai được hai gia đình Mỹ trong cùng một đoàn nhận con nuôi đón về, một gia đình sống ở bang California, gia đình còn lại ở Kentucky, cách nhau gần 5.000 km.

Cặp song sinh hiện 20 tuổi. Ảnh: People

Ngay trong chuyến nhận con nuôi, nhiều người trong đoàn nhận thấy hai bé giống nhau đến mức khó phân biệt. Một phụ huynh, đồng thời là giáo sư vi sinh học, từng đề nghị xét nghiệm ADN để xác định mối quan hệ giữa hai bé nhưng cả hai gia đình đều từ chối vì cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp về ngoại hình.

Bước ngoặt xảy ra khoảng nửa năm sau, khi Stacey Coogle, mẹ Olivia, tình cờ nhìn thấy trong nhóm Facebook của các gia đình nhận con nuôi một bức ảnh mà bà tưởng là con gái mình. Chỉ đến khi xem kỹ, bà mới nhận ra đó là Emaline. Hai gia đình sau đó đối chiếu thêm nhiều bức ảnh và quyết định thực hiện xét nghiệm ADN.

Kết quả xác nhận Olivia và Emaline là cặp sinh đôi cùng trứng. 4 tháng sau, gia đình Coogle bay tới California để hai chị em gặp lại nhau lần đầu kể từ khi được nhận nuôi.

Olivia và Emaline lần đầu đoàn tụ khi được 22 tháng tuổi. Ảnh: People

Theo Sherilyn Draper, mẹ Emaline, hai bé gần như lập tức nhận ra nhau.

"Chúng cùng xem sách, đút thức ăn cho nhau và nhanh chóng quấn quýt như chưa từng xa cách. Đó là một phép màu", bà Draper nói với People.

Sau cuộc đoàn tụ, hai gia đình duy trì liên lạc thường xuyên để Olivia và Emaline cùng lớn lên. Dù sống cách nhau gần 5.000 km, hai chị em thường gọi Skype để xem chương trình truyền hình, tô màu, kể chuyện và tổ chức những "bữa tiệc trà" trực tuyến. Hai gia đình cũng cố gắng gặp nhau trực tiếp một hoặc hai lần mỗi năm.

Câu chuyện của hai chị em sau đó thu hút sự quan tâm của Tiến sĩ Nancy L. Segal, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Song sinh thuộc Đại học Bang California, Fullerton. Olivia và Emaline trở thành một phần trong nghiên cứu về các cặp song sinh Trung Quốc được nhận nuôi và lớn lên ở những gia đình khác nhau.

Theo bà Segal, việc hai chị em gặp lại nhau từ khi còn rất nhỏ giúp họ hiểu rõ hơn về bản thân và nguồn cội. Bà cũng nhận thấy những cặp song sinh được nuôi dưỡng riêng biệt thường ít cố tạo sự khác biệt về tính cách hay sở thích so với các cặp lớn lên cùng nhau.

Hai cô gái trải qua tuổi thơ cùng nhau dù cách xa 5.000 km. Ảnh: People

Điều đó cũng đúng với Olivia và Emaline. Hiện đều 20 tuổi, cả hai cùng yêu thích âm nhạc, nghệ thuật và thường được bạn bè nhận xét có gu ăn mặc, sở thích âm nhạc cũng như nhiều nét tính cách giống nhau.

Olivia cho biết đôi khi cô còn nhìn em gái thử một kiểu tóc hoặc màu tóc mới trước rồi mới quyết định có làm theo hay không.

Với bà Stacey Coogle, điều ý nghĩa nhất không chỉ việc hai con gái tìm thấy nhau, mà còn là mối gắn kết giữa hai gia đình suốt gần hai thập kỷ qua.

"Chính các con đã biến chúng tôi thành một gia đình", bà nói.