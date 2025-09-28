Chàng trai Trung Quốc giả Bồ Tát nổi như cồn khắp thế giới

Lý Mạnh Hy hay còn được biết đến với biệt danh Tiểu Mộng, là một chuyên gia hóa trang tài ba và là một trong những coser (người hóa trang thành nhân vật mà mình yêu thích) nổi bật nhất hiện nay. Anh khiến cộng đồng mạng quốc tế sửng sốt với khả năng biến hóa khôn lường, đặc biệt khi hóa thân thành các nhân vật như Bồ Tát và Đôn Hoàng Phi Thiên.

Tiểu Mộng hoá thân thành Đôn Hoàng Phi Thiên.

Tiểu Mộng hoá thân thành Bồ Tát.

Những video của Tiểu Mộng đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem, giúp anh trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Không bị giới hạn bởi giới tính, Tiểu Mộng tự do hóa thân thành bất kỳ nhân vật nào, miễn là điều đó mang lại niềm vui cho bản thân và khán giả.

Từ “bị chê ẻo lả” đến “nghệ thuật phi giới tính”

Nhiều người vẫn còn định kiến về giới cosplay, cho rằng con gái giả trai là chấp nhận được, trong khi con trai giả gái lại bị coi là "nữ tính quá mức". Tuy nhiên, qua các tác phẩm của Tiểu Mộng, anh đã chứng minh rằng việc vượt qua ranh giới giới tính không làm giảm đi sức mạnh và bản lĩnh của một người.

Năm 2020, Tiểu Mộng đã cho ra mắt hai bộ ảnh nổi bật: "Đôn Hoàng Phi Thiên" và "Bồ Tát". Bộ ảnh "Đôn Hoàng Phi Thiên" gây ấn tượng mạnh với hình ảnh tà áo đỏ bay bổng, mang đến cảm giác như nhân vật sắp hóa thành thần tiên. Trong khi đó, bộ ảnh "Bồ Tát" lại tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, khiến người xem không khỏi liên tưởng đến hình ảnh Bồ Tát giáng thế.

Các nhà nghiên cứu cũng từng ghi chép rằng, Bồ Tát vốn không có giới tính, có thể xuất hiện với nhiều hình hài khác nhau. Chính vì vậy, hóa thân của Tiểu Mộng được ca ngợi là vừa thoát tục, vừa chân thật.

Cư dân mạng bình luận: “Bồ Tát của Tiểu Mộng toát lên lòng từ bi, còn Phi Thiên lại mang dáng vẻ yêu mị của một ‘yêu tăng’ mê hoặc chúng sinh.”

Hai bộ ảnh nhanh chóng vượt biên giới, lan khắp thế giới. Nhiều cư dân mạng quốc tế gọi anh là “nhân vật bước ra từ bức bích họa”. Thậm chí, một số netizen Ấn Độ còn khẳng định anh là người Ấn, cho rằng chỉ người Ấn mới tái hiện hoàn hảo hình ảnh Bồ Tát.

Không ít người còn chắc nịch rằng, Tiểu Mộng hẳn là diễn viên Bollywood, chụp ảnh ngay tại tháp chùa Ấn Độ. Họ thậm chí còn chia sẻ video lên nền tảng trong nước để “khẳng định chủ quyền”.

Khi biết tin, Tiểu Mộng lập tức đăng đính chính trên mọi nền tảng: “Tôi là người Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tất cả cảnh quay đều tại đất nước Trung Quốc xinh đẹp”.

Đằng sau ánh hào quang là mồ hôi

Ít ai biết, Tiểu Mộng bén duyên với cosplay từ năm 2003, khi mới 16 tuổi. Thấy mỹ phẩm của mẹ, cậu bé thử bôi vẽ lên mặt và nhận được sự khuyến khích thay vì trách mắng. Từ đó, cậu chăm chỉ luyện tập, từ những màn hóa thân vụng về đến khi trở thành nhân vật “bước ra từ truyện tranh”.

Dù được mẹ ủng hộ nhưng Tiểu Mộng từng bị xã hội coi là “kẻ lập dị”. Phải đến năm 33 tuổi, nhờ hóa thân Bồ Tát gây bão, anh mới khiến cộng đồng thay đổi cách nhìn với cosplay.

Tiểu Mộng còn say mê Hán phục. Anh thường diện trang phục cổ truyền Trung Hoa sang nước ngoài quay clip, tận tay giải thích với bạn bè quốc tế: “Đây là Hán phục, một nét quyến rũ ngàn năm của Trung Quốc.”

Điều khiến người hâm mộ yêu quý Tiểu Mộng không chỉ là nhan sắc hay tài hóa trang, mà còn bởi sự chân thành và tình yêu văn hóa quê hương. Anh không chạy theo lợi nhuận, mà mong muốn nhiều người hiểu và yêu thích cosplay, Hán phục, Lolita.

Ngày nay, Tiểu Mộng đã là một diễn viên nhưng anh vẫn không từ bỏ niềm đam mê cosplay. Người hâm mộ tin rằng, nhờ những nỗ lực của anh, văn hóa Trung Quốc sẽ còn được biết đến rộng rãi và được thế giới yêu mến.