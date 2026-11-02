Hành động của thí sinh ở Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 gây tranh cãi: Chuyên gia nói điều quan trọng

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia: Thận trọng khi phán xét thí sinh

Sau khi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 khép lại, bên cạnh những lời chúc mừng dành cho các thí sinh, một số màn thể hiện trên sân khấu của các thí sinh cũng trở thành chủ đề tranh luận. Có ý kiến cho rằng cách hét lên khi trả lời, sự tự tin trong quá trình thi đấu hay hành động giơ tay ăn mừng của các thí sinh là nhạy cảm, chưa phù hợp với hình ảnh của một cuộc thi tri thức.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh Nguyễn Thành Nam, sống tại Hà Nội - một người theo dõi cuộc thi - cho rằng cần đặt hành vi của thí sinh vào hoàn cảnh cụ thể, nhất là khi các em đang trải qua những giây phút có cảm xúc mạnh mẽ.

Thí sinh tham gia trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

“Mình cho rằng bất cứ ai khi rơi vào hoàn cảnh vui sướng tột độ cũng có thể có những hành động ăn mừng bùng nổ để thể hiện cảm xúc. Cụ thể, khi các fan bóng đá ăn mừng, nhẹ nhàng nhất là gào thét; nhiều người còn ra đường cởi áo, thổi kèn, gõ các đồ vật kim loại. Trong khi đó, nếu làm những điều tương tự vào hoàn cảnh bình thường, họ có thể bị coi là khá "dở hơi", thậm chí bị xử phạt nếu gây rối trật tự.

Trong đời sống thường ngày, khi nhận được tin vui như đỗ vào trường đại học mơ ước, được bổ nhiệm lên vị trí mới hay tìm được công việc với mức lương tốt, mỗi người đều có nhu cầu thể hiện cảm xúc theo cách riêng” - anh Nam phân tích.

Đề cập đến màn giơ tay ăn mừng gây tranh cãi của thí sinh tham dự Chung kết Đường lên đỉnh Olympia, anh Nam cho rằng cần xem xét ý nghĩa của hành động trong bối cảnh cụ thể, thay vì chỉ nhìn vào hình thức bên ngoài để đưa ra kết luận. Cần phân biệt giữa hành động thực sự gây tổn hại hoặc xúc phạm người khác với hành động biểu lộ cảm xúc có thể bị diễn giải theo nhiều cách. Nếu chưa có đủ căn cứ để khẳng định ý nghĩa tiêu cực, việc quy kết động cơ hay công kích cá nhân là điều không nên.

Đặc biệt, khi đối tượng bị tranh luận là một thí sinh chưa đủ 18 tuổi, người lớn càng cần thận trọng trong cách nhận xét và phản ứng. Những bình luận gay gắt, kéo dài trên mạng xã hội có thể khiến một khoảnh khắc nhất thời trở thành áp lực không cần thiết đối với người trẻ.

Gia đình, nhà trường và xã hội cần giúp các em tránh những hệ quả đáng tiếc

Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Anh – Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học Nhân văn, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – cho rằng, xét trong bối cảnh giáo dục, hành động ăn mừng của thí sinh có thể chưa phù hợp với môi trường và tính chất của chương trình, đặc biệt khi đây là sân chơi dành cho những học sinh được đánh giá xuất sắc tại các trường.

Tuy nhiên, chúng ta cần có sự trao đổi với gia đình, thầy cô để tìm hiểu thêm về quá trình phát triển của học sinh, đặc điểm khí chất, các yếu tố sinh học, hoạt động giao tiếp, quá trình nhận thức cũng như kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Những thông tin này có thể giúp người lớn hiểu rõ hơn về hành vi của các em, thay vì vội vàng đưa ra kết luận chỉ từ một biểu hiện đơn lẻ.

Việc cố gắng khái quát toàn bộ đặc điểm nhân cách của một người chỉ từ một hành động, bằng những thuật ngữ chung chung hoặc mơ hồ, sẽ là cách đánh giá hời hợt. Do đó, cần phân biệt giữa việc nhận xét một hành vi cụ thể với việc đưa ra kết luận về phẩm chất, tính cách của cả một con người.

Từ sự việc này, thạc sĩ Mai Anh cho rằng gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm hơn đến giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử, giúp học sinh có nhận thức đúng đắn về các chuẩn mực xã hội và biết điều chỉnh cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp với từng hoàn cảnh. Đây là quá trình lâu dài, không chỉ nhằm hạn chế những hệ quả đáng tiếc từ lời nói, hành động mà còn góp phần hỗ trợ sự phát triển nhân cách lành mạnh của mỗi học sinh và xây dựng văn hóa ứng xử trong xã hội.

“Chúng ta phải giúp mỗi học sinh trở thành một người có cả đức và tài” - thạc sĩ Mai Anh phân tích.

Luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP.HCM nêu quan điểm cần phân biệt giữa cảm xúc tự nhiên và chuẩn mực ứng xử.

"Chung kết Olympia là cuộc thi trí tuệ nhưng cũng có áp lực cạnh tranh rất lớn. Việc thí sinh hét lên khi trả lời đúng, thể hiện sự phấn khích hay tự tin là điều có thể hiểu được. Không nên mặc nhiên xem đó là ngông nghênh hay thiếu văn hóa.

Riêng động tác giơ tay của thí sinh gây tranh cai·, nếu gây liên tưởng thì cần nhìn nhận nghiêm túc vì tính nhạy cảm lịch sử. Tuy nhiên một cử chỉ chưa đủ căn cứ để kết luận em cố tình thể hiện tư tưởng cực đoan. Tôi cho rằng dư luận phản ứng gay gắt vì xã hội đặt kỳ vọng cao vào những học sinh xuất sắc, không chỉ về kiến thức mà cả thái độ ứng xử. Sự kỳ vọng ấy chính đáng nhưng phê bình hành vi khác với công kích nhân phẩm.

Chúng ta không nên biến một khoảnh khắc gây tranh cãi thành bản án đạo đức đối với một học sinh. Olympia là chương trình có giá trị trong việc khuyến khích học tập và tôn vinh tri thức.

Tuy nhiên ban tổ chức cũng cần chú trọng hướng dẫn kỹ năng ứng xử trước công chúng. Quan trọng hơn, đừng áp đặt rằng học sinh giỏi phải luôn điềm đạm, khuôn mẫu. Giáo dục cần khuyến khích cá tính, đồng thời giúp các em hiểu giới hạn của sự thể hiện bản thân và trách nhiệm đối với cộng đồng" - Luật sư Hoàng Hà cho hay.