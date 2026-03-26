'Táo quân' trở lại, hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3 (31/3/1996 - 31/3/2026), chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành và yêu mến kênh trong suốt nhiều năm qua. Một trong những điểm nhấn ở "Cuộc hẹn với tháng 3" là màn tái xuất của các Táo gạo cội trong chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" được phát sóng vào lúc 20h ngày 29/3/2026 trên VTV3.

Theo Thời báo VTV, trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3", tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ" với sự xuất hiện của dàn "Táo quân" sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý dành tặng tới khán giả truyền hình, đặc biệt những khán giả luôn yêu mến và gắn bó với kênh VTV3.

Khán giả sẽ có dịp gặp gỡ dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung và nghệ sĩ thế hệ 9X Trung Ruồi.

Tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ" được các Táo thể hiện với phong cách châm biếm đặc trưng. Dàn nghệ sĩ "vàng" đã một lần nữa chứng minh tại sao họ lại là những tượng đài trong lòng công chúng.

Khán giả sẽ gặp lại một "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh thâm trầm, uy nghiêm như thường lệ; một Táo Xã hội Tự Long đầy biến hóa bên cạnh Táo Kinh tế Quang Thắng với nét duyên ngầm hóm hỉnh. Trong khi Chí Trung đầy tinh ranh với vai Táo Công chức, thì Vân Dung lại khiến người xem thích thú bởi sự điệu đà, sắc sảo trong hình tượng Táo Giáo dục.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết, dù tiết mục của các Táo trong chương trình lần này chỉ là một tiểu phẩm nhỏ, nhưng sẽ đem đến rất nhiều nỗi niềm và đặc biệt đó là niềm vui cho khán giả.

Theo NSƯT Chí Trung: "Không phải chỉ có khán giả nhớ chương trình "Táo quân" mà chúng tôi cũng nhớ lắm! Với lần này, từ một format cũ, chúng tôi biến tấu trở thành một phần đem lại niềm vui và đem lại hương vị của "Táo quân" hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của kênh VTV3".

NSND Tự Long bày tỏ, đối với các chương trình nghệ thuật, trong đó có Táo quân, các chương trình giải trí thì VTV3 vẫn luôn mở ra một thời kỳ cho sự phát triển của nghệ thuật nước nhà nói chung, đặc biệt là sân khấu.

Trong "Cuộc hẹn với tháng 3", bên cạnh phần tiểu phẩm thú vị của dàn Táo quân, chương trình còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ, diễn viên, nhà báo, người dẫn chương trình đã gắn bó với kênh VTV3, với khán giả của VTV3.

Trong những ngày qua, các nghệ sĩ đã tích cực tập luyện cho chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3". Các nghệ sĩ cũng có những chia sẻ ban đầu và được khán giả tích cực hưởng ứng, chờ đợi ngày phát sóng.

NSƯT Quang Thắng đăng ảnh tập luyện bên NSND Tự Long, nghệ sĩ Vân Dung. Kèm theo đó là chia sẻ: “Táo trái mùa" nhưng vẫn ngon lắm nhé cả nhà ơi”.

Từ Tết Nguyên đán 2026, chương trình "Táo quân" tạm dừng, thay vào đó là chương trình "Quảng trường mùa xuân" phát sóng vào đêm Giao thừa. Thông tin "Táo quân" trở lại trong tháng 3 này trên VTV3 sẽ là tin vui đối với nhiều khán giả, những người theo dõi và luôn hồi hộp cùng "Táo quân" mỗi dịp Giao thừa trong hơn 20 năm qua.

