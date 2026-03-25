Hot girl Meo Meo là ai?

Hot girl Meo Meo từng là biểu tượng phong cách của giới trẻ

Hot girl Meo Meo tên thật là Lê Như Thùy. Cô sinh năm 1987 tại TP.HCM, từng là cái tên nổi bật, gắn liền với hình ảnh sành điệu và dẫn dắt xu hướng của giới trẻ những năm 2000.

Ở giai đoạn đỉnh cao, cô được xem như một một biểu tượng phong cách với giới trẻ. Từ kiểu tóc, lối trang điểm đến cách phối đồ, mọi lựa chọn của Meo Meo đều nhanh chóng tạo thành trào lưu, điển hình là cách đánh son lòng môi gây sốt một thời.

Hot girl Meo Meo từng nổi tiếng với phong cách đánh son lòng môi. (Ảnh: TL)

Không chỉ gây chú ý bởi thời trang, hot girl Meo Meo còn sớm gắn với hình ảnh cuộc sống xa hoa: sử dụng đồ hiệu, thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm sang trọng và check-in bên những chiếc xe đắt tiền.

Khi đang ở thời kỳ nổi tiếng, Meo Meo vướng tin đồn tình cảm với một thiếu gia. Sau khi mối quan hệ này kết thúc, cô gần như rút lui khỏi mạng xã hội, kéo theo không ít đồn đoán. Năm 2013, cô tái xuất và cho biết đã lập gia đình, có một con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này sớm tan vỡ sau những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm. Kể từ đó, Meo Meo một mình nuôi con và hạn chế chia sẻ đời tư.

Hot girl Meo Meo trải qua nhiều thăng trầm về đời tư. (Ảnh: IGNV)

Đến năm 2018, cô bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với một Việt kiều Canada và từng có thời gian sinh sống tại đây. Trên mạng xã hội, cô không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cũng như những món quà giá trị từ chồng, trong đó có chiếc Mercedes G63.

Vẻ ngoài hiện tại của hot girl Meo Meo. (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, từ tháng 10/2022, cô đăng tải dòng trạng thái “Just me again”, dấy lên nghi vấn về sự đổ vỡ. Sau thời điểm đó, Meo Meo không còn nhắc đến chồng trên trang cá nhân, thay vào đó tập trung chia sẻ về con trai và bạn bè thân thiết, dù vẫn di chuyển giữa Việt Nam và Canada.

Trên trang cá nhân, cô đăng tải hiện chủ yếu xoay quanh công việc kinh doanh mỹ phẩm và những chuyến đi trải nghiệm. Cô vẫn thể hiện gu thời trang sang chảnh, cuộc sống đủ đầy với việc sử dụng đồ hiệu, đi du lịch ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong nhiều lần livestream, hot girl Meo Meo cũng không ngại chia sẻ cuộc sống tiệc tùng, với những cuộc vui kéo dài từ lúc quán còn đông người đến lúc quán dỡ đèn, dọn sân khấu mới chịu về.