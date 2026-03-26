Cháu trai cựu Tổng thống Hàn 'gây bão' với webtoon vạch trần góc khuất gia đình

Ngày 23/3, Jeon Woo-won, 30 tuổi, cho biết anh "choáng váng và không thể tin nổi" khi loạt truyện tranh trên mạng mang tính tự truyện bất ngờ lan truyền mạnh mẽ.

Tác phẩm có tên Mongletoon, được đăng tải theo kỳ trên Instagram cá nhân, ghi nhận hơn 67,8 triệu lượt xem trong vòng ba tháng, từ giữa tháng 11 năm ngoái đến giữa tháng Hai năm nay. Riêng từ tháng 12, series này đã phát hành 51 tập.

Jeon Woo-won trả lời phỏng vấn năm 2023. Ảnh: Ha Sang-yun

Theo Jeon, mức độ quan tâm của công chúng vượt xa mọi kỳ vọng. "Khi nhìn vào những con số này, tôi cảm thấy không thực," anh nói, cho rằng thành công đó không phải điều bản thân có thể đạt được một mình.

Mongletoon được xây dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, xoay quanh nhân vật "Mongle" - một chú cừu trắng đại diện cho chính Jeon. Các thành viên trong gia đình được khắc họa bằng hình tượng cừu trắng và cừu đen, trong đó ông nội anh là Chun Doo-hwan xuất hiện dưới hình ảnh "cừu đen".

Cựu Tổng thống Chun Doo-hwan từng là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất lịch sử Hàn Quốc hiện đại. Ông lên nắm quyền sau cuộc đảo chính quân sự cuối thập niên 1970 và giữ chức tổng thống giai đoạn 1980-1988. Sau khi rời nhiệm sở, ông bị kết án với nhiều tội danh, trong đó có tham nhũng và liên quan đến vụ đàn áp Phong trào Dân chủ Gwangju 1980, dù sau đó được ân xá. Di sản chính trị nhiều tranh cãi này cũng là một phần nguyên nhân khiến các thành viên trong gia đình, trong đó có Jeon Woo-won, phải đối mặt với áp lực dư luận suốt nhiều năm.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan qua đời năm 2021, hưởng thọ 90 tuổi. Ảnh: Reuters

Thông qua loạt truyện, Jeon không né tránh những chi tiết nhạy cảm: từ mâu thuẫn gia đình, việc chứng kiến cha ngoại tình, cáo buộc bạo lực, đến việc bản thân từng bị bắt nạt vì xuất thân và sa vào sử dụng ma túy trong thời gian học tập tại Mỹ.

Anh cũng lý giải động lực công khai những câu chuyện này, cho rằng đó là cách đối diện quá khứ và tự giải thoát khỏi áp lực tâm lý kéo dài nhiều năm.

Mùa đầu tiên của Mongletoon đã khép lại vào tháng Một, nhận được hàng loạt phản hồi tích cực. Nhiều người theo dõi để lại bình luận động viên, cho rằng Jeon đã "biến nỗi đau thành câu chuyện của riêng mình" và khuyến khích anh tiếp tục hành trình chia sẻ.

Webtoon của Jeon Woo-won. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, Jeon từng gây chấn động dư luận vào năm 2023 khi công khai các cáo buộc liên quan đến quỹ đen của gia đình, đồng thời thừa nhận sử dụng ma túy. Anh sau đó đã gặp gỡ gia đình các nạn nhân trong Phong trào Dân chủ Gwangju 1980 để xin lỗi.

Đến tháng 4/2024, Jeon bị tuyên án tù treo 2 năm 6 tháng cùng 4 năm quản chế vì nhiều lần sử dụng ma túy khi ở Mỹ.

Sự thành công của Mongletoon hiện được xem là bước ngoặt mới, khi một nhân vật xuất thân từ gia đình quyền lực chọn cách kể lại câu chuyện đời mình theo hướng trực diện, không né tránh tranh cãi.