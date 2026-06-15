Đôi bạn thân 26 năm phát hiện là chị em sinh đôi

Marissa Doop và Zoie Berkley-Andre có nhiều điểm chung: cùng sinh vào tháng 12, cùng đến từ Trung Quốc, được hai gia đình ở Minnesota nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi khi mới 13 tháng tuổi, vào tháng 1/2000.

"Chúng tôi là hàng xóm, quen biết nhau từ khi còn bé tí", Doop - hiện làm nhân viên pha chế ở Wayzata, Minnesota - nói.

Marissa Doop và Zoie Berkley-Andre, 27 tuổi là song sinh cùng trứng được hai cặp vợ chồng Mỹ nhận nuôi. Ảnh: People

Sự giống nhau giữa Doop và Berkley-Andre từng được người thân hai bên nhắc đến nhiều lần. Hai bà mẹ của họ thường nói đùa các con có thể là chị em sinh đôi hoặc chị em ruột. Tuy nhiên, Doop không nghĩ nhiều về điều này. Cô cho rằng có thể những đứa trẻ được nhận nuôi từ cùng trại trẻ mồ côi có ngày sinh gần giống nhau.

Vài năm trước, mẹ của Berkley-Andre xem một phim tài liệu có sự xuất hiện của tiến sĩ Nancy L. Segal, chuyên gia nghiên cứu các cặp song sinh. Tò mò về mối liên hệ giữa con gái và bạn thân của con, bà liên lạc với Segal. Sau đó, Doop và Berkley-Andre đồng ý làm xét nghiệm ADN.

Berkley-Andre ban đầu chỉ coi việc xét nghiệm như một cách chiều lòng người lớn. Cô nói hai người từng đùa nhau về khả năng là sinh đôi hoặc có họ hàng nhưng chưa bao giờ nghĩ điều đó thành sự thật.

Hai người là hàng xóm, lớn lên cùng nhau. Ảnh: People

Kết quả xét nghiệm cho thấy Doop và Berkley-Andre không chỉ là chị em ruột mà còn là cặp song sinh cùng trứng.

Nếu nhiều người bất ngờ trước phát hiện này, hai nhân vật chính lại đón nhận khá bình thản. Doop nói kết quả ADN "hơi thiếu kịch tính" vì hai người đã quen biết nhau cả đời. Berkley-Andre cũng cho biết bố mẹ của họ hào hứng với thông tin này hơn chính họ.

"Việc biết một người bạn thân thiết có cùng ADN với mình là điều đặc biệt nhưng không làm thay đổi mối quan hệ vốn có của chúng tôi", Berkley-Andre nói.

Sau khi biết sự thật, hai cô bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những điểm tương đồng. Họ có cùng điểm thi ACT, cùng học hóa ở đại học. Nhiều thói quen, cử chỉ, cách ngồi, cách bắt chéo chân, cách ra hiệu và cả cách phát âm của họ cũng giống nhau.

Berkley-Andre mô tả họ là cặp song sinh "giống như hình ảnh phản chiếu trong gương". Cô thuận tay trái, còn Doop thuận tay phải. Răng khôn của Berkley-Andre mọc theo một hướng, trong khi răng khôn của Doop mọc theo hướng ngược lại. Berkley-Andre thường rẽ tóc sang trái, còn Doop rẽ tóc sang phải.

Hiện Doop và Berkley-Andre tham gia nghiên cứu của tiến sĩ Segal về các cặp song sinh được nhận nuôi và lớn lên trong hai gia đình.

Theo bà, các cặp song sinh là trường hợp tự nhiên giúp giới nghiên cứu tìm hiểu vai trò của di truyền và môi trường trong quá trình hình thành con người.

Dù được nuôi dạy trong môi trường khác nhau, họ có nhiều tính cách và thói quen giống nhau. Ảnh: People