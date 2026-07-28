Mối gắn kết đặc biệt của bé gái do bà ngoại sinh ra

Breanna Lockwood, mẹ của Briar, cho biết câu chuyện ra đời của con không làm cuộc sống gia đình khác thường. Cô và chồng kể cho bé nghe đầy đủ việc bà ngoại từng mang thai mình.

"Với con bé, đó không phải điều gì mới mẻ hay kỳ lạ. Đó đơn giản là câu chuyện của riêng con", Breanna nói.

Trước khi có Briar, Breanna và chồng Aaron trải qua 4 năm điều trị hiếm muộn. Cô từng mang thai ngoài tử cung, 4 lần chuyển phôi không thành công và ba lần sảy thai, trong đó mất một cặp song sinh.

Sau lần sảy thai thứ ba, Breanna được chẩn đoán mắc hội chứng Asherman, tình trạng hình thành mô sẹo trong tử cung, có thể gây khó thụ thai hoặc vô sinh. "Chúng tôi gần như đi đến cuối con đường và không còn lựa chọn nào khác", cô nói.

Bác sĩ gợi ý hai vợ chồng tìm người mang thai hộ, nhưng thủ tục phức tạp và chi phí vượt quá khả năng tài chính của gia đình.

Bà Julie Loving thường cùng con gái đến các buổi khám và chứng kiến những lần điều trị thất bại. Sau khi Breanna mất cặp song sinh, bà bắt đầu nghĩ đến việc tự mang thai hộ con.

"Không còn nhịp tim nữa và tôi cũng đau đớn như con bé. Trên đường lái xe về nhà, tôi nghĩ có lẽ mình có thể làm điều này cho con", Julie kể.

Julie Loving (giữa) mang thai hộ con gái Breanna Lockwood (trái) vào năm 2020. Ảnh: IG

Đợi con gái dần hồi phục, bà mới đề nghị giúp đỡ. Ban đầu, Breanna cho rằng ý tưởng này bất khả thi vì mẹ đã ngoài 50 tuổi. Bác sĩ hỗ trợ sinh sản cũng tỏ ra thận trọng. Tuy nhiên, bà Julie có thể trạng tốt, từng chạy 19 giải marathon (gồm Boston Marathon) và tham gia nhiều cuộc thi ba môn phối hợp. Bà không có bệnh nền nghiêm trọng và từng trải qua hai lần mang thai thuận lợi.

Sau các bước đánh giá sức khỏe, bà Julie vượt qua toàn bộ xét nghiệm cần thiết. Phôi được tạo từ trứng của Breanna và tinh trùng của Aaron. Ngày 25/2/2020, ca chuyển phôi thành công.

Khi đó, bà Julie làm việc tại siêu thị. Việc mang thai trùng thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát khiến bà được nghỉ ở nhà theo chế độ dành cho người suy giảm miễn dịch. Việc hạn chế ra ngoài vô tình giúp bà có thêm thời gian nghỉ ngơi và giảm áp lực công việc.

Tháng 6/2020, Breanna chia sẻ tin mang thai trên Facebook cá nhân. Cô chỉ định thông báo với người thân nhưng câu chuyện nhanh chóng lan truyền. "Tôi không có ý định tạo ra một khoảnh khắc gây sốt. Tôi chỉ vui vì cuối cùng chúng tôi cũng sắp có con", cô nói.

Sáng hôm sau, câu chuyện xuất hiện khắp mạng xã hội. Bên cạnh lời động viên, họ nhận nhiều bình luận tiêu cực soi xét. Breanna cho biết sự chú ý khiến cô choáng ngợp vì thai kỳ mới đi được nửa chặng đường. Sau nhiều lần mất con, cô chỉ mong mẹ có một thai kỳ an toàn và em bé chào đời khỏe mạnh.

Bà Julie cũng cảm thấy bị theo dõi trong từng giai đoạn mang thai. "Tôi có cảm giác cả thế giới đang chờ đợi và dõi theo đứa trẻ này", bà nói.

Áp lực tăng lên trong ba tháng cuối. Khi bà Julie chuyển dạ, nhịp tim em bé bất ổn do dây rốn bị chèn ép. Bác sĩ quyết định mổ khẩn cấp.

Briar chào đời an toàn ngày 2/11/2020, nặng 3,2 kg. Breanna có mặt bên mẹ trong ca sinh và lần đầu ôm con sau gần 4 năm điều trị hiếm muộn.

Vợ chồng Breanna Lockwood và hai con gái Briar và Brynn. Ảnh: IG

Sau khi bà Julie sinh Briar, hai vợ chồng từng nhờ một người khác mang thai hộ nhưng người này sảy thai ba lần.

Breanna sau đó tìm đến bác sĩ sản phụ khoa Mohamad Irani tại New York. Cô tự mang thai nhưng tiếp tục mất con ở giai đoạn muộn vào tháng 8/2023.

"Đó là em bé kỳ diệu của chúng tôi. Việc mất con khiến tôi suy sụp và không nghĩ mình có thể đứng dậy thử thêm lần nữa", cô bộc bạch.

Breanna tiếp tục điều trị và mang thai con thứ hai - bé Brynn vào tháng 9/2024. Hai vợ chồng chưa loại trừ khả năng sinh thêm, nhưng cho biết cần thời gian cân nhắc sau những năm liên tục điều trị và đối diện mất mát.

Bà Julie hiện có ba cháu gái, một bé là con của con trai bà. Bà khẳng định yêu thương các cháu theo những cách khác nhau, nhưng trải nghiệm mang Briar trong bụng suốt 9 tháng khiến mối quan hệ giữa hai bà cháu có phần đặc biệt hơn.

"Có lẽ giữa tôi và con bé tồn tại một mối liên kết đặc biệt mà tôi sẽ luôn giữ mãi", bà nói.