Báo Hàn “bóc trần” lý do Trấn Thành được chọn đóng bom tấn cùng Park Bo Gum

Trước thông tin Trấn Thành góp mặt trong dự án điện ảnh cổ trang Hàn Quốc Thanh kiếm của Godumakhan (The Sword – A Legend of the Red Wolf), từ một lựa chọn gây bất ngờ, câu chuyện phía sau quyết định này dần được truyền thông Hàn Quốc và quốc tế hé lộ, cho thấy đây không đơn thuần là sự lựa chọn về diễn xuất.

Trấn Thành được chọn đóng bom trấn cùng Park Bo Gum. Ảnh: FBNV

Theo Star News Korea và Yonhap News Agency, vai diễn của Trấn Thành ban đầu thuộc về một diễn viên Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi Cha Seung Won rút lui vì vướng lịch trình, nhà sản xuất đã có sự điều chỉnh đáng chú ý khi mời một nghệ sĩ Việt Nam tham gia dự án. Sự thay đổi này nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận, đồng thời được giới chuyên môn nhìn nhận như một “nước cờ chiến lược”.

Thanh kiếm của Godumakhan là dự án cổ trang – hành động do đạo diễn Kim Han-min thực hiện, lấy bối cảnh sau khi vương quốc Goguryeo sụp đổ, xoay quanh cuộc tranh đoạt một thanh kiếm huyền thoại – biểu tượng của quyền lực. Trong phim, Park Bo Gum đảm nhận vai chính, hóa thân thành một chiến binh mất trí nhớ – nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Với tên tuổi của Park Bo Gum, tác phẩm ngay từ đầu đã được định vị là bom tấn hướng đến thị trường toàn châu Á.

Đáng chú ý, theo phân tích từ truyền thông Hàn Quốc và các chuyên trang điện ảnh quốc tế như Screen Daily, việc lựa chọn Trấn Thành không chỉ dừng ở yếu tố thay thế, mà còn gắn liền với tham vọng mở rộng thị trường. Trong bối cảnh điện ảnh Hàn Quốc nỗ lực vươn ra ngoài lãnh thổ, Đông Nam Á – đặc biệt là Việt Nam – đang nổi lên như một điểm đến chiến lược.

Hậu trường phim "Thanh kiếm của Godumakhan".

Một nguồn tin trong ngành giải trí Hàn Quốc, được Yonhap dẫn lại, cho biết việc đưa một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường mục tiêu vào dự án là cách nhanh nhất để đảm bảo độ phủ sóng. Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường điện ảnh tăng trưởng nhanh, với lượng khán giả trẻ đông đảo và thói quen ra rạp ngày càng ổn định. Trong bối cảnh đó, Trấn Thành được xem là lựa chọn mang tính “cửa ngõ”, giúp bộ phim tiếp cận gần hơn với gần 100 triệu khán giả.

Không chỉ dừng lại ở độ nổi tiếng, yếu tố khiến Trấn Thành được đánh giá cao còn nằm ở thành tích phòng vé. Các bộ phim do anh đạo diễn và sản xuất nhiều lần lập kỷ lục doanh thu tại Việt Nam, với tổng doanh thu vượt mốc 2.000 tỷ đồng. Truyền thông Hàn Quốc vì vậy gọi anh là “diễn viên quốc dân” – danh xưng không chỉ mang tính truyền thông mà còn phản ánh khả năng bảo chứng thương mại.

Theo Screen Daily, xu hướng hợp tác điện ảnh châu Á hiện nay đang dịch chuyển mạnh sang mô hình “pan-Asia”, trong đó các dự án không chỉ dựa vào nội dung mà còn phụ thuộc vào khả năng kết nối thị trường. Những gương mặt có thể thu hút khán giả tại từng quốc gia trở thành “tài sản chiến lược” của nhà sản xuất. Trong bức tranh này, Trấn Thành được xem như một “quân bài” giúp gia tăng sức hút của bộ phim tại khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng không tránh khỏi tranh cãi. Một số ý kiến bày tỏ hoài nghi về khả năng hòa nhập của Trấn Thành trong một dự án cổ trang Hàn Quốc – thể loại đòi hỏi cao về bối cảnh lịch sử, phong cách diễn xuất cũng như yếu tố ngôn ngữ. Dẫu vậy, ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia nhận định đây là bước đi phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa của ngành công nghiệp điện ảnh.

Sự kết hợp giữa một ngôi sao Hallyu hàng đầu như Park Bo Gum và một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, không chỉ về mặt phòng vé mà còn trên truyền thông khu vực.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc, Thanh kiếm của Godumakhan dự kiến ra mắt vào năm 2027. Nếu thành công, dự án này có thể không chỉ dừng lại ở một bộ phim ăn khách, mà còn trở thành dấu mốc cho làn sóng hợp tác mới giữa điện ảnh Hàn Quốc và Đông Nam Á.